''Господин президент, определитесь!'' Россияне обратились к Путину с мощным призывом

Российские правозащитники обратились к президенту РФ Владимиру Путину в связи с репрессиями, которым подвергается молодежь в рамках уголовных дел "Новое величие" и "Сеть".

В тесте, опубликованном на "Эхе Москвы", активисты напомнили слова российского главы на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий "Стена скорби" 30 октября 2017 года, где он призывал не забывать о мрачных событиях и не допускать их впредь.

"События последнего времени указывают на то, что эта система воссоздается, причем в очень широком спектре – в виде преследования инакомыслящих и самых разных групп, оппонирующих власти. Более того, искусственно создаются протестные группы ради их дальнейшего громкого разоблачения. И самое страшное, что такая практика применяется по отношению к совсем молодым людям, которые только вступают в общественную жизнь, обдумывают ситуацию в стране и ищут возможность высказываться на эту тему", - подчеркнули правозащитники.

Они утверждают, что малочисленная группа "Новое величие" на треть (4 из 12 членов) состоит из сотрудников разных спецслужб:

"Вместо того, чтобы предостеречь молодежь от возможных неосторожных шагов, они действовали ровно наоборот. Один из силовиков стал провокатором – снял помещение, платил за аренду, написал документы, в том числе устав, который экспертиза признала экстремистским. Никаких активных действий эти молодые люди не предпринимали, однако следствие предъявило им обвинение по статье "создание экстремистского сообщества". В обращении к политическому руководству страны за немедленное прекращение этого позорного дела на Change.org собрано более 200 тысяч подписей, в том числе известных деятелей культуры, политиков, правозащитников".

Новости Репрессий в Крыму будет все больше

Кроме того, неравнодушные россияне озабочены огромными сроками наказания так называемого террористического дела "Сеть", которое ведут следственные группы ФСБ в Петербурге и Пензе, и требуют прекращения уголовного преследования.

"Молодым антифашистам, которых связывало между собой увлечение страйкболом, предъявляют обвинение в том, что они собирались проводить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Следствие опирается на признательные показания, полученные под пытками электрическим током. Четверо обвиняемых подробно описали пытки и отказались от первичных показаний".

"Жизнь так распорядилась, что 29 октября вспоминают жертв прежних репрессий, а 28-го – требуют прекращения современных репрессий... Если акции, намеченные на 28 и 29 октября в районе Лубянской площади, не будут согласованы, если люди, вышедшие на них, будут задерживаться полицией, то это будет означать, что провозглашенная преемственность ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ продолжает осуществляться. И 30 октября станет не только днем поминовения жертв политических репрессий советского периода, но и днем борьбы с современными политическими репрессиями. Господин президент, определитесь!", - сказано в обращении.

Документ подписали пятеро правозащитников: председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель совета Института прав человека Сергей Ковалев, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины назвали репрессиями похищение делегата Курултая в оккупированном россиянами Крыму.