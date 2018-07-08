Гороскоп на 9-15 июля: понедельник лучше пропустить

Неделя с 9 по 15 июля будет очень благоприятной с точки зрения отдыха и релакса, но деловая активность может быть сведена к нулю.

Об этом OBOZREVATELрассказал астролог Влад Росс.

На этой неделе на небе будут гармоничные, в основном благоприятные аспекты.

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Эти дни будут способствовать отдыху и релаксу. Особенно этому благоприятствуют четверг и пятница, 12 и 13 июля. Луна будет находиться в знаке Рака и делать очень хорошие аспекты к Юпитеру и Нептуну.

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Неделя хороша для покупок, встреч, развлечений, поездок на море. В финансовом отношении неделя будет достаточно инертной. Серьезных всплесков или спадов мы не увидим.

Поскольку Луна ущербна, советую посвятить это время завершению старых дел. Новые дела, особенно масштабные, лучше не начинать.

На понедельник часто назначают важные встречи и важные решения, но этот понедельник, 9 июля, лучше пропустить. В том числе покупки. Причина состоит в том, что в этот день будет Луна без курса.

И, наоборот, вторник и среда, 10 и 11 июля – прекрасное время для важных встреч, коммерции, поездок. Если вы какое-то время назад начинали переговоры и дела, в эти дни их можно успешно завершать, в том числе с людьми из прошлого. Также рекомендуется отдавать долги.

Кроме того, это хорошее время для того чтобы избавиться от автомобиля или от средств связи – например, вы можете продать авто или смартфон и купить новый.

Суббота и воскресенье, 14 и 15 июля, будут вообще блестящие. Луна во Льве будет в соединении с Белой Луной, Меркурий… Прекрасное расположение планет.

Это хорошее время для празднеств, для мероприятий, связанных с рекламой, для перелетов. В воскресенье луна уже будет растущей, поэтому можно устраивать презентации. Благоприятно открытие ресторанов, баров, клубов, выставок.

Так как мы находимся перед выборами, то хорошо начинать агитационную предвыборную кампанию. В плане шоу-бизнеса и рекламы это самое благоприятное время.

Что касается счастливчиков и аутсайдеров недели.

Очень гармоничной неделя будет для знаков огня.

Львам будет сопутствовать небывалая удача. Они могут выигрывать в лотерею и на тотализаторе, срывать джек-поты. Большая удача будет и в любви. Звезды обещают им романтику, сексуальность, а также неожиданные вечеринки и встречи. Могут завязаться краткосрочные отношения, которые принесут эйфорию и экстаз.

Очень хорошей неделя будет и для Стрельцов. Благоприятными будут дальние поездки, завязывание контактов с иностранцами, с заграницей, нахождение деловых партнеров и важные переговоры с ними.

Овны могут получать хорошие посты, должности, особенно если раньше им это обещали. Возможно выдвижение на новые роли и удовлетворение лидерских амбиций. В это время рекомендую обращать на себя внимание, бороться за повышение зарплаты и повышение по карьерной лестнице.

В то же время не очень хорошая ситуация будет у Весов. Им грозит раздвоенность, колебания, сомнения. Следует отложить принятие важных решений, иначе беды не избежать.

То же самое касается Водолеев. Возможны какие-то семейные конфликты. Можно разругаться с женой или с тещей. Рекомендую им избегать эмоциональных перепадов и скандалов. Они также могут стать жертвами афер, связанных с недвижимостью, поэтому лучше воздержаться от покупки земли или жилья на этой неделе.

И, наконец, не очень хорошей неделя может быть для Близнецов. У них могут быть пустые хлопоты, пустые поездки, бумажная бесполезная волокита. Кроме того, на них могут клеветать. Возможно психологическое давление со стороны коллег – вплоть до того, что они могут увольняться с работы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июль 2018 года, а также прогноз на июль.