Госпогранслужба объяснила, кому из россиян можно в Украину

Граница Украины с Россией должна быть неприступной для врагов, но прозрачной для дружественно настроенных к украинскому государству.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью "BBC News Украина", отметив, что нежелательными лицами являются те, кто посещал Крым и публично призывал к аннексии.

"С другой стороны она (граница. – Ред.) должна быть прозрачной и комфортной для наших друзей. Если человек едет в нашу страну с четкими и понятными намерениями, и они дружественные, то для него не должно быть дискомфорта", - сказал он.

При этом Дейнеко подчеркнул, что его политика в отношении граждан РФ остается неизменной.

"Россия - это государство-агрессор, но… государством-агрессором она стала благодаря своему лидеру Владимиру Путину и правящей верхушке", - подчеркнул пограничник.

Сергей Дейнеко "BBC News Украина"

"Когда мы не пропускаем граждан России, мы должны понимать, что некоторое время Украина входила в состав СССР и очень много украинцев проживали в Казахстане, России, Узбекистане. Есть очень много россиян, которые являются выходцами из Украины. Они по 20-30 лет живут в России, получили гражданство России. Есть смешанные браки, дети русские, и они приезжают раз в год посетить своих престарелых родителей. Как я могу не пропустить украинцев с российским паспортом к старенькой маме? И таких ситуаций каждый день просто уйма. Я за то, чтобы на границе, особенно с Россией, пограничник все же считался со всеми этими моментами", - отметил он.

Новости Военный вертолет России вплотную подошел к границе Украины

Также Дейнеко прокомментировал перспективы введения онлайн-системы предварительного информирования для граждан РФ, которые хотят въехать в Украину.

"Сначала должны быть внесены соответствующие изменения в законодательство, а потом мы будем выполнять", - уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе Украины с Россией были установлены два новых комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!