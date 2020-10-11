Сегодня статья не про войну. Хотя и про мой убитый войною край. Кто про него еще напишет, если не мы, те, кто его еще помнит, любит, знает все его трещинки.

Донбасс-край терриконов. Это знают все, и визитная карточка Донбасса всегда содержит этот устоявшийся символ.

Но, что такое террикон. Это знают не многие.

У меня в селе есть земляки, они здесь живут давно, приехали в зеленую Черкасскую область из запыленного Стаханова еще в УССР. Здесь родился их сын. А отец, хотя и стал хлеборобом-трактористом, все равно рассказывал детям о том, странном черном крае, антрацитовых терриконов. И сын вырос, мечтая хоть раз увидеть эти странные горы, о которых с тоской рассказывал отец.

В 2014-м году он ушел из села Черкасской области добровольцем на фронт, спасать от русской оккупации край своих предков, поскольку вырос с осознанием, что Украина, это "от Сяна до Дону", та земля, которую любят даже не видя, даже не бывая там.

Он позвонил отцу из-под Горловки и сказал: "Пап, а я ведь наконец-то увидел терриконы, вот, сижу на нем, он страшный и черный. Здесь все страшное и черное, почему ты любишь этот край?".

А, вернувшись домой, все вспоминал эти черные непонятные горы-терриконы, строил планы, как однажды приедет туда и распашет эту черную землю, которая, он верил, расцветет под любящими руками, и станет плодородной, цветущей и зеленой.

Знаете, я вот от многих наших защитников, добровольцев, АТОшников, ВСУшников, от тех, кто воевал на Донбассе, защищая Украину от надвигающейся с Востока беды, слышу про то, что они, никогда ранее не видевшие Донбасс, мечтали, как сделают его зеленым и плодородным. Люди, лежащие на терриконах, видели все же в этом крае, принесшем им всем горе, не врага, а родную украинскую землю, нуждающуюся в заботливых руках.

А вот те, кто всю жизнь прожили на Донбассе, ну, за исключением, вот таких романтиков, как я, никогда не видели, не говорили ни о красоте наших мест, ни о перспективах нашего края.

Вот я пишу о своем городе, жестко, резко, иногда грубо, но, никогда не опускаясь до оскорблений.

Чаще разделяю словом "донбасяне", нейтральным словом, которое применяют многие журналисты тех, кто пророссийский, от тех, кто проукраинский. И знаете, вот проукраинские это слово понимают, ведь для нас всегда существовали луганская и Донецкая области Украины и в них мы-граждане Украины, жители этих областей. А вот пророссийские подчеркивали, что они жители Донбасса, а не Луганщины или Донетчины.

А вот местные пророссийские "защитники Донбасса" как только его не называют: Бамбас, Дыра, Лугандон.

Вот Свердловск, где я жила, сейчас Должанск. Местные "патриоты своего края, защитники и освободители" называют "любимый" ими город "Смердиловка".

В это название вложена вся "народная любовь". Что могут сделать с городом люди, которые его так называют? Правильно, уничтожить.

За время войны Свердловск потерял весь лоск. Теперь он стал похож на город из моего детства. 80-е пыль, мусорники везде, гарь от печек, вонь от горящих куч мусора, серые панельные дома, серые люди, серые дороги, вечно бегущая канализация, вечно злые продавцы, терриконы, кучи мусора вокруг них, и мы, дети, играющие среди этой огромной свалки, полигона бытовых и промышленных отходов.

Чарующее детство, не находите?

Знаете, сколько детей погибало тогда в этих городах-свалках? Тысячи!

Жизнь детей, лишенных игрушек, парков отдыха, родителей, вечно занятых пьянкой, собой и работой, не стоила ни гроша. Дети гибли на неохраняемых стройках, среди гаражей, играя карбидом (была такая забава делать "патроны"), на терриконах, в штреках, в хвостохранилищах, в ставках-шахтных отстойниках.

Терриконы — это не просто гора породы. Это объект повышенной опасности. Место хранения промышленных отходов. И оно должно было охраняться, а отходы должны были складироваться согласно норм экологической безопасности. Саннорм и техники безопасности.

