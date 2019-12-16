Госагентство по развитию туризма заработает только под управлением Мининфраструктуры – Лавренюк

Новосозданное Государственное агентство Украины по развитию туризма целесообразно подчинить Министерству инфраструктуры, а не напрямую Кабмину.

Такое мнение высказал экс-заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в блоге для Цензор.net.

Он назвал развитие туристической отрасли в Украине ситуативным и сравнил ее с чемоданом без ручки: власть не знает, что делать с туризмом, и в каждую новую каденцию правительство передает управление отраслью от одного ведомства к другому.

Юрий Лавренюк предложил отнести Госагентство по развитию туризма в сферу управления Мининфраструктуры delo.ua

"В этом контексте создание отдельного государственного агентства можно только поприветствовать. Его эффективность будет зависеть от трех факторов: институционной способности, мотивированной команды и тесной синергии с Министерством инфраструктуры", – считает Лавренюк.

Он усомнился в разумности подчинить агентство напрямую Кабмину, поскольку туризм не та отрасль, которая "может развиваться автономно".

"Деятельность Госагентства по развитию туризма вне координации з Мининфраструктуры –бесперспективна", – отметил Лавренюк.

Он привел в пример биосферный заповедник "Аскания-Нова" на Херсонщине, который ежегодно теряет до 50 тысяч посетителей из-за разбитой подъездной дороги. По мнению Лавренюка, туризм и инфраструктура призваны решать одну задачу – сделать Украину привлекательной и доступной как для внутренних, так и для внешних туристов.

"Туристическая отрасль должна предложить интересные маршруты и ухоженные объекты. Задача инфраструктуры – сделать путешествие комфортным, чтобы турист получил впечатления от увиденного, а не испорченные нервы и разбитую ходовую", – отметил Лавренюк.

Экс-замминистра отметил, что за предыдущие годы работы МИУ удалось заложить основу для развития, в том числе, туризма. Так, заработал Дорожный фонд, расходы на строительство и ремонт дорог стали защищенной бюджетной статьей. В 2020 году на эти цели будет выделено рекордные 75 миллиардов гривен.

Пассажиропоток аэропортов увеличился на 120% и, по прогнозам, к 2030 году может превысить 70 миллионов пассажиров в год. Развивается международное железнодорожное сообщение и круизное пароходство.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

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