Гороскоп на 31 мая по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 31 мая 2018 года, обещает Рыбам новый этап в жизни, Овнам – уединение, а Водолеям – интересные предложения.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на завтра, четверг по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Отшельник

Сегодня вам захочется уединения. Появится желание уйти прочь от шумной толпы и, наконец, разобраться со своими чувствами и мыслями. Несмотря на то, что вы человек общительный, именно сегодня вам действительно нужна эта пауза. Возможно, в этот день вы захотите ограничить себя в чем-то и не поддаться какому-то соблазну. Так или иначе, ждите прозрений и озарений.

Телец – Справедливость

Сегодня вы можете столкнуться с понятиями честности и долга. Вам предстоит сделать для себя вывод о том, что есть истина, а что – ложь, что черное, а что – белое. "Сократ мне друг, но истина дороже" - ваш девиз на этот день. Не исключены также судебные разбирательства и споры. Таро рекомендуют не изменять себе и оставаться на стороне света. Победа будет вашей.

Близнецы – Умеренность

Сегодня для вас может актуализироваться вопрос меры. Вы попытаетесь проанализировать свои траты – энергетические и материальные, чтобы понять, насколько они гармоничны. Всегда ли вы получаете столько же, сколько отдаете? Всегда ли доходы превышают расходы? И не слишком ли вы расточительны – в деньгах и чувствах? Воспользуйтесь этим днем, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Рак – Императрица

Сегодня вас ожидает прилив творческих сил и "плодородия" - в прямом и переносном смысле. Новые идеи, планы, проекты, а также возможности для их реализации – все это будет вам предоставлено. Этот день должен пройти без забот о материальном благополучии и достатке. Все, что вам необходимо, у вас будет. Воспользуйтесь днем, чтобы родить что-то новое.

Лев – Девятка Денариев

Это замечательная позитивная карта. Достаточно взглянуть на нее, чтобы убедиться в этом. Вас ждет состояние материального и духовного удовлетворения. Сегодня вы будете радоваться тому, что имеете, вы будете уверены в завтрашнем дне и настроены оптимистично. Таро обещают и приятный сюрприз. Будьте готовы к тому, чтобы принять его. А также рекомендуют самому порадовать себя чем-то приятным.

Дева – Туз Денариев

Вам выпала главная денежная карта. Она символизирует большие финансовые возможности, удачу и успех. Сегодня вы – баловень судьбы, вам будет везти, куда бы вы ни шли и что бы ни делали, особенно во всем, связанном с богатством. Таро рекомендуют сегодня заложить фундамент нового большого дела – через какое-то время оно принесет свой плод.

Весы – Двойка Кубков

Сегодня вас ждет радость и вдохновение. Положительные эмоции будут выливаться через край, вы будете увлечены кем-то или чем-то. Возможно зарождение новых романтических, дружеских или деловых отношений, которые станут долговечными. В этот день вы также можете исправить пошатнувшиеся отношения. Сегодня проявляйте душевное тепло, доброжелательность и снисходительность к окружающим.

Скорпион – Король Мечей

Сегодняшний день может стать для вас днем тестирования. Сложится ситуация, в которой вам придется проявить всё свое мастерство дискуссии и диалога. Ваш ум должен стать острым как отточенное лезвие клинка. Аргументы должны быть железобетонными. Не забывайте также о легкости и обаянии – это поможет вам победить.

Стрелец – Король Кубков

Сегодня Таро рекомендуют вам проявлять эмоции. Не бойтесь сказать другим о своих чувствах, не бойтесь показаться глупым, не бойтесь признаться в самом интимном. Откровенность станет вашим самым сильным оружием. Она поможет решить проблемы, которые давно не решались. Также не исключено, что в этот день вы повстречаете тонкого благородного человека, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Козерог – Повешенный

Сегодня вы можете оказаться в подвешенном состоянии. От вас не будет зависеть ничего, вы не сможете влиять на то, что будет происходить вокруг вас. Только наблюдение. И анализ того, что вы сделали не так. Отмотайте "пленку" назад, вернитесь в исходную точку и начните путь в правильном направлении. Завтра ситуация разрешится.

Водолей – Паж Жезлов

Сегодня вы можете получить важное сообщение относительно карьеры, обучения или профессионального роста. День будет насыщен общением. Таро обещают вам интересные встречи – деловые и романтические, - которые могут вылиться в новые проекты или в новые личные отношения. Карты рекомендуют вам смело откликаться на знаки судьбы и рисковать, чтобы позже не сожалеть о том, что не сделали этого.

Рыбы – Страшный Суд

Не бойтесь этой карты. На самом деле, этот суд – не страшный, а милосердный. На нем изображен момент воскресения из мертвых. Возрождение, восстание из пепла, обновление – вот что обещает эта карта. Кроме того, сегодня вы можете получить прощение за какие-то прежние грехи, ошибки или проступки. День может означать начало нового, лучшего этапа в жизни.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на неделю с 28 мая по 3 июня.