Но, не в СССР. Терриконы эксплуатировались и росли, а вокруг них росли дома, огороды. Дети катались с них на санках. Взрослые любили там посидеть, повыпивать.

На головы ссыпала отходы снующая туда-сюда вагонетка, но это было даже забавно, успевать уклоняться от летящих по отвалу высотой до 100 метров, породы.

Иногда проламывало голову зеваке, иногда породина влетала в ближайший дом. Зеваку хоронили. Дом латали. И все.

По поселку, где я жила, шла не охраняемая транспортерная лента, везущая из забоя уголь и породу на шахтную выборку, где женщины отбирали породу от угля перед его погрузкой в вагоны.

Куски угля и породы летели с ленты (ее скорость была до 40 км час) разлетаясь по улице, падая на прохожих. Это никого не пугало и на ленте катались и взрослые на спор, и дети от безделья. Головы, руки, ноги отрывало одинаково всем глупцам.

Формирование отвалов шло по советским традициям "воруют все", поэтому ни глины, ни стабилизирующих породу прослоек никто не закладывал, хотя деньги на "экологию" выделяли регулярно. Существовали даже целые институты, отделы по охране окружающей среды, ВОХры по охране "объектов повышенной опасности" и даже целые ведомства по рекультивации отвалов.

Деньги разворовывали со скоростью летящей транспортерной ленты. И знаете почему? Просто людям, которые жили вокруг этого, было плевать на все, что там происходило. Лишь бы была работа и зарплата.

Терриконы местное население использовало не только для развлечения, но и для заработка. Так как отсева и обогащения угля почти не производилось, на террикон летело до 50% добываемого антрацита.

Вот вам отношение к недрам в СССР. Поэтому все шахтные поселки, лежащие вокруг отвалов, зарабатывали на выборке угля на терриконах и его продаже.

Своих не трогали, не своих могли посадить за кражу государственного угля. Поэтому платили начальнику охраны или начальнику выборки.

За лето семья могла собрать до 10 машин (5-6 тонн) угля и продать в Крым или Ростовскую область (Кубань, Ставрополье) откуда постоянно шныряли машины.

Машины ездили по улицам и шофера зычно кричали "куплю уголь".

А еще местное население активно использовало терриконы, чтобы сбрасывать туда бытовой мусор. За вывоз мусора нужно было платить, а посадки, степи, ставки и терриконы — это было бесплатно.

Поэтому часто земля вокруг террикона была укрыта еще и горами бытового мусора, строительного мусора, который постепенно подбирала под себя, рассыпающаяся порода.

Откуда я знаю все так подробно?

Я жила возле террикона шахты 1-2 Свердлова. По соседней улице летела транспортерная лента, напротив нас стоял особняк начальника отдела экологии и рекультивации шахтных отвалов, а через дорогу "работало" его ведомство. А я каталась с террикона на санках, а летом собирала уголь "на школьную форму". Детей с террикона не гоняли, мол, пускай приучаются к труду.

Ах, да, к слову, в 2000-е Донецкий НИИ проводил исследования (уже не помню тему, просто осталось в памяти) и было установлено, что ребенок, родившийся на Донбассе к 10 годам имел до 40% запыленность легких.

К 2000- м терриконы перестали эксплуатировать, но из-за отсутствия глинистых прослоек и нарушения в формировании отвалов они начали интенсивно гореть.

К 2014-му в городе, где я жила, в Свердловске Луганской области было 45 горящих отвалов. Вредные вещества, опасные для жизни, превышали предельно допустимую концентрацию в воздухе в 60 и более раз. Онкология. Остеопороз. Аутоимунные заболевания щитовидной железы. Пороки в развитии детей. Ацетонемический синдром у детей.

Любого, кто говорил об опасности терриконов или пытался заставить угольные предприятия (тогда уже принадлежащие на правах концессии Ахметову) выполнять экологические нормы, начать тушение отвалов, тут же местной властью переводился в разряд "городские сумасшедшие" или "враг свердловской власти".

