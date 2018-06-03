Гороскоп на 4 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 4 июня 2018 года, обещает приятный сюрприз Рыбам, опасную ситуацию Тельцам и проблему выбора Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Отшельник

Этот день вам захочется провести в одиночестве. Компании и вечеринки сегодня не будут интересовать вас. Возникнет необходимость остаться наедине с собой, привести свои мысли и чувства в порядок, разобраться с каким-то очень важным для вас вопросом. Например, попытаться понять истинный смысл слов, действий и событий. Вы на правильном пути. Погрузившись внутрь себя, вы обнаружите ответы на все вопросы.

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Телец – Десятка Мечей

Сегодня вы можете столкнуться с опасной ситуацией. Человек, которому не нравится сам факт вашего существования, может проявить себя и попытаться уничтожить вас. Борьба за место под солнцем и за право иметь собственное мнение – этому может быть посвящен день. Он также может быть связан с решительным отказом от чего-то, что было вам дорого.

Близнецы – Королева Жезлов

Эта карта обещает проявление деловых качеств и активные действия. Вы можете стать человеком, который будет задавать тон какому-то процессу. Ваше вдохновение и уверенность в собственных силах привлекут последователей и единомышленников. Таро предостерегают только от одного: самореализации любой ценой.

Рак – Десятка Жезлов

Сегодня вы можете осознать, что взвалили на себя непосильную ношу. Работы слишком много! Состояние дедлайна для вас стало обычным. Возможно, вы хотите доказать окружающим, что способны на многое и что вас рано списывать со счетов. Тем не менее, есть более эффективные способы повысить свой социальный статус. Продемонстрируйте умение расставлять приоритеты, а также делегировать часть полномочий.

Лев – Двойка Жезлов

От вас будут требовать немедленного принятия решения, но вы будете пребывать в нерешительности. Сделать выбор для вас сегодня будет крайне сложно. Если требование сказать свое слово будет очень жестким, откровенно поделитесь своими сомнениями и опасениями. Карта также может указывать на путешествие, переезд или отношения с любимым человеком, которые строятся на холодном расчете.

Дева – Восьмерка Мечей

Сегодня может сложиться ситуация, в которой вы почувствуете себя связанным по рукам и ногам. Вы как будто потеряли ориентацию в пространстве и времени, ваши враги ополчились, а друзья исчезли в неизвестном направлении. Вы можете потерять веру в свои силы и поддастся страхам и фобиям. Не исключено, что речь идет о кризисе в отношениях с партнером. Таро рекомендуют не отчаиваться и взять себя в руки – эта пустыня не бесконечна.

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Весы – Десятка Денариев

Этот день будет посвящен семейным ценностям. Не исключено, что вся ваша семья соберется вместе на какое-то торжество. Если нет, вы будете пребывать мысленно со своими родными. Появится повод порадоваться за благополучие пожилых родителей, за успехи детей и за собственные достижения. Таро рекомендуют сегодня сделать шаг в направлении повышения своего финансового благосостояния.

Скорпион – Рыцарь Жезлов

День обещает быть очень активным. Вы попадете в круговорот страстей. Действовать придется очень быстро и решительно, времени на раздумья не будет. Сегодня в вашу жизнь может ворваться новый человек, в том числе любимый, или неожиданное событие. Вам захочется окунуться с головой в какую-то авантюру. Но к ответственным решениям, в том числе в вопросе отношений, вы явно не готовы.

Стрелец – Колесо Фортуны

Вам выпала лучшая карта везения! Как известно, Фортуна – дама своенравная, но сегодня она будет вашей спутницей. Что бы вы ни делали, всё будет удаваться наилучшим образом. Используйте этот день правильно. И поспешите! Помните – это колесо не останавливается ни на минуту. Сделайте максимально много, пока вы на вершине.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Козерог – Король Жезлов

Сегодня вы можете почувствовать небывалый прилив сил. Появится ощущение, что вам под силу любая задача. И это действительно так. Сегодня вы способны на все. Воспользуйтесь этим днем, чтобы поставить перед собой самую высокую цель. Сделайте первый шаг к ее реализации. Не позволяйте заниженной самооценке ослаблять вас.

Водолей – Тройка Жезлов

Замечательная карта новых возможностей! Она говорит о том, что долгое время вы работали над решением какой-то задачи. Цель казалась очень далекой, почти невидимой. И вот, наконец, вы достигли вершины и вышли на "плато", откуда открывается великолепный вид. И ваша цель – как на ладони. До нее – рукой подать. Позвольте себе небольшую передышку и смело продолжайте этот путь побед.

Рыбы – Девятка Денариев

Сегодня вас ждет прекрасный гармоничный день. Вы будете удовлетворены тем, что имеете – материальным благополучием, отношениями с окружающими, своими достижениями. Вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне, поймете, что вы независимы и зрелы. Карта также обещает приятный сюрприз.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.