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Гороскоп на 30 апреля – 6 мая: критические дни и катастрофа

1.3тЧитать новость на украинском

Из семи дней недели, которая продлится с 30 апреля по 6 мая, по-настоящему позитивными будут только два.

"Самый благоприятный день – понедельник", - рассказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

"Понедельник - очень позитивный день. Положение Луны способствует новым делам, новым знакомствам. Кроме того, это хорошее время для раскрытия новых возможностей", - сообщил он.

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Астролог порекомендовал в этот день больше находиться среди людей, чтобы не упустить возможность "счастливых встреч". Кроме того, 30 апреля "можно восстанавливать отношения с людьми из прошлого", а также "раскрывать творческие возможности".

По словам Влада Росса, вторник, среда и четверг "очень благоприятны для дальних поездок и путешествий". "Луна в Стрельце - лучше не придумаешь. Но финансовые дела лучше отложить", - посоветовал он.

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В то же время астролог предупредил, что вторая половина недели будет напряженной, а конец недели – по-настоящему критическим, в частности, пятница и суббота. "Могут возникать трудные ситуации, в том числе в поездках, поэтому, если у вас есть возможность отменить поездки с пятницы по воскресенье, лучше сделать это", - заметил он.

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Что касается воскресенья, то оно обещает быть "катастрофическим днем". "Будет сильно выраженная квадратура между Меркурием и Марсом, поэтому в ночь на воскресенье и в воскресенье сложится катастрофическая ситуация", - предупредил Влад Росс.

Влад Росс традиционно назвал три самых удачливых и самых неудачливых знака Зодиака недели, заметив, что для остальных знаков она будет в целом нейтральной.

По его словам, самой удачной неделя будет для Скорпионов. "Им будет серьезно везти, особенно в начале недели. Их ждет удача на всех фронтах, успех, особенно в новых планах и новых начинаниях. Все в их руках. Все будет зависеть от того, как они будут вести себя в сообществе и какие планы и проекты будут реализовывать", - подчеркнул астролог.

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"Также очень хорошо неделя будет складываться у Раков, особенно в плане семейной жизни, любви, отношений и друзей. Поскольку будут выходные дни, не исключено, что на шашлыках могут происходить неформальные, но важные встречи, образовываться новые знакомства, обсуждаться новые планы и проекты", - продолжил он.

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Рыб может завязаться большой любовный роман", - пообещал Влад Росс. "Они могут найти протекцию, особенно если куда-то уедут в середине недели. Представьте: где-нибудь на Лазурном берегу девушка повстречает мужчину своей мечты или парень влюбляется в женщину, приехавшую издалека. На этой неделе у Рыб возможны курортные романы", - сказал он.

В то же время не самой удачной неделя может оказаться для Овнов. "Им следует быть осторожными. Вторая половина недели будет критической. В поездках возрастает опасность травм, поэтому лучше далеко не ездить, а за рулем быть осторожным, не превышать скорость", - посоветовал астролог.

"Близнецов "могут обманывать и кидать на деньги", - продолжил он. "Им нужно быть начеку и не делать необдуманных покупок. Повышается опасность ограблений. Если вы куда-то уезжаете, позаботьтесь о том, чтобы в доме и в гараже работала сигнализация", - добавил Влад Росс.

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И, наконец, этот период может оказаться не лучшим для Дев. "У них могут быть сложности во второй половине недели, особенно по здоровью, а также в плане деятельности и работы. Может быть какая-то неразбериха, их могут подставлять. Кроме того, им грозят разбитые сердца. Будьте осторожны", - предупредил он.

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс озвучил прогноз на 23-29 апреля. В частности, он предупредил об угрозе терактов. Действительно, 23 апреля в Торонто (Канада) был совершен теракт. Как прогнозировал астролог, биткоин укрепился.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивАстрологический прогноз
Персона
Влад Росс
Объект
гороскоп 2018
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