Госпиталь ветеранов во Львове получит кислородное оборудование от Фонда Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время поездки во Львов посетил областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы. В медицинское учреждение, которое лечит больных коронавирусом, будет поставлено кислородное оборудование, приобретенное Фондом Порошенко.

Об этом сообщил генеральный директор госпиталя Максим Прикупенко, отметила пресс-служба "ЕС". Он рассказал, как будет применяться новое оборудование.

"Кислородную станцию, которая может автономно производить кислород, мы будем использовать как совершенно альтернативный источник кислорода для реанимационных больных", – говорит Максим Прикупенко. Он поблагодарил Порошенко за поддержку медучреждения.

Фонд Порошенко передаст госпиталю для ветеранов во Львове кислородную станцию Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Мы будем делать все для того, чтобы больницы получали кислород. Мы уверены, что каждый кислородный концентратор, каждая станция будет спасать десятки, сотни пациентов. Мы передаем их в надежные руки", – убежден Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что сейчас все усилия и ресурсы государство должно направить на борьбу с коронавирусом, защиту медиков и поддержку людей.

Пятый президент подчеркнул, что сейчас все усилия и ресурсы государство должно направить на борьбу с коронавирусом Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Те, кто работает с коронавирусными пациентами, должны получать 300% заработной платы. Если врач сейчас получает 8000, он должен получать 24. Если этого не будет, пусть 5, пусть 10%, но не выдержат и поедут в Польшу, где так же нужны, но там платят другие деньги", – говорит Порошенко.

"Врач должен быть застрахован. Он должен чувствовать, что если государство и власть не заботятся, то народ позаботится о них, поскольку речь идет о том, чтобы выжить", – заметил Порошенко.

"Мы будем требовать созыва внеочередной сессии парламента. Мы будем требовать обеспечения в государственном бюджете уже в этом году расходов на эти направления. Мы будем требовать остановки кражи средств через программы "Большого крадивныцтва". За это перед украинским народом должен быть ответ", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

По словам Порошенко, врачи должны быть застрахованы Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Мы пытаемся помогать больницам по всей Украине. В феврале-марте, и врачи могут подтвердить, была ужасная ситуация со средствами защиты, когда были распроданы маски со складов. Ужасная ситуация была и остается с тестами", – напомнил Порошенко.

Пятый Президент считает, что своевременное массовое тестирование и изоляция выявленных инфицированных позволили бы избежать локдауна, который грозит экономическим коллапсом государства.

"Если бы мы протестировали всех, потом ограничили тех, кто получил положительный тест на самоизоляции, то от появления первых тестов до права на выписку, если нет негативных симптомов, – 10 дней. Делай выдержку 10 дней и – без каких-либо локдаунив выходного дня, такого удивительного изобретения Зеленского, уменьшим темпы роста эпидемии", – говорит Порошенко.

Синютка отметил, что городские власти наконец приобрела 10 тысяч тестов по цене 240 гривен Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", кандидат на должность главы Львовской ОТГ Олег Синютка отметил, что городские власти наконец приобрели 10 тысяч тестов по цене 240 гривен. Однако по его информации подобные тесты можно было купить за 170 гривен, то есть городской бюджет переплатил 700 тысяч гривен. "Как можно на тестировании зарабатывать, воровать 700 тыс гривен, для меня остается непонятным. Мы должны проводить массовое бесплатное тестирование, но на этом никто не имеет права заниматься коррупцией и взяточничеством", – подчеркнул Синютка.

Синютка отметил необходимость ввести массовое бесплатное тестирование Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Мне приятно было услышать, что Олег Синютка, когда был председателем ОГА, вопрос энергоэффективности обеспечения больницы поставил в первый приоритет, ему не надо было ни с кем советоваться, потому что это уже были преимущества децентрализации. Я убежден, что эти вопросы мы должны решать в течение дней, даже не недель-месяцев. Отдайте деньги общине – и она сама и очень быстро решит вопрос обеспечения финансовой поддержки врачей, тестов, закупки оборудования, оснащения кислородом. Я твердо буду за это бороться и "Европейская Солидарность" будет поддерживать", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении украденных денег в бюджет". Он написал, что у главы государства, похоже, "агония"