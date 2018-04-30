Гороскоп на 30 апреля - 6 мая по картам Таро

Карты Таро известны со времен Средневековья. Считается, что именно эта колода из 78 карт стала основой обычных игральных карт. Но Таро – не игра, а сильный инструмент предсказаний – по крайней мере, в этом убеждены их поклонники.

"Обозреватель" предлагает популярный расклад Таро "Карта дня" для всех знаков Зодиака на неделю с 30 апреля по 6 мая.

В раскладе использована современная колода "Универсальный Ключ" Давида Корси. Прочитав описание, внимательно рассмотрите карту. Возможно, она даст вам дополнительный подсказки.

Овен – Справедливость

Неделя пройдет под знаком установления законности, расстановок точек над "i", выяснения отношений, установления утраченного равновесия, рассудительности и ответственности. Таро советует вам в эти дни проявлять именно эти качества. Рассудок должен победить эмоции, а чувство долга – человеческие слабости. Если вам это удастся, вы будете на высоте. Не исключено, что вы сможете ясно увидеть грани добра и зла, лжи и лицемерия, долга и права – в отношениях с окружающими и с самим собой.

Телец – Король Денариев

Вам выпала по-настоящему денежная карта. Неделя будет связана с накоплением материальных средств. Вы станете магнитом для богатства, ваше благосостояние может существенно укрепиться, и вы ощутите приятное чувство "надежного тыла". Но есть у карты и теневая сторона: она указывает на опасность превращения в скопидома – человека, целью которого является накопление ради накопления. Чтобы избежать этого "побочного эффекта", не забывайте иногда тратить сбережения – на себя, своих близких и просто тех, кто нуждается в помощи.

Близнецы – Башня

Прямо скажем, это не лучшая карта колоды. Башня означает не просто разрушение, а стремительное, катастрофические разрушение и быстрые негативные перемены. Но в целом считается, что эта карта и процессы, которые она символизирует, выводят человека из тупика, в котором он оказался. Творческий кризис, застой в отношениях, быт, который стал невыносимым – Башня дает толчок к быстрым переменам. Главное – не бояться их, быть готовым к ним, и ваша смелость будет вознаграждена новыми перспективами.

Рак – Рыцарь Денариев

Вам выпала денежная карта, которая обещает медленное, но верное движение к намеченной цели. На ней изображен торговец, решивший произвести подсчет прибыли в середине своего пути. Карта советует провести "ревизию" своих планов и целей, особенно в отношении материальной составляющей, и отдать предпочтение только самым проверенным и надежным из них. Лично вам Таро советует проявлять такие черты характера, как простоту, надежность и верность слову, но при этом не превращаться в холодного "бухгалтера", отказывающегося от эмоций.

Лев – Звезда

Неделя обещает быть непростой – самой непростой за все последнее время, но завершится она на удивление хорошо. Вы находитесь во тьме – вы растеряны, демотивированы, подавлены, возможно, вам пришлось столкнуться с материальными и психологическими трудностями. Но ваши испытания закончатся не позже 6 мая. Новые перспективы уже близко – подождите еще немного. После самой темной ночи рассвет невероятно прекрасен.

Дева – Страшный Суд

Не бойтесь, это не самая плохая карта в колоде, прежде всего, потому, что на ней изображено воскресение из мертвых. Она символизирует некий переломный момент – но переломный в позитивном смысле. После осознания ошибок, после вынесения "приговора", наконец, наступил момент воздаяния, но оно оказалось совсем не таким страшным, как ожидалось. Прощение, милосердие и возрождение – девиз этой карты. Кроме того, речь о подведении итогов и новом этапе в жизни.

Весы – Четверка Денариев

Перед вами – скряга. Человек, зацикленный на накоплении и не способный делиться своими богатствами – как материальными, так и духовными. Он боится любых перемен и желает "законсервировать" ситуацию – ведь его устраивает то, что есть. Он чрезвычайно жаден, и эта жадность – причина его одиночества. Тем не менее, в качестве совета эту карту интерпретируют так: что бы вы ни делали, действуйте только тогда, когда полностью уверены в успехе. Не рискуйте. А также не прикипайте сердцем к другому человеку – добром это для вас не кончится.

Скорпион – Десятка Кубков

На этой неделе вас ждет удовлетворение и радость. Главный символ карты – радуга – является чрезвычайно позитивным. Удовлетворение от плодов своего труда, от общения с близкими, от того, что окружает вас каждый день – все это обещает Десятка Кубков. Это пик наслаждения, триумф после долгого пути к цели, который может омрачить только одна вещь: эгоизм. Чтобы избежать этого "побочного эффекта", разделите свою радость с другими.

Стрелец – Смерть

Не пугайтесь. Эта карта совсем не означает летального исхода. Она лишь указывает на то, что наступило завершение какого-то этапа в вашей жизни. Возможно, старые вещи, старые друзья и даже прежние убеждения пора сменить на что-то новое. Карта дает совет: "похороните" свое прошлое, которое, похоже, не принесло вам счастья, и, возродившись как птица феникс, смело отправляйтесь к новому будущему. Обратите внимание на двойственность картинки: две башни, два черепа, два человека. Похоже, вам предстоит сделать важный выбор.

Козерог – Паж Денариев

Вас ожидают хорошие новости, по большей части материального плана. На этой неделе вам могут поступить предложения новой работы, посетить новые идеи, вы можете провернуть выгодную сделку. Возможны денежные поступления – не астрономические, но все-таки приятные. Для вас важно не забывать: чтобы приуспеть в чем-то, необходимо постоянно учиться. Будьте открыты к новым знаниям, будьте терпеливы, ответственны и настойчивы в достижении цели, не забывайте о творческой составляющей – и все у вас получится наилучшим образом.

Водолей – Император

Картой, определяющей эту неделю, для вас будет Император – символ власти, покровительства и силы. Таро рекомендует вам проявлять эти качества правителя, а также мудрость и справедливость. Император также может указывать либо на повышение по службе, либо укрепление ваших лидерских позиций и положения в обществе. Главное – не сомневаться в собственных силах и не бояться брать на себя ответственность. Вас может подвести только одно: опьянение властью. Не дайте ему испортить ваше истинное величие.

Рыбы – Семерка Жезлов

На этой неделе вас ждет бой. Придется отстаивать свою точку зрения, защищать свое место под солнцем, а возможно и само свое существование. Похоже, дни будут непростыми. Но у вас есть все для победы – уверенность в собственных силах, целеустремленность, умение побеждать. Просто не опускайте рук, не отчаивайтесь, адекватно оценивайте риски, и удача будет на вашей стороне.

Как писал "Обозреватель", ранее астролог Влад Росс озвучил прогноз на неделю с 30 апреля по 6 мая.