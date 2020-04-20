Горят села и лес: когда закончится пожар на Житомирщине и кто в этом виноват

В Житомирской области продолжают пылать леса. Несмотря на то, что большая часть очагов уже локализована, остается опасность возгорания из-за усиливающегося ветра. Полсотни человек остались без крова и нуждаются в помощи.

В то же время ученые говорят, что подобные пожары нас еще ждут впереди. Причина как изменение климата, так и бездумная деятельность человека.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Не хотели уходить и надеялись на Бога

Больше всего от огня в области пострадали села Магдин, Личманы, Нижняя и Верхняя Рудня.

Большая часть жителей тут – так называемые староверы. Люди, которые поселились в заброшенных домах недалеко от зоны отчуждения и ведут затворнический образ жизни. "У них нет ни телевидения, ни газет, они не знают, что происходит в Украине. Когда нужно было их эвакуировать, они не хотели. Искренне надеялись, что сейчас придет Господь Бог и спасет их. А в это время пламя уже вплотную подошло к их домам", – рассказывает пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

Все, что осталось от сел староверов Facebook Денис Казанский

Все, что осталось от сел староверов ЖЖ

Сейчас 53 человека погорельцев живут в Доме культуры Овручского района. Из них 25-30 человек – это староверы.

По словам Юрия Мельника, часть староверов уже вернулось на место пожарища. "Местом жительства это назвать нельзя, но они вернулись, чтобы возродить свою деятельность. Сказали: "Дайте нам велосипеды, молотки, ручки и прочее, мы сами будем все восстанавливать, больше нас не трогайте", – говорит Мельник.

Эти люди сейчас живут в местной церкви в Личманах. Им привозят одежду волонтеры. Сами погорельцы просят, чтобы им передали стройматериалы, бензопилу – они собираются восстанавливать свое жилье. Также им нужны семена картошки, чтобы посадить огороды, и инструменты – грабли, сапки.

Погорельцы просят помощи Facebook Дария Горская

Погорельцы просят помощи Facebook Дария Горская

Остальные погорельцы пока остаются в Доме культуры. Во вторник должна заседать комиссия, которая должна выделить средства на помощь в восстановлении жилья людей.

Бороться с огнем мешает ветер

По данным на понедельник, 20 апреля, в Житомирской области из 9 очагов пожара локализованы пять. Четыре очага остались в Овручском районе, как раз возле сел Магда, Личманы. Бороться с ними мешает сильный ветер, его порывы достигают 35-40 м/с.

К вечеру сила ветра может стать больше, и из-за порывов ветра могут возникнуть новые возгорания. В ГСЧС Житомирской области говорят, что готовы к этому.

"На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние восемь лет. Ветер достигал 35 м/с, что способствовало быстрому распространению огня", – сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

Пепелище ЖЖ

Сейчас в районе пожаров работают три самолета, которые сбрасывают тонны воды сверху. Также в тушении участвуют около 900 спасателей, лесников и нацгвардейцев.

Пока рассматривают несколько причин пожара на Житомирщине. Одна из них – поджог травы и мусора жителями сел. Вторая причина – ураганный ветер, который оборвал линии передач в некоторых местах, что тоже вызвало пожары. И также причиной таких масштабных пожаров может быть и глобальное потепление.

Как говорят экологи, в почве влаги всего 20-25%. "Из-за этого древесина очень сухая и очень быстро воспламеняется", – подчеркивают и в Житомирской ОГА.

Что говорят ученые

Грозят ли нам в дальнейшем подобные пожары? Эксперты говорят – да, если мы не опомнимся, то подобные пожары в Украине будут случаться все чаще.

По мнению биолога, главы общественной организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, подобные пожары характерны для августа и начала осени, но никак не для весны.

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"Даже если речь идет по поджогах, чтобы они привели к таким серьезным последствиям, необходимо два условия. Первая – сухость. Дерн и древесина должны быть сухими. Второе – ветер. Без сильного ветра такого бы пожара не было. И в данном случае совпали два фактора", – говорит Балинский.

Биолог указывает на то, что главная причина такой ситуации – глобальное потепление и бездумное хозяйствование человека.

"Мы можем говорить о деградации наших лесов. Большая часть лесов высажена человеком, высаживались определенные породы. И некоторые виды деревьев начинают серьезно болеть, что приводит к сухостоям. Такие леса становятся более горючими", – говорит Балинский.

Кроме этого, наши сосновые леса очень зависят от климата, и в периоды засухи становятся пожароопасными. Кроме того, сухой климат просушивает подстилку в лесу, которая фактически по консистенции превращается в торф.

Что касается земледелия, то фермеры ради экономии горючего поджигают траву и теряют контроль над огнем, им наплевать, что выгорит защитная лесополоса, которая призвана в том числе и удерживать увлажненность почвы.

По словам Балинского, сейчас произошли и ветровые изменения. "Они связаны с изменением климата. Якобы метеорологи говорят, что полярный ветровой поток разорвался раньше времени, поэтому мы наблюдаем такие сильные ветра", – подчеркивает биолог.

Фактически, даже без поджогов в следствии климатических изменений и такой засушливой весны могут быть очаги значительного возгорания. И остановить этот процесс одними штрафами не удастся.