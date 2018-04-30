Гороскоп на май по картам Таро

Карты Таро известны со времен Средневековья. Считается, что именно эта колода из 78 карт стала основой обычных игральных карт. Но Таро – не игра, а сильный инструмент предсказаний – по крайней мере, в этом убеждены ее поклонники.

"Обозреватель" предлагает популярный расклад Таро "Карта дня" для всех знаков Зодиака на май.

В раскладе использована современная колода "Универсальный Ключ" Давида Корси. Прочитав описание, внимательно рассмотрите карту. Возможно, она даст вам дополнительные подсказки.

Овен – Страшный Суд

На карте изображен ангел, возвещающий Судный День, но на самом деле не все так страшно. Главная тема карты – не суд, а воскресение мертвых. Она символизирует определенный переломный момент – но переломный в позитивном смысле. После осознания ошибок, после вынесения "приговора", наконец, наступило время воздания. Но вместо "геенны огненной" вы получили прощение. Благосклонность судьбы, неожиданно положительное разрешение проблем, возрождение, подведение итогов и новый этап в жизни – все это может ожидать вас в этом месяце.

Телец – Королева Денариев

Перед вами – бизнес-вумен, завидная невеста, богатая наследница, образованная, утонченная, но одинокая. Она умеет зарабатывать, она не боится вкалывать, но она также не склонна к опрометчивым решениям. Не каждый мужчина подойдет такой женщине – он должен быть таким же целеустремленным и трудолюбивым, как она. В контексте предсказания карта рекомендует быть похожими на эту бизнес-леди: посвятить этот месяц четкой постановке целей и задач, определению стратегии, а также тщательному подбору партнеров. Не забывайте: дьявол кроется в деталях. Если вы сможете просчитать все до мелочей, победа будет вашей.

Близнецы – Четверка Денариев

Таро предлагает вам подумать о том, как ведет себя скряга. Это человек, зацикленный на накоплении и не способный делиться своими богатствами – как материальными, так и духовными. Он боится любых перемен и желает "законсервировать" ситуацию – ведь его устраивает то, что есть. Он чрезвычайно жаден, и эта жадность – причина его одиночества. В контексте совета карту можно понимать так: что бы вы ни делали, действуйте только тогда, когда полностью уверены в успехе. Не рискуйте, а также не прикипайте сердцем к другому человеку – добром это для вас не кончится. Позаботьтесь о собственном благосостоянии и постарайтесь избежать ненужных трат.

Рак – Тройка Кубков

Вам выпала удивительно позитивная карта. Удовлетворение от жизни, наслаждение самим фактом своего существования, общение с приятными людьми, легкое решение любых проблем сообща, поддержка – все это обещает вам Таро в мае месяце. Если у вас были проблемы со здоровьем, они благополучно решатся, а финансовые трудности будут успешно преодолены. Карта призывает радоваться каждому дню, благодарить за все, что у вас есть, и делиться своей радостью с окружающими.

Лев – Рыцарь Жезлов

В этом месяце вам будет не до отдыха. Часто вы будете стремиться получить все и сразу, и во многом такой подход будет оправдан. Постоянное движение вперед, действие, принятие решений на ходу, возможно, даже о смене страны проживания – все это будет определять этот месяц. Страсти будут накалены до предела. Возможно новое романтическое увлечение, но к семейной жизни вы не готовы – вам просто некогда остановиться, чтобы насладиться моментом. Поэтому – действуйте, пока есть желание и возможности. Отдохнуть вы всегда успеете.

Дева – Восьмерка Денариев

Перед вами – человек, привыкший зарабатывать на хлеб собственными силами. Карта призывает посвятить месяц оттачиванию мастерства, повышению профессионализма, возможно, обучению и даже смене рода деятельности. Вам необходимо накапливать опыт, но не переоценивать свои возможности, пока вы не стали мастером своего дела. Таро указывает на прекрасные перспективы для карьерного и профессионального роста. Воспользуйтесь ими, и спустя месяц вы сможете выйти на новый этап своей жизни.

Весы – Башня

Увы, это одна из худших карт колоды. Но не отчаивайтесь. Как и все в этом мире, карта Башня имеет не только отрицательные, но и положительные стороны. Несмотря на то, что она означает не просто разрушение, а стремительное, катастрофические разрушение и быстрые негативные перемены, она символизирует эволюционные процессы, выводящие человека из тупика. Творческий кризис, застой в отношениях, быт, который стал невыносимым – Башня дает толчок к быстрым переменам. Главное – не бояться их, быть готовым к ним, и ваша смелость будет вознаграждена новыми перспективами.

Скорпион – Шестерка Мечей

Таро обещает вам в мае месяце новые берега. Новые возможности и перспективы уже перед вами – достаточно принять необходимое решение и рискнуть. В начале пути вам может казаться, что полагаться можно только на собственные силы, что впереди – неизвестность, что никаких гарантий нет. Но на самом деле это не так. Рядом с вами уже есть те, кто помогут и поддержат – просто пока что вы не можете видеть их из-за густого тумана. Решитесь на важный шаг, и вы будете вознаграждены судьбой.

Стрелец – Колесо Фортуны

Этот месяц пройдет под знаком везения и судьбы. Все, что с вами произойдет, уже предопределено. Вам остается лишь принять это как данность. Фортуна изменчива, но сейчас она – на вашей стороне. Воспользуйтесь шансом и наслаждайтесь процессом. Вы на вершине, впереди – приятные сюрпризы и неожиданное, но приятное, развитие событий. Кстати, эта карта способствует выигрышу в азартных играх, так что рискните.

Козерог – Семерка Жезлов

Перед вами человек, приготовившийся к отражению атаки. Похоже, в мае месяце вам придется принять бой. Возникнет необходимость отстаивать свою точку зрения, защищать свое место под солнцем. Видимо, дни будут непростыми. Но у вас есть все для победы – уверенность в собственных силах, целеустремленность, умение побеждать. Просто не опускайте рук, не отчаивайтесь, адекватно оценивайте риски, и все закончится в вашу пользу, ведь силы света – на вашей стороне.

Водолей – Паж Жезлов

В мае вы можете получить важное сообщение, касающееся карьеры. Возможно, речь пойдет о повышении по службе или новом интересном предложении. Карта говорит о больших возможностях в плане профессионального роста, о множестве важных контактов в стране и за рубежом. В этом месяце вы можете снова стать студентом – пойти на курсы повышения квалификации или заняться чем-то подобным. Таро предупреждает: получив шанс, не упускайте его, но не верьте слепо всем обещаниям и предложениям – они могут оказаться пустыми.

Рыбы – Император

Картой, определяющей май месяц, для вас будет Император – символ власти, покровительства и силы. Таро рекомендует вам проявлять эти качества правителя, а также мудрость и справедливость. Император также может указывать либо на повышение по службе, либо укрепление ваших лидерских позиций и положения в обществе. Главное – не сомневаться в собственных силах и не бояться брать на себя ответственность. Вас может подвести только одно: опьянение властью. Не дайте ему испортить ваше истинное величие.

Напомним, ранее "Обозреватель" озвучил гороскоп по картам Таро на неделю с 30 апреля по 6 мая.