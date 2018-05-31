Гороскоп на июнь 2018: хорошее начало, катастрофический конец

Большая половина июня 2018 года будет активной и позитивной, но окончание месяца обещает быть катастрофическим.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

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Нас ожидает более или менее благоприятный месяц.

С 1 по 5 июня, а также с 8 по 13 июня Меркурий будет находиться в зодиакальном созвездии Близнецы. Это прекрасное время для активной деятельности, в том числе деловой, для заключения сделок и старта новых проектов, а также для поездок и путешествий.

Кроме того, это лучшие дни для покупки автомобиля. Период благоприятен для покупок через интернет.

С 5 по 7 июня Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну. Это жесткий, напряженный аспект. Это худшее время для совершения больших покупок. В эти дни понижается способность к анализу, люди становятся более доверчивыми к неправдивой информации. Возможны манипуляции и обман.

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С 8 по 10 июня будет блестящее соединение Венеры с Белой Луной. Венера отвечает за любовь, отношения, брак, а Белая Луна обещает встречу со своим ангелом-хранителем.

Это прекрасное время для церковного брака – венчания, и в целом для супружества.

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С 13 июня до конца месяца Меркурий будет находиться в зодиакальном знаке Рак, поэтому коммерческая деятельность начинает затухать. Зато этот период хорош для общения с близкими, для взаимоотношений с семьей, а также для смены места жительства и офиса.

14 июня будет новолуние. В этот день следует строить планы на ближайший лунный месяц.

В этот же день Венера входит в зодиакальный знак Льва. Если до 14 июня она находилась в Раке и способствовала домашней жизни, то с этого числа и до конца месяца она становится светской, яркой, блестящей. Это благоприятный период для рекламы, шоу-бизнеса, светских контактов.

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В эти дни рекомендуются тусовки, вечеринки, клубы, а также презентации.

С 18 по 21 июня Меркурий будет делать благоприятный аспект к Юпитеру. Это лучшее время для покупок и рискованных сделок. Кроме того, это прекрасные дни для решения юридических вопросов, в том числе для судебных разбирательств.

Благоприятно также подавать заявки в вузы.

Примерно в это же время – с 18 по 24 июня – Венера будет находиться в соединении с восходящим узлом лунной орбиты, а Марс – в соединении с заходящим. Это говорит о возможности притяжения судьбоносного, кармически предназначенного мужчины или женщины.

Конец месяца обещает быть наиболее неприятным и даже катастрофическим.

С 25 по 30 июня Луна сходится с Сатурном и Плутоном, а Меркурий делает жесткий квадрат к Урану. Одновременно 27 июня Меркурий становится ретроградным.

Это значит, что в 20-х числах июня могут возобновиться военные действия, в том числе на Донбассе. Создастся очень насыщенная жесткая атмосфера воинственности.

Ситуация усугубляется и полнолунием, которое будет 28 июня.

С 25 по 30 июня не рекомендую летать самолетами, ездить поездом и автомобилем на большие расстояния. Это будет катастрофический взрывоопасный период, вплоть до непредвиденных ситуациях на полигонах. Возрастает пожароопасность, особенно в Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июнь 2018 года, а также лунный календарь огородника на тот же месяц.