Госдачу Венедиктовой сняли на видео с дрона

Государственная резиденция, где поселилась генпрокурор Украины Ирина Венедиктова с семьей, представляет собой двухэтажный особняк с личным озером на заднем дворе и теннисным кортом.

О новом жилье генпрокурора рассказали журналисты издания Страна. Они рассмотрели имение под Киевом с помощью беспилотника.

Резиденция расположена на окраине столицы, рядом с Минским массивом и Министерскими озерами. Отсюда одинаково близко Пуща-Водица и Вышгород. Рядом с домом Венедиктовой расположена поликлиника и госпиталь МВД Киевской области.

Журналисты отметили, что подлететь квадрокоптеру ближе чем на 100 метров к резиденции не удалось – радиопомехи глушат сигнал. Хотя, согласно карте на сайте Госавиаслужбы Украины, запрет на полеты беспилотников на эту территорию не распространяется.

Все же удалось рассмотреть, что на территории резиденции рядом с двухэтажным особняком расположена летняя кухня и домик для гостей. На заднем дворе есть большое озеро с двумя помостами и беседками, а также теннисный корт.

Издание отметило, что в налоговой декларации за прошлый год у Венедиктовой и ее семьи не значится ни одного объекта недвижимости в Киеве. А на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции не обнародован документ генпрокурора об актуальных расходах, который называется "Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии".

На заднем дворе резиденции расположено большое озеро. Страна

Двухэтажный особняк и гостевой домик. Страна

Запрет на полеты беспилотников над территорией резиденции не распространяется. Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова еще в июне 2020 года переехала с семьей жить в резиденцию президента Украины в Пуща-Водице. О новом жилье она договорилась с директором Комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами Евгением Егоровым.