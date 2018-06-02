Гороскоп на 4-10 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на неделю с 4 по 10 июня 2018 года обещает приятную неожиданность Весам, активизацию врагов Львам и важный шаг на пути к совершенству Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен - Туз Мечей

На этой неделе у вас возникнет искушение разрубить одним махом проблему, которая мучает вас достаточно давно. Вы предпринимали попытки разрулить ситуацию дипломатическим путем, найти решение, устраивающее все стороны, учесть интересы всех. Но теперь вы поняли: дело совершенно безнадежно. Не осталось ни желания, ни сил заниматься ею дальше. У вас достаточно смелости, решительности и остроты ума для радикального решения. Карта также может указывать на рождение ребенка и внезапное озарение.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Телец – Пятерка Жезлов

Неделя может быть посвящена противостоянию – то ли благородному состязанию равных, то ли отражению атак недоброжелателей. Вам придется быть во всеоружии, чтобы, как минимум, устоять и, как максимум, победить в этой схватке. Ее варианты различны: ссора, выяснение отношений, конфликт. Или сильная зависимость от мужчин, если вы – женщина. Несмотря на все минусы, эта ситуация в конечном итоге пойдет вам на пользу: вы станете сильнее и вновь обретете веру в себя.

Близнецы – Луна

Эта неделя может быть связана с таким понятием, как иллюзия. Вас могут беспокоить страхи и сомнения, неясные опасения и подозрения. В лунном свете обычные вещи приобретают зловещие черты. Возможно, вы слишком замкнуты, не хотите или не умеете проявлять свои чувства. Возможно, склонны к депрессивным состояния. Не исключено, что вы – пессимист, и не верите в благоприятное развитие событий. Всё это может актуализироваться в эти дни. Таро рекомендуют получить пользу от этой ситуации: смело посмотрите в лицо своим страхам и сомнениям, убедитесь, что для них нет никаких оснований, и, освободившись от этого груза, смело идите вперед.

Рак – Колесница

Прекрасная карта! На этой неделе вы можете попробовать себя в роли направляющей силы какого-то процесса. Возможно, вы получите руководящую должность или просто сверхсложное задание. Или к вам за помощью обратятся люди и доверят что-то очень ценное. Так или иначе, ваш социальный статус будет расти. Впрочем, уважение и почет будут вполне заслуженными. Вы действительно будете на пике своих возможностей. Таро предостерегают от проявлений тщеславия, а также от невнимания к мелочам. Они крайне важны.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Лев – Рыцарь Мечей

Неделя может быть связана с каким-то конфликтом. Вам придется доказывать свою правоту, компетентность и право на существование. Активизируются недруги, недоброжелатели и завистники – они будут использовать каждую вашу оплошность. Не давайте им такого шанса. Будьте безукоризненны, не допускайте ни малейших ошибок. Вооружитесь сильными аргументами и займитесь самопиаром – это как раз тот случай, когда он будет очень кстати. И все-таки Таро рекомендуют не только махать шашкой, но использовать и дипломатические методы борьбы.

Дева – Двойка Жезлов

На этой неделе вы будете заняты принятием важного решения, возможно, связанного с каким-то совместным проектом. И решение это будет даваться совсем не легко. Все варианты будут казаться вам в равной степени привлекательными. От вас будут требовать ответа здесь и сейчас. Не делайте этого. Если давление будет очень сильным, поделитесь своими соображениями, оценками и сомнениями. И все-таки окончательное решение лучше принять позже.

Весы – Паж Жезлов

В эти дни с вами может произойти что-то очень приятное и очень неожиданное. Например, поступит заманчивое предложение о новой работе, о повышении по службе или появится реальный шанс пройти обучение о повысить свою квалификацию. Важное событие может произойти и в личной жизни – возможна встреча с человеком, которого вы назовете своей судьбой. Таро рекомендуют принимать все подарки судьбы на этой неделе. Все они хороши.

Читайте любовный гороскоп на июнь по Таро Казановы.

Скорпион – Король Денариев

На этой неделе вы можете подвести итоги проделанной работе, насладиться ими (а они действительно впечатляют) и немного отдохнуть. Главной задачей этих дней станет сохранение заработанного. Если у вас возникнет новая идея и вы захотите воплотить ее в жизнь – дерзайте! Не исключена и встреча с великодушным человеком блестящего ума. Следуйте всем его советам, а если он что-то предложит вам – соглашайтесь, не задумываясь. Таро предостерегают только от двух вещей: упрямства и скопидомства.

Стрелец – Тройка Мечей

В эти дни кто-то или что-то может ранить ваше сердце. Возможна ситуация, в которой вы будете вынуждены делать то, что должны, а не то, что хотите. Какая-то неприятная обязанность или долг. Есть вещи, которые просто необходимо делать. Не исключен конфликт, жесткое выяснение отношений, расстановка точек над "i", разрыв каких-то связей. Карта также может указывать на любовный треугольник и измену. Так или иначе, пережив этот день, вы станете сильнее и свободнее. А это очень ценно.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Козерог – Маг

Вам выпала великолепная карта! Она означает признание мастерства и лидерских позиций. На этой неделе вы можете проявить свои лучшие качества и доказать окружающим, что вы – настоящий профессионал своего дела. Всё будет удаваться, вы с легкостью решите все задачи. Таро рекомендуют не отказываться, если вам предложат возглавить какой-то процесс. Будьте уверены в себе, действуйте на свой страх и риск, берите ответственность – на этой неделе вы просто не можете проиграть.

Водолей – Мир

Вам выпала не простая карта, а карта совершенства! Она символизирует выход на принципиально новый уровень, победу и триумф. Женщина, изображенная здесь, держит в руках две свечи, означающие мудрость и любовь. Карта также говорит о победе над своими слабостями, которые тянули вас к земле. Вы обрели гармонию с самим собой и перестали быть рабом страстей. Отныне вы получили новые возможности для управления собственной судьбой. Причем, успех в новых начинаниях вам уже гарантирован.

Рыбы – Императрица

Вам выпала прекрасная карта плодовитости – во всех смыслах этого слова. Можно сказать, что на карте изображена богиня плодородия. На этой неделе вы не будете испытывать недостатка ни в чем. Благополучие, изобилие, удовлетворение жизнью. А еще – огромное вдохновение и способность рождать идеи. Их будет очень много. И каждая из них будет нести в себе потенциал успеха. Карта также может указывать и на зачатие ребенка.

Читайте любовный гороскоп на июнь по Таро Казановы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучивал прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.