Пушков взъелся на Фарион из-за русскоязычных "рабов и оккупантов"

Скандальный российский сенатор Алексей Пушков предложил поместить бывшего народного депутата от "Свободы" Ирину Фарион в психиатрическую больницу. Так он отреагировал на заявление националистки о том, что все русскоязычные украинцы – "рабы или оккупанты".

В микроблоге Twitter политик обозвал Фарион расисткой и перешел на оскорбления.

"Расистка Фарион назвала русских в Украине рабами и оккупантами одновременно. Чьими рабами, почему оккупантами? У ошалевшей сторонницы "чистоты украинской расы" в голове давно все перемешалось. Анализы сдавать уже бессмысленно, нужна госпитализация и смирительная рубашка", – написал он.

Ирина Фарион и Алексей Пушков коллаж

В комментариях под его постом нашлись пользователи, которые посоветовали обратить внимание на высказывания российских депутатов, "которые порой такое ляпают, что Фарион до них, как до звезды".

Расистка Фарион назвала русских на Украине рабами и оккупантами одновременно. Чьими рабами, почему оккупантами? У ошалевшей сторонницы "чистоты украинской расы" в голове давно все перемешалось. Анализы сдавать уже бессмысленно, нужна госпитализация и смирительная рубашка. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 квітня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев "умственно отсталыми гибридами".

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