А люди, живущие в этом городе, защищали угольные холдинги (пусть лучше нам зарплату поднимут, чем в экологию будут вкладывать, говорили люди с зарплатой от 30 до 50 000 гривен), отмахивались "все так живут, и ничего, никто еще не умер", и тащили к террикону бытовой мусор "все равно горит, пусть перегорит".

Возможно, все это и породило название города Смердиловка, я не знаю. Я любила свой город. Они, мои земляки, когда взяли в руки автоматы и подняли триколоры, говорили тоже "все ради любви к Донбассу".

Я хотела сделать город чище и безопаснее. Они… им было все равно, будут гореть эти терриконы или нет, главное, чтобы Россия дала пенсии и колбасу по 2-20.

Наверное, мы по-разному любили свой край и свой город.

Просто нарратив "Донбасс"- геологический аббревиатурный топоним- который использовали более 50 лет, начисто вытеснил из головы жителей тот факт, что они живут в Украине, в Луганской или Донецкой областях. И вот что такое "любить город" сформулировать не мог никто. Улыбались: "любить Смердиловку, да за что". А потом брали в руки автомат и орали "мы любим свой город без бандер".

Глупая привычка из СССР говорить "жить на Донбассе". На самом деле, это оксюморон. Это, как "я уголь-живу жить в каменноугольном бассейне".

Может поэтому у людей, живущих здесь не воспитано чувство Родины, земли под ногами. Для них "чтобы мне лично было удобно, а там, хоть трава не расти" и есть любовь к городу. Сейчас появилась новая тема "все, кто не выехал-патриоты своего города, все, кто выехал-предатели, они должны были терпеть вместе с нами и городом все плохое".

"Донбасс" стер из памяти жителей не только украинственность, но и районирование, административные границы, ведь "Донбасс"-это территория каменноугольных залежей в бассейне от середины Днепропетровской области до середины Ростовской.

СССР стер из людей все человеческое. Уничтожать экологию, издеваться над животными, это норма для среднестатистического пророссийского просоветского человека.

И вот так "донбассом" стерли понятие украинец, луганчанин, дончанин, Слобожанщина, Восток Украины, вбив в головы "народу Донбасса" его величие и превосходство. А потом красиво развернули "Донбасс-русский край".

Заселив эти территории в СССР выходцами из РФСР и союзных республик, здесь сформировали колонию временщиков "после нас, хоть потоп", а коррупция, рожденная именно в СССР, сделала свое черное дело, люди воровали у государства, которое воровало у них, и все были счастливы.

Вот желание все уничтожить, я вижу именно в этой цепочке.

Наплевательское отношение к себе, к дому, к городу, к краю, к речке, к степи, перешло в наплевательское отношение к здоровью, к ребенку, к будущему и оно исчезло.

Какие может быть будущее у тех, кто против того, чтобы тушили терриконы?

И меня вот пугает эти все кравчуково-сивошные "весь Донбасс", так как я реально понимаю, что эти пророссийские шоунисты используют российский нарратив, даже не осознавая, что в Украине нет административной единицы "Донбасс", который может претендовать на свою культуру, язык, веру, границы, статус и прочий маразм.

Поэтому, когда вы слышите "предоставить всему Донбассу особый статус", помните об этом и понимайте, что завуалированно речь идет обо всей административной территории Луганской и Донецкой областей.

СССР не сделал из Луганской и Донецкой области промышленные районы, они были таковыми с царских, до революционных времен.

Юзовка (Донецк) – основатель британец Джон Юз, Луганск- основатель шотландец Чарлз Гаскойн, Лисичанск-построенный бельгийцами…

Русского здесь столько же, сколько в самой РФ, укравшей историю маленького и не заметного государства Московского.

Эволюция и прогресс были в Донецке и Луганске уже тогда, когда на России не было канализации и городских туалетов (в Ленинграде только в 1966 году был утвержден генеральный план канализации, утвержден, но не построен).

