В течение недели в контакт-центр 0-800-60-20-19 поступило более 27 тысяч звонков.

Лидером по реагированию на звонки среди регионов стала, в настоящее время, Волынская область.

Для обработки входящих звонков и осуществления их технического сопровождения в соответствующей системе привлечено до 150 операторов.

Напомню, что звонки бесплатны из всех номеров фиксированных и мобильных сетей операторов связи Украины.

Нужна ли сейчас горячая линия? Да.

Лично отвечал на звонки граждан на горячей линии и могу с уверенностью сказать, что данный алгоритм оказания помощи работает и востребован среди людей. Одними из вопросов, которые попали именно мне, были звонки о прохождении самоизоляии через приложения "Дома", закрытия больничного и или необходимо делать повторный ПЦР тест, чтобы выйти на работу, а также вопросы амбулаторного лечения.

Распределение по тематикам звонков выглядит следующим образом:

вопросы диагностики – 52.7%;

вопрос амбулаторного лечения – 9.4%; бесплатные и платные тестирования – 7,0%;

порядок прохождения самоизоляции - 5,7%;

подписание деклараций – 8,1%.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано:

Киевская область – 21.26%;

Киев – 10.35%;

Днепропетровская область – 9.27%;

Харьковская область – 6.99%;

Черкасская область – 6.38%.

Хотел бы отдельно отметить регионы, которые наилучше включились в работу контакт-центра и наладили у себя на местах алгоритмы реагирования. Лидерство по Волынской области, далее следуют Винницкая, Хмельницкая, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Черкасская и Одесская области.

Поэтому, если есть вопросы или нуждаетесь разъяснения и на месте этого получить не можете, пожалуйста, звоните на номер горячей линии и вас обязательно профессионально проконсультируют.

Но, самое главное, придерживайтесь установленных санитарных норм и берегите себя и близких!

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