Гороскоп на июнь по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на июнь 2018 года обещает важный выбор Львам, успех Девам и прилив творческих сил Скорпионам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Умеренность

В этом месяце главным вопросом для вас может стать вопрос правильной меры. Вам придется столкнуться с ситуациями, в которых будет необходимо устанавливать баланс и равновесие. Речь может идти как об отношениях, так и о работе, деятельности, финансах. Если вам удастся найти компромисс в старом конфликте, приспособиться к окружающей действительности, найдя общий язык с оппонентами, это будет означать, что вы одержали победу. Карта также указывает на исцеление.

Телец – Шестерка Кубков

Большая половина июня может быть посвящена приятным воспоминаниям. Вы будете предаваться ностальгии по прошлому, с приятной грустью вспомните людей, которых уже нет рядом, места, где вы были счастливы, события, перевернувшие вашу жизнь. У вас может даже промелькнуть мысль о том, что все лучшее в вашей жизни уже произошло и впереди – серые будни. Таро рекомендуют, во-первых, постараться насладиться этим состоянием, во-вторых, не зацикливаться на нем и помнить, что будущее принесет не менее приятные моменты, и в-третьих, научиться радоваться мелочам, которые несет каждый новый день.

Близнецы – Рыцарь Жезлов

Месяц обещает быть активным. Вас ожидают быстрые и неожиданные позитивные перемены. Что-то или кто-то может внезапно ворваться в вашу жизнь и полностью изменить ее. Возможно новое романтическое увлечение, сильные страсти, бесконечное общение и поиск приключений. Но не принимайте судьбоносных решений в таком состоянии. Вы явно не готовы брать на себя всю полноту ответственности – ни за серьезные отношения, ни за новый бизнес-проект. Таро рекомендуют действовать смело, наслаждаясь процессом, но никому ничего не обещайте.

Рак – Шестерка Денариев

В июне вопрос обмена выйдет для вас на первый план. Может сложиться ситуация, в которой вы будете оказывать кому-то помощь, в том числе материальную, или, наоборот, вы сами будете просить о помощи. Здесь будет работать принцип: "ты мне – я тебе". Но помните: обмен должен быть равноценным. Не давайте другим садиться вам на шею – давайте только то, что в чем человек действительно нуждается. С другой стороны, не просите ни у кого лишнего. Будьте благородны и великодушны, но также и в меру расчетливы.

Лев – Влюбленные

Главной темой месяца может стать тема выбора. Вы окажетесь перед некой дилеммой. Кого из двух людей выбрать, чью сторону принять, по какой стезе пойти. Выбор окажется непростым, потому что все варианты будут казаться равноценными и по-своему ценными для вас. Здесь важно руководствоваться не логическими умозаключениями, а шестым чувством, интуицией. Она знает правильный ответ. Карта также может указывать на зарождение новых отношений, новой дружбы, этап личностного роста, а также на исцеление и преодоление преград.

Дева – Колесница

В этом месяце вы будете уверенно двигаться к своему успеху. У вас есть возможности, вы умны, профессиональны, креативны, обладаете шармом и умением решать проблемы. Не исключено, что вы возглавите какой-то процесс, в котором должны будете проявить умение преодолевать препятствия. Не исключено также, что вам доверят что-то очень ценное – секрет или большую сумму денег. Вы успешно справитесь со всеми задачами, если сможете обуздать "коней" - мелочи, от которых, как известно, многое зависит. Будьте внимательны к ним, и победа будет вашей.

Весы – Справедливость

В этом месяце вы можете столкнуться с вопросом установления справедливости – в суде или в частном споре. Возможно, вы окажетесь перед необходимостью пересмотреть свое отношение к чему-то или к кому-то. Насколько этично и честно ведет себе тот или иной человек, та или иная структура по отношению к вам? Насколько честны и справедливы вы сами? Ущемлены ли ваши права или чьи-то права ущемляете вы? Таро рекомендуют дать беспристрастный ответ на этот вопрос и восстановить нарушенный баланс.

Скорпион – Паж Кубков

В этом месяце вас ждет хорошая порция позитивных эмоций и романтики. Кто-то или что-то сильно вдохновит и воодушевит вас. Вы почувствуете прилив творческих сил, появится желание открыто проявлять свои чувства, что вам совсем не свойственно, наладить пошатнувшиеся отношения, насладиться общением с приятными собеседниками. Перед вами могут открыться новые неожиданные возможности. Примите их с благодарностью. Карта также может указывать на зачатие ребенка.

Стрелец – Восьмерка Кубков

Месяц может быть посвящен пересмотру жизненных ценностей. У вас может возникнуть желание или необходимость оставить то, что имеете, покинуть то или того, чем или кем вы дорожите. Никто не будет принуждать вас к этому – этот выбор вы сделаете сами. Возможно, вас стала тяготить ваша жизнь, вы поняли, что погрязли в рутине, в быту, что отношения с близкими стали неискренними и формальными. Вам нужен свежий воздух. И вы принимаете смелое решение, рвете связи с прошлым и отправляетесь на поиски новой, лучшей, судьбы. В лайт-варианте карта может означать менее радикальные перемены.

Козерог – Семерка Мечей

В июне Таро рекомендуют вам позаботиться о собственной защите – в прямом и в переносном смысле. Вооружитесь сильными аргументами для победы в споре, хорошей финансовой "подушкой" на случай неожиданных трудностей и крепкими замками от грабителей. И не открывайте никому ни своих планов и мыслей, ни сбережений, ни дверей. Смело принимайте важные решения, но только – самостоятельно. Так вы победите.

Водолей – Маг

В этом месяце все окружающие и вы сами убедитесь: вы – мастер своего дела. Нет задачи, которую вы не могли бы решить, нет спора, в котором вы не могли бы одержать победу, нет человека, которого вы не могли бы очаровать. Это прекрасная карта авторитета и всемогущества. Вам могут поручить возглавить процесс, принять на себя роль лидера, и вы без труда справитесь с задачей. Вы свободны и самостоятельны, уверены в себе и амбициозны. Таро советует только одно: в достижении цели пользуйтесь исключительно благородными средствами.

Рыбы – Туз Денариев

Вам выпала замечательная карта успеха и финансового благополучия. В этом месяце у вас могут появиться колоссальные возможности для повышения благосостояния, личностного и карьерного роста. На карте изображена монета, правильно вложив которую вы получите щедрый урожай. Не бойтесь давать старт новому делу, инвестировать капитал или открывать счет в банке. В этот благоприятный период любое начинание обречено на успех. Воспользуйтесь случаем.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на неделю с 28 мая по 3 июня.