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Пушков взъелся на Фарион из-за русскоязычных "рабов и оккупантов"

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Скандальный российский сенатор Алексей Пушков предложил поместить бывшего народного депутата от "Свободы" Ирину Фарион в психиатрическую больницу. Так он отреагировал на заявление националистки о том, что все русскоязычные украинцы – "рабы или оккупанты".

В микроблоге Twitter политик обозвал Фарион расисткой и перешел на оскорбления.

"Расистка Фарион назвала русских в Украине рабами и оккупантами одновременно. Чьими рабами, почему оккупантами? У ошалевшей сторонницы "чистоты украинской расы" в голове давно все перемешалось. Анализы сдавать уже бессмысленно, нужна госпитализация и смирительная рубашка", – написал он.

Ирина Фарион и Алексей Пушков

Ирина Фарион и Алексей Пушков

коллаж

В комментариях под его постом нашлись пользователи, которые посоветовали обратить внимание на высказывания российских депутатов, "которые порой такое ляпают, что Фарион до них, как до звезды".

Пушков взъелся на Фарион из-за русскоязычных "рабов и оккупантов"
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев "умственно отсталыми гибридами".

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Персоны
Ирина ФарионАлексей Пушков
Место
РоссияМосква
Теги
украинский языкрусский язык
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Gordon Yury
Gordon Yury
Московиты как всегда передергивают... Фарион ничего не говорила о русских в УКРАИНЕ. Ее выступление касается только русскоговорящих УКРАИНЦЕВ. И в чем то она безусловно права! Ну а московиты традиционно все примеряют на себя - надо же показать, как их обижают в УКРАИНЕ!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Gordon Yury, Напомню, что не так давно русскоговорящие украинцы строили самолёты и ракеты, в то время как не образованным селянам балакающим исключительно на мове доверяли разве что цеха подметать.
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