Госфинмониторинг представил Оценку рисков отмывания денег и финтероризма

В пятницу, 20 декабря, Государственная служба финансового мониторинга Украины представила Отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Об этом сообщает Правительственный портал. Внимание акцентировано на основных угрозах, рисках системы антилегализацийного финансового мониторинга. Кроме того, обсуждены дальнейшие пути реализации мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий их проявления.

"Отчет о проведении очередной Национальной оценки рисков является подтверждением эффективного внедрения и соблюдения Украиной международных стандартов борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, в частности в части выявления, анализа и оценки национальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма и последствий их проявления", – отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

Госфинмониторинг представил Отчет об оценке рисков отмывания денег и финтероризма ActivityEdu

Сообщается также, что мероприятие организовано и проведено при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Участие в нем приняли более 50 представителей государственных регуляторов и правоохранительных органов, других государственных органов.

Привлечено к участию в мероприятии представителей ряда международных организаций: Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине, Консультативная миссия Европейского Союза, проект EU-ACT в Украине, Консультационный фонд поддержки ассоциации Украина-ЕС Офис Совета Европы в Украине и посольство США в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах работы за 2019 год. Он рассказал о международных мероприятиях и мерах по улучшению жизни в столице.

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