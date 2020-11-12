Горячая линия МОЗ по вопросам COVID-19 работает в режиме 24/7
В течение недели в контакт-центр 0-800-60-20-19 поступило более 27 тысяч звонков.
Лидером по реагированию на звонки среди регионов стала, в настоящее время, Волынская область.
Для обработки входящих звонков и осуществления их технического сопровождения в соответствующей системе привлечено до 150 операторов.
Напомню, что звонки бесплатны из всех номеров фиксированных и мобильных сетей операторов связи Украины.
Нужна ли сейчас горячая линия? Да.
Лично отвечал на звонки граждан на горячей линии и могу с уверенностью сказать, что данный алгоритм оказания помощи работает и востребован среди людей. Одними из вопросов, которые попали именно мне, были звонки о прохождении самоизоляии через приложения "Дома", закрытия больничного и или необходимо делать повторный ПЦР тест, чтобы выйти на работу, а также вопросы амбулаторного лечения.
Распределение по тематикам звонков выглядит следующим образом:
вопросы диагностики – 52.7%;
вопрос амбулаторного лечения – 9.4%; бесплатные и платные тестирования – 7,0%;
порядок прохождения самоизоляции - 5,7%;
подписание деклараций – 8,1%.
Наибольшее количество обращений зарегистрировано:
Киевская область – 21.26%;
Киев – 10.35%;
Днепропетровская область – 9.27%;
Харьковская область – 6.99%;
Черкасская область – 6.38%.
Хотел бы отдельно отметить регионы, которые наилучше включились в работу контакт-центра и наладили у себя на местах алгоритмы реагирования. Лидерство по Волынской области, далее следуют Винницкая, Хмельницкая, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Черкасская и Одесская области.
Поэтому, если есть вопросы или нуждаетесь разъяснения и на месте этого получить не можете, пожалуйста, звоните на номер горячей линии и вас обязательно профессионально проконсультируют.
Но, самое главное, придерживайтесь установленных санитарных норм и берегите себя и близких!
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