Гороскоп на 9 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 9 июня 2018 года, обещает романтический день Близнецам, опасности - Девам и начало нового большого пути Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Шестерка Денариев

Этот день может быть посвящен вопросам обмена – материальных благ на благодарность. Вы можете попросить о помощи либо помощь окажут вам. Сегодня вы также можете заняться оценкой людей, которые вас окружают – коллег или любимых. Не исключен возврат долгов и заключение выгодных финансовых сделок. Таро рекомендуют щедро делиться тем, что имеете, но не позволять садиться себе на голову.

Телец – Пятерка Мечей

Сегодня вам отведена роль воина света. Люди, с которым вы столкнетесь, будут проявлять худшие человеческие качества, начиная от эгоизма и заканчивая откровенной агрессией. Вы можете оказаться единственный человеком, способным хранить моральные ценности и защищать их. Так и поступайте. Это зачтется вам в карму.

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Близнецы – Двойка Кубков

Таро обещают вам лучший день для отношений. Они будут чрезвычайно гармоничными. Возможно, сегодня вы встретите любовь всей жизни, заведете новое приятное знакомство или наладите отношения с партнером, которые пошатнулись. Вы также имеете возможность гармонизировать всё свое жизненное пространство и разрешить все существующие конфликты.

Рак – Десятка Денариев

Похоже, что этот выходной день вы проведете в кругу семьи или в мыслях и заботах о ней. Карта в целом очень позитивна. Она указывает на семейные ценности, которыми можно гордиться. Благополучие представителей старшего поколения, успехи – младшего, финансовая устойчивость членов семьи среднего возраста. Речь также может идти о получении наследства или браке по расчету.

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Лев – Десятка Жезлов

Несмотря на выходной, этот день может оказаться для вас очень даже рабочим. Вы взвалите на себя непосильную ношу и поймете, что так больше продолжаться не может. Возможно, кто-то беспардонно эксплуатирует вас или вы сами хотите кому-то что-то доказать. Таро рекомендуют пересмотреть эти вопросы, отказаться от части задач, а часть поручить другим.

Дева – Семерка Мечей

Этот день – день тотального недоверия. Сегодня запрещено открываться перед кем-то, откровенничать и подставлять себя под удар. Ситуация может быть достаточно напряженной, и вам следует позаботиться о необходимой защите – начиная от сильных аргументов на случай конфликта с оппонентами и заканчивая надежными замками от воров.

Весы – Шут

Вам выпала замечательная карта, указывающая на начало большого пути или большого дела. На ней изображен герой, поставивший перед собой цель достичь вершины. Но в котомке у него на плечах – груз проблем прошлого, а впереди – обрыв, который он не видит. Таро рекомендуют, во-первых, избавиться от этого груза и, во-вторых, смотреть под ноги – учитывать все факторы риска.

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Скорпион – Справедливость

День может быть посвящен вопросам справедливости, а также улаживанию юридических дел. Может возникнуть необходимость в определении, кто прав, а кто виноват, соблюден ли баланс интересов. Вы будете беспристрастны. Старый добрый принцип: "Сократ мне друг, но истина дороже" станет вашим девизом.

Стрелец – Туз Кубков

Вам выпала одна из лучших карт колоды. Ее смысл – подарок судьбы и "сбыча мечт". Вас ждет прилив вдохновения, желание свернуть горы, увлечение новыми идеями. Сегодня все проблемы будут решаться легко и просто, без вашего участия. Возможно, с этот день зародятся новые романтические отношения. Карта также может указывать на рождение ребенка.

Козерог – Шестерка Кубков

Сегодня вы захотите вспомнить всё хорошее, что было в вашей жизни. Взгляд будет устремлен в прошлое – на людей, с которыми вас свела судьба, на позитивные события, которые произошли с вами, на ваши собственные успехи, которых вы достигли когда-то. Само по себе это состояние будет очень приятным, но оно несет в себе опасность ухода от действительности. Таро рекомендуют не зацикливаться на мыслях о прошлом и верить, что будущее несет не меньше позитивных моментов.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Водолей – Король Кубков

Сегодня Таро рекомендуют вам делать ставку на чувства, а не на холодный рассудок. В этот день они помогут вам, во-первых, найти подход к любому человеку, во-вторых, станут инструментом для достижения цели. Не бойтесь говорить о том, что чувствуете, не бойтесь показаться слабым. Нежность, деликатность и даже чувствительность станут ключом к успеху.

Рыбы – Башня

Прямо скажем, вам выпала не самая лучшая карта. Но в каком-то смысле очень позитивная. Она – об очищении пространства для чего-то нового. Вас могут ожидать быстрые перемены, к которым вы не будете готовы. Скорее всего, они вам не понравятся. Но в конечном итоге они ускорят ваш рост – личностный или профессиональный. Скажите "да" этим переменам, не сопротивляйтесь им и не жалуйтесь на жизнь. Они дадут вам новый толчок к развитию.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.