Вся промышленная эксплуатация Донецкого каменноугольного бассейна во время СССР, это насилие, насилие и еще раз насилие, бесхозяйственность, безответственность, воровство и просто уничтожение всего живого.

На терриконах всегда гибли люди. Дети. И сборщики угля, и просто гуляющие от нечего делать. И в СССР, когда жизнь человека не стоили и гроша, и всегда. Вне политиков и войны, мира и времен года.

И каждая трагедия в городе со времен его основания не оставляли ни какого следа.

Ну, убило породой. Ну, оторвало голову на ленте. Ну, завалило породой. Ну, провалились в горящий отвал.

Ах, да, помимо сероводорода, и кучи вредной для организма дряни, горящие отвалы имеют внутри себя температуру более 1300 градусов.

Иногда они проваливаются, утягивая в горящие жерла гуляющих. Иногда взрываются. Как, например, в Кадиевке.

Когда я рассказывала свердловчанам про техногенную катастрофу в Кадиевке, народ не верил. Ну, не писали такого в газетах, а значит, это не правда.

В газетах в СССР и правда, такого не писали, ни об эпидемиях, ни о техногенных катастрофах, ни об авариях, ни о затонувшем пароходе "Нахимов", ни о чем.

Как не писали о вреде породных отвалов, о необходимости соблюдения правил безопасности, о соблюдении экологических норм в формирования отвалов. А зачем простому советскому человеку такие знания? Он должен быть счастлив, верить партии и шагать в будущее.

Техногенная катастрофа, произошедшая 13 апреля 1962 года в городе Кадиевка (потом Стаханов), в результате которого погибли сотни людей, осталась тайной для жителей Луганской и Донецкой областей. Как и объект "Кливаж" и другие техногенные катастрофы.

Причиной трагедии стал горящий террикон высотой 111,5 м шахты имени Ильича треста "Кадиевуголь" и Кадиевского коксохимического завода.

Размокшие под действием атмосферных осадков глинистые породы заполнили пустоты между обломками песчаников, алевролитов, аргиллитов, сцементировав их в очень прочную корку, выдерживающую давление паров и газов, образующихся в результате горения углистых пород внутри террикона. Температура горения последних достигала 800°С. Но наступил момент, когда давление паров и газов внутри террикона превысило прочность корки, последняя разорвалась и произошел мощный взрыв. Вместе с газами и парами в атмосферу было выброшено 42 тыс. м3 раскаленных обломков пород. Они заполнили крупные шламоотстойники коксохимического завода, вытеснив из них шлам и превратив его в горящую жидкую массу. В считанные минуты небольшое поселение возле террикона было затоплено горящим шламом и засыпано раскаленными обломками пород террикона. Данных о числе жертв нет, по утверждению местных, они исчислялись сотнями. Выжить удалось единицам. С тех пор там никто не селится, а сам террикон только тогда начали обсаживать растительностью (с-Вики).

На "обсаживание" растительностью терриконов списывали крупные суммы. В 2010-м году начальник экологии города Свердловска поставил свою подпись вместе с главным экологом ТОВ ДТЭК, на документах свидетельствующих об окончании озеленения шахтного отвала шахты "42-я", где было "высажено" туи, сосны, пихты, самшита, можжевельника на сумму более 2-х миллионов гривен.

На самом деле террикон горел и был засыпан бытовым мусором, который "озеленители" даже не убрали.

Сейчас там за время войны терриконы разгорелись до уровня мартеновский печей. Поэтому меня пугают рассказы солдат ВСУ о том, что они базировались на терриконе. Об опасности терриконов в Украине не знает никто. Только вот, бывалые шахтеры, жители Луганщины.

В "республиках" на экологию плевали так же, как в СССР. Хотя "министерство" есть. Есть даже "институты", один из них и проецировал затопление объекта "Кливаж", которое привело к поражению радиацией всех подземных вод ОРДЛО, включая часть Ростовской области. Думаю, что и денежку из РФ регулярно получают на "экологию".

Свердловск-город горящих терриконов. Местные называют город-Смердиловка. И любят его до слез.

