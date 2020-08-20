На улицах народ в хорошем настроении и наслаждается тёплыми деньками. В госпитале все, как обычно, операции, боль, бессонные ночи. Воин, за которого я просила молиться в очень тяжелом состоянии и к сожалению ему все хуже и хуже. Ранение слишком тяжёлое. Видела его мать, на неё больно смотреть, это ужас..

В травме ребята с последнего борта потихоньку выкарабкиваются, один лежит на растяжке кости, другой с ампутацией ноги, третий с ранением в руку и полностью разрезан живот и четвёртого только сняли с растяжки, ранение в ногу. Это только одна палата. Мальчишка 21 год, без носа и с ранением по всему телу немного приходит в себя и даже стал улыбаться.

Ребята лежат и те, кто ранее был ранен и вот только недавно. В нейрохирургии ребята, кто учится заново ходить, а кто ещё лежит.

Мы с Верой сегодня вновь закупились, соки, питьевые йогурты, колбаса сыр, тостевый хлеб, фрукты. Это только на травму. В пятницу снова на закупки. Так и ещё по фронту. Вчера оплатила ремонт боевой машины 10900 грн, 3800 на лекарства, 12 544 купили футболки, шорты, тапки это в госпиталь , оплатила ребятам 8450 камеру и уже она на нулевке. Это за неделю, публикую ещё чеки за прошлую неделю там оплата за химию 15тис, лекарства, продукты, датчики на фронт и другое, более 40 тис.

Кто сильно возмущается помощью фронту и раненым, сходите сами в госпиталь и поговорите с бойцами. Учителей много, а помогают одни и те же. Да и сейчас, когда запретили на передовой дроны, бойцы просят оптику, а ещё лекарства от простуды и обезболивающее. Сетки просят очень. Спасибо всем, кто не устал. Сами видите какая напряженная обстановка в стране и на наших границах. Успокаивает только знание того, что нас защищают настоящие патриоты и профессионалы. Скоро День Независимости, кто хочет поздравить воинов, пишите. Все отчеты всегда есть у меня на стр.

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Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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