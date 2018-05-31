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Горячий сезон: спасатели предупредили о повышенной опасности в Украине

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В Украине из-за высоких температур резко вырос уровень пожароопасности.

Так, на юге страны речь идет о высоком, а местами и чрезвычайном, пишет "Сегодня" со ссылкой на спасателей.

В Николаевской и Одесской областях регулярно загорается сухая трава и лесная подстилка, а в Херсонской области пожар поглотил лес.

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Возгорание лесного массива произошло еще 27 мая недалеко от поселка Раденска. 30 мая днем спасатели все еще продолжали тушить огонь.

Возгорания на открытой территории происходят и в других южных областях страны. Так, в Николаевской области за сутки спасателям шесть раз пришлось тушить пылающий сухостой. А в Одесской области за выходные насчитали 17 пожаров. Спасатели проводят профилактическую работу с населением и напоминают об опасности, которую несут костры, разжигаемые в лесу и во время уборки на приусадебных участках.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 31 мая, территория Украины останется в зоне теплой и сухой воздушной массы. Однако уже с 1 июня температура начнет снижаться.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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