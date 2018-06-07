Гороскоп на 8 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 8 июня 2018 года, обещает карьерные успехи Водолеям и Рыбам, перемену настроения Близнецам и избавление от чего-то ненужного Козерогам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения в интерпретации художника Гвидо Зиборди Маркези.

Овен – Паж Денариев

Сегодня вас ожидает хорошее известие, касающееся финансов. Возможно поступление небольшой суммы, интересное предложение новой работы, выгодный бизнес-проект или начало обучения на курсах повышения квалификации. Предложение может касаться также и сферы личных отношений. Таро рекомендуют принимать их все – в этот день небо на вашей стороне.

Телец – Двойка Мечей

Сегодня вы можете потерять ориентацию в пространстве и веру в себя. Может показаться, что вас оставили в одиночестве наедине с опасностями и страхами. Карта также может указывать на необходимость нахождение сложного компромисса, балансирования на лезвии бритвы, а также на "вооруженное перемирие". Таро рекомендуют не доверять никому и довериться интуиции.

Близнецы – Четверка Кубков

Вам не привыкать к переменам настроения, но сегодня она может иметь веские причины. Вы можете столкнуться с разочарованием. То ли потому, что дело, которому вы посвятили себя, не принесло ожидаемого результата, то ли человек, которого вы боготворили, оказался мелочным обывателем. Как бы там ни было, Таро рекомендуют побыстрее выбираться из этого состояния. Возьмите себя в руки и оглянитесь: вокруг множество новых возможностей и новых объектов для вдохновения.

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Рак – Повешенный

В этот день может сложиться ситуация, когда вы потеряете возможность влиять на события. Вы сможете только наблюдать. Возможно, на каком-то этапе вы совершили ошибку, выбрали неверный путь, и всё пошло кувырком. Вас подвесили именно затем, чтобы вы разобрались, где были неправы. Найдя ответ, вы снова окажетесь в игре.

Лев – Пятерка Мечей

Возможно, сегодня вам придется столкнуться с не самыми лучшими человеческими качествами. Люди, которые окружают вас, будут проявлять зависть, злобу, враждебность и другие недостойные вещи. Не исключено, что вы окажетесь единственным адекватным человеком в своем окружении. Таро рекомендуют вам стать воином света и вступить в бой. Плюс в карму будет засчитан.

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Дева – Двойка Кубков

Это любовь. Вам выпала одна из самых романтичных карт колоды. День может быть посвящен отношениям с любимым человеком, с настоящим или будущим избранником. Возможно восстановление испорченных отношений с прежним партнером, а также со всем окружением. Сегодня вы сможете умело уладить любой конфликт. Пользуйтесь случаем.

Весы – Королева Мечей

Сегодня у вас может возникнуть сильное желание стать независимым, и вы начнете действовать. Вы будете пользоваться своим острым умом, чтобы разрубить все оковы, чтобы выйти на новый уровень и вдохнуть воздух свободы. Не исключено, что в этот день вы встретите мудрую женщину, чей совет вам будет по-настоящему полезен. Таро рекомендуют не вести войну против всего мира и иногда пользоваться обаянием и чувством юмора.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Скорпион – Солнце

Вам выпала одна из лучших карт колоды! Солнце символизирует высшее достижение, успех, признание заслуг и даже славу. Карта говорит об истинном счастье, которое возможно, только если воспринимать мир чистым, детским сознанием, не омраченным амбициями, властолюбием и эгоизмом. Сегодня вы можете осознать что-то очень важное и даже в каком-то смысле заново родиться.

Стрелец – Королева Денариев

На карте изображена бизнес-леди, которая умеет зарабатывать деньги. Она также знает, как подобрать команду единомышленников. Сегодня вы можете оказаться в ситуации решения какой-то проблемы практического свойства, и вы успешно справитесь с ней. Таро рекомендуют не забывать о том, что помимо деловых качеств ценятся и качества сугубо человеческие, а также проявить терпение в достижении результата.

Козерог – Смерть

Не бойтесь, эта карта не предвещает ничьей смерти. Она – о смерти старого и отжившего в вашей жизни. Сегодня вы можете принять решение о решительном отказе от чего-то, что составляло часть вашей реальности. Вы поймете, что вам необходимо освободить место для чего-то нового. Проявите решительность, и она будет вознаграждена новыми возможностями и перспективами.

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Водолей – Тройка Денариев

Сегодня вас ждет повышение по карьерной лестнице. В последнее время вы доказали руководству и сотрудникам, что являетесь настоящим мастером своего дела. Теперь вам причитается вознаграждение. Карта также может означать устойчивые отношения с партнером или начало нового союза. Таро рекомендуют, с одной стороны, не зазнаваться, а с другой, смело соглашаться на хорошие предложения.

Рыбы – Император

Сегодня вы можете стать императором. Вас ждут успех, уважение и признание заслуг. Вам могут предложить руководящую должность или просто роль лидера в каком-то процессе. К вам могут приходить за советом. И вы действительно можете оказаться самым профессиональным и опытным членом команды. Смело берите всё в свои руки – сегодня вы способны свернуть горы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.