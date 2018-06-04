Гороскоп на 5 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 5 июня 2018 года, обещает начало нового пути Рыбам, напряженную паузу – Тельцам и признание Ракам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Шестерка Жезлов

Сегодня вас ждет победа. В последнее время вам пришлось немало потрудиться, и вот, наконец, вы получаете заслуженную награду, почет и уважение. Этот день может стать днем триумфа. Ваш социальный статус существенно возрастет. Не исключено продвижение по карьерной лестнице. Таро рекомендуют достойно пройти испытание медными трубами и смело делать ставку на свою победу.

Телец – Двойка Мечей

Похоже, вы будете находиться в состоянии паузы и напряженного ожидания. Вы не будете демонстрировать свои переживания, но сомнения, опасения, неясные страхи могут взять над вами верх. Вы будете искать способ установления гармонии в отношениях или разрешения какой-то ситуации дипломатическим путем. Это балансирование на острие меча. Таро рекомендуют положиться на интуицию и подвергать сомнению абсолютно всё.

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Близнецы – Шестерка Мечей

Это карта движения к новым берегам. Сегодня перед вами может возникнуть выбор: отправляться ли в новое путешествие (в переносном смысле) или довольствоваться привычными, хоть и надоевшими, реалиями. Могут появиться сомнения: что у вас недостаточно сил, что нет единомышленников. Но это не так. Есть и силы, и те, кто готовы помочь. Таро рекомендуют смело принимать решение.

Рак – Маг

Сегодня вы проявите себя как настоящий профессионал и мастер своего дела. Окружающие, наконец, оценят вас по достоинству и, возможно, попросят возглавить какой-то процесс. Вы можете оказаться самым компетентным человеком в своей среде, и к вам за советом потянутся люди. Вы не разочаруете их, потому что в этот день действительно способны на все.

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Лев – Королева Кубков

Ваши чувства будут обострены как никогда. Интуиция будет работать на полную. Возможны прозрения, озарение, внезапное осознание чего-то чрезвычайно важного. Побочным эффектом такого состояния будет ваша повышенная ранимость: когда сердце открыто, иногда это может доставлять боль. Не исключено, что сегодня вы встретите утонченную, мудрую женщину, которая даст вам очень ценный совет.

Дева – Туз Кубков

Замечательная карта! Это настоящий подарок судьбы. Сегодня вы можете почувствовать небывалый прилив сил, особенно душевных. Захочется проявлять чувства и дарить любовь. Этот день может стать началом новых романтических отношений или новой сердечной привязанности. Возможен также и творческий подъем – вас будут переполнять новые идеи. Таро рекомендуют воспользоваться уникальным шансом и последовать за удачей.

Весы – Тройка Мечей

Вам выпала не самая лучшая карта. Она означает необходимость принятия неприятного, но необходимого решения или какого-то решительного действия. Этот день вряд ли доставит вам удовольствие, но вы получите возможность покончить с чем-то отжившим и расчистить путь для лучшего будущего. Постарайтесь не принимать всё близко к сердцу и не забывайте: любой дождь заканчивается.

Скорпион – Двойка Денариев

День может быть очень насыщенным. Вам придется заниматься сразу несколькими делами, сидеть одновременно на двух стульях, "жонглировать" разными задачами. Возможны переговоры, поездки, деловое общение. Вам придется быстро адаптироваться к новым условиям, но для Скорпионов это не проблема. Таро рекомендуют быть гибким и не отвергать поступающих предложений. Прежде чем дать ответ, протестируйте их.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Стрелец – Королева Мечей

Сегодня вы осознаете, что независимость представляет для вас особую ценность. Вы начнете действовать, чтобы обрести ее. Используя острый ум, вы будете избавляться от уз, которые сковывают вас. И это действительно удастся. Таро рекомендуют лишь не объявлять войну всему миру. Не забывайте о том, что шарм и остроумие также хорошее оружие.

Козерог – Сила

Вы одержите победу над собственными низшими страстями. Сегодня вы поймете, что больше не являетесь их рабом. Вы выйдете на новый уровень личностного развития и будете иметь все основания гордиться собой. В этот день вы будете способны разрешить любой конфликт, найти правильный подход к любому человеку, используя мудрость, такт, терпение и силу убеждения.

Водолей – Паж Мечей

Сегодня вас могут критиковать. Впрочем, вам к этому не привыкать. В ваш адрес могут озвучиваться претензии и обиды, а ваши достоинства и достижения будут напрочь забыты. Таро рекомендуют не теряться и сразу переходить в контратаку. Нанесите "ракетный удар" по оппонентам с помощью железных аргументов. Они будут настолько убедительными, что им останется лишь признать свое поражение.

Рыбы – Шут

Эта карта означает начало нового пути к новым вершинам. Перед вами – человек, воодушевленный идеей, мысли которого чисты, а цели – благородны. Он обязательно достигнет их, но сначала придется приложить немал усилий и пройти через испытания. Сегодня вы можете дать старт чему-то новому, но его итог уже предопределен: победа и успех.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.