Гороскоп на 6 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 6 июня 2018 года, обещает непростую дилемму Весам, романтику Близнецам и разочарование Скорпионам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Повешенный

Сегодня Таро обещают вам подвешенное состояние. Может сложиться ситуация, в которой от ваших действий не будет зависеть ничего. Для вас отведена роль наблюдателя, и не более. Примите это как дар небес и уникальную возможность оценить людей и события со стороны, а также адекватно проанализировать свои собственные шаги. Возможно, где-то вы ошиблись. Обнаружив причину "зависания", сделайте коррекцию планов.

Телец – Шут

С этой карты начинается колода Таро. На ней изображен герой, который отправляется в путь за мечтой. Он полон надежд и желания достичь цели. Точно так же и вы сегодня можете начать свой собственный путь к цели. Он может оказаться не таким легким, как кажется на первый взгляд, но будьте уверены: вы преодолеете все препятствия и придете к своей мечте.

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Близнецы – Двойка Кубков

Вам выпала чрезвычайно позитивная карта! Сегодняшний день может быть посвящен теме отношений с противоположным полом. Они будут складываться очень успешно. Возможно новое романтическое увлечение или гармонизация старых отношений. Все конфликты будут решаться легко и просто, а общения будет доставлять удовольствие. Воспользуйтесь этим уникальным шансом, чтобы оздоровить ваше жизненное пространство.

Рак – Умеренность

Этот день может быть посвящен определению меры чего-либо или какому-то скрытому от посторонних глаз, но важному внутреннему процессу трансформации. На "бытовом" плане карта может означать анализ ваших отношений с миром, того, сколько ему дали и вы и сколько в ответ он дал вам. В духовном плане речь может идти о пересмотре системы ценностей, о взрослении и приобретении мудрости.

Лев – Шестерка Кубков

Сегодня вы можете осознать, что в жизни можно радоваться даже совершенно простым вещам. Кроме того, день может быть связан с приятными воспоминаниями о прошлом. На вас может нахлынуть ностальгия по местам, где вам было хорошо, вы вспомните людей, которые вдохновляли вас. Таро рекомендуют получить свою порцию удовольствия от такого состояния, но не зацикливаться на нем. Будущее принесет не меньше позитива, чем принесло прошлое.

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Дева – Маг

Этот день может стать днем общественного признания ваших заслуг. Окружающие поймут, что вы – профессионал высшего класса. И это действительно так – сегодня вы будете способны решить любую задачу. Кроме того, вы проявите не просто умение что-то делать, но будете делать всё с легкостью и артистизмом. Используйте эту возможность для продвижения по карьерной лестнице или прибавки к зарплате.

Весы – Двойка Жезлов

Сегодня от вас будут требовать принять какое-то решение, будут ждать четкого ответа на вопрос. Но для вас это окажется тяжелой задачей. Все варианты будут казаться вам равноценными, и выбирать один будет чрезвычайно сложно. Таро рекомендуют не говорить сегодня последнего слова, а если на этом будут настаивать, откровенно поделитесь своими сомнениями.

Скорпион – Четверка Кубков

Этот день может быть связан для вас с разочарованием и апатией. То, чем вы занимались, что приносило вам радость, что вдохновляло вас, потеряло всякий смысл. Возможно, человек, в которого вы верили, оказался мелочным обывателем, который использовал вас. Может пропасть желание что-либо делать. Но Таро рекомендуют обратить внимание на новые возможности, которые преподносит судьба. Символ – протянутая с кубком рука – очень красноречив.

Стрелец – Мир

Это карта завершения важного этапа в жизни, карта триумфа и удовлетворения. Вы осознаете, что стали другим человеком, что последние события не прошли для вас даром, что они сделали вас сильнее и мудрее. Сегодня вы будете испытывать глубокую радость от успешно завершенного дела. Таро рекомендуют сегодня дать старт новому этапу.

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Козерог – Иерофант

На карте изображен символический Папа Римский, духовный авторитет миллионов верующих. Сегодня вы можете взять на себя функцию духовного руководителя – пусть не миллионов, но определенной группы людей. К вам могут приходить за советом и помощью. Щедро оказывайте ее, у вас для этого есть все возможности.

Водолей – Десятка Жезлов

Вы – трудоголик, и сумасшедшие нагрузки для вас – не новость. Но сегодня вы можете осознать, что ваша ноша действительно слишком тяжела. Дедлайны стали нормой для вас, но это не есть норма. Таро рекомендуют вам сделать что-то, чтобы изменить ситуацию. Например, пересмотреть список своих обязанностей, а также поделиться частью из них с другими.

Рыбы – Туз Кубков

Замечательная карта радости и удовольствия. День обещает быть чрезвычайно позитивным и ненапрягающим. Вы будете испытывать позитивные эмоции, и поводы для них действительно будут. Сегодня все проблемы будут решать сами собой. Может произойти поворот к лучшему, а также зарождение новых отношений.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.