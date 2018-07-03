Гороскоп на июль 2018: названы благословенные дни

Первая декада июля 2018 года очень благоприятна для отношений и романтики.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, в начале месяца "Меркурий и Венера будут находиться во Льве". Такое положение планет способствует любви и отношениям с противоположным полом.

"Это хорошие дни для того, чтобы влюбляться, целоваться, а также для посещения выставок, концертов, конкурсов и других развлекательных мероприятий", - сказал астролог.

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Дни с 7 по 10 июля он назвал "благословенным временем". "Нептун будет делать положительный аспект к Солнцу. Это указание на высшую любовь и высшую интуицию", - подчеркнул Влад Росс. "Возможны прозрения, открытие третьего глаза и что-то подобное. Это прекрасное время для духовных практик, медитации, нахождения в себе высшего предназначения", - добавил он.

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В то же время астролог сообщил о том, что "10 июля Венера уходит в знак Девы", и это означает "падение" для планеты, символизирующей любовь. Поэтому Влад Росс предупредил: начиная с этого дня, "не очень благоприятно завязывать романтические отношения, потому что они могут оказаться зыбкими и неровными".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июль 2018 года.