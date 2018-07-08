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Гороскоп на 9-15 июля: понедельник лучше пропустить

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Неделя с 9 по 15 июля будет очень благоприятной с точки зрения отдыха и релакса, но деловая активность может быть сведена к нулю.

Об этом OBOZREVATELрассказал астролог Влад Росс.

На этой неделе на небе будут гармоничные, в основном благоприятные аспекты.

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Эти дни будут способствовать отдыху и релаксу. Особенно этому благоприятствуют четверг и пятница, 12 и 13 июля. Луна будет находиться в знаке Рака и делать очень хорошие аспекты к Юпитеру и Нептуну.

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Неделя хороша для покупок, встреч, развлечений, поездок на море. В финансовом отношении неделя будет достаточно инертной. Серьезных всплесков или спадов мы не увидим.

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Поскольку Луна ущербна, советую посвятить это время завершению старых дел. Новые дела, особенно масштабные, лучше не начинать.

На понедельник часто назначают важные встречи и важные решения, но этот понедельник, 9 июля, лучше пропустить. В том числе покупки. Причина состоит в том, что в этот день будет Луна без курса.

И, наоборот, вторник и среда, 10 и 11 июля – прекрасное время для важных встреч, коммерции, поездок. Если вы какое-то время назад начинали переговоры и дела, в эти дни их можно успешно завершать, в том числе с людьми из прошлого. Также рекомендуется отдавать долги.

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Кроме того, это хорошее время для того чтобы избавиться от автомобиля или от средств связи – например, вы можете продать авто или смартфон и купить новый.

Суббота и воскресенье, 14 и 15 июля, будут вообще блестящие. Луна во Льве будет в соединении с Белой Луной, Меркурий… Прекрасное расположение планет.

Это хорошее время для празднеств, для мероприятий, связанных с рекламой, для перелетов. В воскресенье луна уже будет растущей, поэтому можно устраивать презентации. Благоприятно открытие ресторанов, баров, клубов, выставок.

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Так как мы находимся перед выборами, то хорошо начинать агитационную предвыборную кампанию. В плане шоу-бизнеса и рекламы это самое благоприятное время.

Что касается счастливчиков и аутсайдеров недели.

Очень гармоничной неделя будет для знаков огня.

Львам будет сопутствовать небывалая удача. Они могут выигрывать в лотерею и на тотализаторе, срывать джек-поты. Большая удача будет и в любви. Звезды обещают им романтику, сексуальность, а также неожиданные вечеринки и встречи. Могут завязаться краткосрочные отношения, которые принесут эйфорию и экстаз.

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Очень хорошей неделя будет и для Стрельцов. Благоприятными будут дальние поездки, завязывание контактов с иностранцами, с заграницей, нахождение деловых партнеров и важные переговоры с ними.

Овны могут получать хорошие посты, должности, особенно если раньше им это обещали. Возможно выдвижение на новые роли и удовлетворение лидерских амбиций. В это время рекомендую обращать на себя внимание, бороться за повышение зарплаты и повышение по карьерной лестнице.

В то же время не очень хорошая ситуация будет у Весов. Им грозит раздвоенность, колебания, сомнения. Следует отложить принятие важных решений, иначе беды не избежать.

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То же самое касается Водолеев. Возможны какие-то семейные конфликты. Можно разругаться с женой или с тещей. Рекомендую им избегать эмоциональных перепадов и скандалов. Они также могут стать жертвами афер, связанных с недвижимостью, поэтому лучше воздержаться от покупки земли или жилья на этой неделе.

И, наконец, не очень хорошей неделя может быть для Близнецов. У них могут быть пустые хлопоты, пустые поездки, бумажная бесполезная волокита. Кроме того, на них могут клеветать. Возможно психологическое давление со стороны коллег – вплоть до того, что они могут увольняться с работы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июль 2018 года, а также прогноз на июль.

Автор
Влад РоссВлад Росс
Объект
гороскоп 2018
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