Что примечательно, местные жители ни разу за время своей жизни в "свободной от укро-хунты стране" не поставили перед руководством ОРДЛО вопрос об тушении отвалов, экологии, развитии туризма, защите Национального заповедника "Провальские степи".

А вот, если завтра там Украина, то застучат каски-тушите!

Кстати, на вопрос про экологию и терриконы местные "народы Донбасса" отвечают просто – "это все Украина виновата, пускай она или тушит, или платит, что мы так живем, лучше пусть платит, может даже не тушить".

Экология, еще один фронт. Экология, вернее, перечень объектов повышенной экологической опасности должен быть включен в карту войны.

Об этих объектах должны знать все подразделения ВСУ, находящиеся на фронте.

Экология — вопрос и карты реинтеграции ОРДЛО.

После войны мы получим в наследство вот эту загаженную и уничтоженную территорию. С радиоактивными отходами из РФ в затопленных шахтах, с объектом "Кливаж", с уничтоженными заповедниками, с кучами мусора, со свалками, размером с Эверест, с разрушенными системами водо-газо-снабжения, с уничтоженным жилым фондом, с копанками, с исчезнувшими ставками и реками.

Такой маленький ад на земле.

Почему сегодня такая тема. Во-первых, до сих пор экология не является темой войны, а перечень объектов повышенной экологической опасности — это всего лишь бой в набат перед глухими. Во-вторых, мамкино-путинские реинтеграторы до сих пор не имеют карты реинтеграции, куда вопросы экологии никто не вносил и не внесет. В-третьих, в Свердловске, Луганской области (Должанск) снова трагедия на терриконе.

На одном из терриконов Свердловска обнаружены тела подростков 12 и 14 лет, которые пошли туда вечером на романтическое свидание.

Новости из ОРДЛО: "6 октября в 11:45 в службу 101 Свердловска местная жительница сообщила, что ее дочь с приятелями на терриконе, в районе ул. Войкова, обнаружила своих сверстников без признаков жизни.

К месту происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательной части №7, сотрудники скорой помощи и полиции. Тела подростков — 12-летней девочки и 14-летнего мальчика – находились на верхней точке террикона (на высоте около 80 метров). Предполагаемая причина их гибели – отравление продуктами горения отвальной породы. Скорее всего, дети отправились на террикон еще с вечера, чтобы посмотреть на ночной город. О своем походе не сказали ни друзьям, ни родным. Около полуночи их начали искать, но мобильные телефоны уже не отвечали. Приятели погибших, узнав об их пропаже, догадались, где они могут быть, и утром начали самостоятельные поиски.

Терриконы — конические отвалы горных пород, образующиеся при добыче каменного угля шахтным способом, являются неотъемлемым элементом индустриального ландшафта Донбасса, размещаются преимущественно в пределах населенных пунктов.

О том, что на терриконы подниматься нельзя, жители шахтерских городов и поселков знают с детства. Но все равно желающие это сделать находятся постоянно, ведь сверху открывается прекрасный вид, вызывающий сильные эмоции.

Чем это опасно? От большого давления порода внутри искусственной горы самовоспламеняется, и он начинает тлеть. Возникает своеобразный химический реактор — проходящие в нем процессы интенсивно разогревают породу. Температура внутри террикона может достигать 1200°С; на поверхности появляются дымящиеся выходы газов, как на вулканах, — фумаролы. Сероводород, угарный газ, диоксиды серы и азота наполняют воздух вокруг террикона в таких концентрациях, что нахождение вблизи даже короткое время чревато самыми печальными последствиями — дышать невозможно, от резкого запаха слезятся глаза и т. п.".

Подростки ОРДЛО, как мы в СССР, не имеют другого места для игр, как неохраняемые горящие терриконы.

А об опасности такого соседства им никто из взрослых не рассказывает, ведь "все так живут и ничего". Там и мама с папой гуляли, и ничего.

Поэтому сегодня не во войне. Просто о крае, который умирает. О беспечности и человеческой глупости. И о страшном явлении из СССР, поразившем многих "граждан великого союза" — пофигизме.

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