Каждый день предстоящей недели несет в себе важные астрологические события, а значит — и перемены в жизни.

Эта неделя знаменательна несколькими астрологическими событиями, которыми будет отмечен буквально каждый день. Главное из них — частичное Солнечное затмение. Но обо всем по порядку, пишет Наталия Ульянкина для ТСН.

Квадрат Меркурий-Юпитер — 9 июля: ученик против учителя

Солнце, во власти которого сейчас находится Меркурий, наполняет последнего оптимизмом, возвышает в собственных глазах и тем самым подталкивает нас бросить вызов авторитетам. Но завышенные амбиции и преувеличенное самомнение могут сыграть злую шутку. Под влиянием разгоряченного в своем мнимом величии Меркурия мы можем быть ослеплены собственной значимостью, неадекватно относиться к мыслям, словам и идеям. При этом наше сознание сейчас не в лучшем состоянии: формирующаяся оппозиция Солнца к Плутону внутренне накаляет эго.

Ингрессия Венеры в Деву — 10 июля: женщина меняет предпочтения

Что нравится Венере в Деве? Практичность, разумность, целесообразность. Она будет задавать вопросы: а для чего это? зачем мне это? что я буду иметь? Покупки — практичные, удобные, недорогие, долговечные. Мода для Венеры в Деве — понятие вторичное, практичность — это гораздо ценнее.

Если Венера в Деве имеет по какому-либо вопросу убеждение, изменить его нелегко. Для этого потребуется время и аргументы. Запаситесь терпением и продумайте убедительные факты и доказательства вашей точки зрения. Но вероятнее всего, Венера в Деве вас послушает, но останется при своем мнении.

Юпитер переходит в директное движение — 11 июля: финансы начинают движение

Завершилось ретроградное движение Юпитера, которое продолжалось четыре месяца — с 8 марта. Этот период был отмечен переоценкой и переосмыслением финансовых вопросов, а также посвящен личностному и духовному развитию. С сегодняшнего дня Юпитер в Скорпионе начинает свое прямое движение, постепенно набирая скорость, чтобы с новой силой стимулировать и расширить границы наших важных финансовых планов, значимых правовых вопросов, а также эзотерических, оккультных и магических практик.

Эти темы будут подвластны влиянию Юпитера до 8 ноября этого года, пока он будет оставаться в знаке Скорпиона. Затем, перейдя в знак своей обители Стрелец, Юпитер позовет нас в увлекательные и познавательные путешествия, расширит границы высших знаний и с головой окунется в гармонизацию вопросов закона и права.

Оппозиция Солнце-Плутон — 12 июля: массовые эмоциональные переживания

Это состояние, когда внутреннее напряжение достигает такой силы, что вырывается мощной огненной массой наружу и переливается через край разрушительной расплавленной лавой. Это извержение внутреннего вулкана может касаться мучительного противоречия между нашими чувствами и самосознанием — с одной стороны, и жестким давлением обстоятельств, имеющих отношение к ответственности, долгу, обязательствам, с другой.

Солнечное затмение в Раке — 13 июля: кармические перемены

Что же это за событие и чем оно примечательно для нас? Для начала вспомним, что в этот день Луна соединяется с Солнцем, что означает новолуние, новый солнечно-лунный цикл. Поскольку новолуние произойдет в знаке Рак, то ближайший месяц будет акцентирован вопросами: семья или карьера, желания или обязанности, чувства или долг? Конечно, на первый взгляд, знак Рака указывает на главенство семьи, чувств, внутренней жизни. Но не все так просто: сейчас прямо напротив соединения светил находится Плутон в Козероге, который вызывает глубокую трансформацию обозначенных понятий, пересмотр наших привычных отношений в сфере семьи, дома, недвижимости, семейных и родовых традиций.

К тому же, нахождение Восходящего лунного узла рядом с солнечно-лунным соединением свидетельствует о Солнечном затмении и означает, что так называемая семейная программа, о которой мы говорили выше, имеет кармическое значение. То есть, изменения, которые принесет это затмение, станут поворотными, кардинально влияющими на ход нашей жизни. И перемены эти, конечно, имеют отношение к семейно-родовым понятиям, но у каждого из нас будут проявлены в той конкретной жизненной сфере, по которым в персональной натальной карте проходят сейчас точки затмения.

