Гороскоп на 30 мая по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на 30 мая 2018 года обещает важный выбор Скорпионам, разочарование Львам и начало нового этапа в жизни Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения в интерпретации художника Гвидо Зиборди Маркези.

Овен – Император

Сегодня вам выпала замечательная карта уважения и власти. Вы окажетесь в роли правителя – на своем уровне. В этот день именно от вас будет зависеть решение какого-то важного вопроса. Проявите свои лидерские качества, не бойтесь брать инициативу в свои руки и вести за собой – победа вам обеспечена.

Телец – Восьмерка Жезлов

Вас ждет активный день и быстрые действия – в интеллектуальном или в сугубо физическом смысле. Карта предвещает неожиданные положительные перемены и быстрое разрешение проблем. Ожидайте хороших новостей или долгожданного звонка. Сегодня вы можете добиться успеха намного проще и быстрее, чем планировали.

Близнецы – Луна

Это карта иллюзии и обмана. Сегодня вы можете погрузиться в мир предчувствий, страхов и опасений. Вас могут преследовать навязчивые идеи или опасения, не имеющие ничего общего с реальной опасностью. Таро рекомендуют сегодня не принимать важных решений, а если и принимать, то крайне осторожно. Вероятность ошибки слишком велика.

Рак – Шут

Пере вами человек, отправляющийся в долгий путь. В конце его ждет победа и триумф, но сначала предстоит пройти немало испытаний и встретиться с опасностями. Сегодня может начаться новый большой этап в вашей жизни. Он неизменно приведет к успеху и к росту – карьерному и личностному. Но будьте готовы к тому, что желаемый результат потребует больших затрат.

Лев – Пятерка Кубков

Сегодня вы можете быть чем-то разочарованы. Возможно, результат ваших усилий покажется вам неудовлетворительным, а человек, на которого вы молились, покажет себя не с лучшей стороны. "Облом" и сожаление обещает эта карта. Но присмотритесь внимательнее: два кубка из пяти все еще полны. Таро рекомендуют переключить внимание на то, что вы имеете, а не на то, что потеряли, и двигаться дальше.

Дева – Маг

Сегодня вы получите возможность проявить себя с лучшей стороны. Окружающие поймут, что вы – мастер своего дела, человек, на которого можно положиться. В этот день для вас не будет задачи, которую вы не могли бы выполнить. Смело берите инициативу в свои руки, доверяйте собственным ощущениям и не бойтесь рисковать.

Весы – Рыцарь Мечей

Это карта конфликта, которого не избежать. Обстоятельства могут складываться так, что вы просто не сможете бездействовать. Сегодня окружающие напрочь забудут все ваши прежние заслуги и достоинства и сосредоточат все внимание на ваших ошибках и просчетах. Вам придется отбиваться от нападок. Таро рекомендуют держать голову свежей и запастись железными аргументами.

Скорпион – Влюбленные

Вам выпала карта выбора. На ней изображены Адам и Ева посреди райского сада, а также змей-искуситель. Вам придется определиться, какую сторону вы принимаете. По большому счету, это выбор между светом и тьмой, но речь также может идти о выборе меньшего масштаба – между двумя людьми или двумя проектами. Карта также указывает на романтические отношения.

Стрелец – Звезда

После долгого непростого периода для вас наступает благоприятное время. Это карта начала нового положительного этапа в жизни. Ночные сумерки сгустились накануне рассвета, и вот он уже на пороге. Осталось подождать еще чуть-чуть, и ожидание стоит того. Вас ждет настоящий подарок судьбы.

Козерог – Паж Денариев

Вас ждет какое-то денежное известие. Вы узнаете о прибавке к зарплате, наследстве, возвращенном долге или чем-то еще. Карта также может указывать на хорошее предложение о работе и выгодную сделку. Для достижения цели вы будете готовы освоить новые знания, работать усердно и настойчиво. Таро рекомендуют сегодня не отвергать предложений.

Водолей – Семерка Кубков

Сегодня вам будет хорошо. Вы будете по-настоящему вдохновлены – новой идеей или новым человеком. Кажется, у вас вырастут крылья – захочется жить и творить. В каждом предложении вы будете видеть невероятные перспективы. Но, увы, все это – лишь иллюзия. Таро рекомендуют насладиться этим днем, но не реализовывать ничего из запланированного сегодня.

Рыбы – Иерофант

На карте изображен Папа Римский – духовный лидер миллионов. Похоже, сегодня и вам предстоит взять на себя роль лидера в том или ином смысле. К вам будут приходить за помощью и советом, и вы сможете их дать. Не бойтесь проявить жизненный опыт и мудрость там, где они действительно необходимы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро нанеделю с 28 мая по 3 июня.