Рекомендации на каждый день недели

Понедельник, 9 июля

Сегодня и завтра мы особенно подвержены влиянию напряженного аспекта Меркурия к Юпитеру в Скорпионе. Пока оба они разыгрывают драму под названием "горе от ума", Венера с Ураном и Сатурном уже формируют большой тригон, призывающий нас к разумному и творческому обновлению в делах земных и практичных. Луна в Тельце поддерживает стремление к стабильности. Поэтому сегодня стоит заниматься полезным творчеством и прислушиваться к голосу женщин.

Вторник, 10 июля

Сегодня Венера перешла в знак Девы со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. То есть, до свидания чувственность, романтизм и красота, здравствуй, здравый смысл! К счастью, именно сейчас венерианские проявления в одеждах Девы не так скучны и педантичны: сходящийся гармоничный аспект с Ураном наделяет наши желания свежестью, непринужденностью, весельем и стремлением к обновлению.

А еще — приносит приятные финансовые сюрпризы, поскольку переход Венеры в Деву включил Большой земной тригон, дарующий удачу в практических и профессиональных делах. Особенно уверенно себя почувствуют те, кто имеет в своей натальной карте Солнце и другие планеты в знаках Телец, Дева, Козерог.

Среда, 11 июля

Сегодня стоит обозначить две особенности. Во-первых, до 21 часа над нами властвует так называемая холостая Луна, которая не дает решений важных вопросов. Так что если вы ожидали результата от какого-либо дела, не огорчайтесь, если ничего не случится.

А во-вторых, сегодняшний день древние майя называли Белый Волшебник. Он обещает нечто, вроде, материального чуда, выигрыша, подарка. И, что интересно: прошло уже не одно столетие, а Белый Волшебник продолжает очаровывать!

Четверг, 12 июля

Сейчас на небе выстроились такие замечательные гармоничные конфигурации, что хочется прогнозировать только позитивные события и настроения, радоваться тем чувственным, возвышенным, духовным и спокойным, надежным, стабильным энергиям, которые дарит космос. Уверена, что космический щит, которым отмечена середина июля, не только предоставит нам защиту от возможных напряжений и неудач, но и одарит поистине счастливыми моментами жизни.

Для того чтобы оттенить вкус сладости, нам послана острота оппозиции Солнца к Плутону, точное действия аспекта — сегодня днем. Но его действие мы ощущаем уже с конца прошлой недели, как минимум. И мы должны испытать эти энергии, чтобы пройти ту внутреннюю трансформацию, которая изменит обстоятельства нашей жизни под влиянием приближающегося солнечного затмения.

Пятница, 13 июля

Солнечное затмение, о котором говорят многие и давно, свершилось! А именно — сегодня в 5:48. Кроме традиционных призывов быть внимательными и осторожными в течение как минимум трех дней до и после события, именно в это затмение могут быть полезными рекомендации, предупреждающие возможные негативные влияния оппозиции Солнца к Плутону. Поскольку Плутон имеет отношение к массовым воздействиям, было бы разумно избегать любых мероприятий и ситуаций, где можно столкнуться с большим количеством людей.

Еще важный совет: сегодня до полдевятого вечера — практически весь день — положение главного транслятора наших желаний и настроений Луны призывает провести день тихо, спокойно, желательно, находясь дома и занимаясь привычными рутинными делами.

Суббота, 14 июля

Помните, что мы еще находимся под влиянием Солнечного затмения, которое вносит перемены в нашу жизнь? И вот к чему я веду: сегодняшний день привнесет в эту историю свои примечательные штрихи. Наша разумная Венера крепко подружится с суровым, но справедливым Сатурном, что добавит нашим новым жизненным установкам состояния равновесия, благородства, надежности, практичности и делового чутья. Но, вместе с тем, сегодня нам захочется освежиться новомодными идеями и их земным воплощением.

Воскресенье, 15 июля

До полдевятого вечера — холостая Луна. Настроения дня: подвижные эмоции, много общения, внутренний накал. Вода поможет снять излишнее напряжение. Но горячительная вода только накалит ситуацию!