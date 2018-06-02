Гороскоп на 3 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 3 июня 2018 года, обещает наслаждение и семейную идиллию Тельцам, активный день Львам и опасность ловушек для Стрельцов.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на воскресенье по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Семерка Мечей

Сегодня Таро рекомендуют вам позаботиться о защите. Возможно, кто-то захочет посягнуть на вашу свободу, ваши сбережения или ваш авторитет. В этот день забудьте о том, что такое доверие и открытость. Вооружайтесь железными аргументами для борьбы с оппонентами, надежной финансовой подушкой на случай форс-мажора, а также хорошими замками от воров. Свои планы также держите при себе.

Телец – Десятка Кубков

Сегодня вам выпала одна из лучших карт колоды! Она обещает большое наслаждение, прежде всего, эмоциональное. Вы будете искренне радоваться общению с близкими людьми, с коллегами и с единомышленниками. День обещает быть чрезвычайно легким. Семейная идиллия, верные друзья, материальное благополучие будут определять его тональность.

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Близнецы – Королева Денариев

На карте изображена бизнес-леди. Она знает себе цену, умеет зарабатывать и тщательно подбирать команду. Что-то подобное сегодня может быть актуальным и для вас. Вы сможете серьезно продвинуться в финансовом вопросе – личном или бизнесовом, ваша практичность проявит себя в полной мере. Таро рекомендуют запастись терпением, а также не превращаться в скрягу.

Рак – Восьмерка Денариев

Ваш успех сегодня полностью зависит от вас. Вы располагаете всем необходимым для достижения цели – мастерством, опытом, желанием профессионально расти. Возможно, в этот день вам предложат попробовать себя в новом виде деятельности. Смело откликайтесь на все предложения, не бойтесь экспериментировать. Таро рекомендуют только одно: не взваливать на себя сразу слишком тяжелый груз ответственности. Сначала потренируйтесь на чем-то небольшом.

Лев – Пятерка Жезлов

День обещает быть активным. Посмотрите на карту – на ней изображен момент противостояния. Причем, оно может быть как игровым, так и реальным. Сегодня кто-то атакует вас – словом или действием. Будьте готовы к отражению этой атаки. Не исключена ссора, соперничество, конфликт. Вам предстоит отстоять свое право на место под солнцем. Но не бойтесь этого противостояния – вы победите.

Дева – Маг

Замечательная карта мастерства и признания! Сегодня вы можете проявить свои лучшие качества и доказать окружающим, что вы – профессионал и лидер. Любое дело будет удаваться, вы с легкостью решите все задачи. Таро рекомендуют не отказываться, если вам предложат возглавить процесс. Не исключено, что вы – единственный человек, способный разрулить ситуацию.

Весы – Двойка Мечей

Сегодня вы можете оказаться в непростой ситуации. Внешне вы будете выглядеть совершенно спокойным, но внутри вам будут разрывать сомнения и страхи. Вы можете потерять уверенность в себе, в своих партнерах и в завтрашнем дне. Это день вынужденного перемирия и ожидания какого-то знака свыше. Таро рекомендуют отложить принятие важного решения и положиться на собственную интуицию.

Скорпион – Шут

На карте изображен человек, который начинает свой путь к новым вершинам. Этот путь будет непрост, но закончится он полной победой и полным удовлетворением. Возможно, сегодня вы начнете новый этап своей жизни или новый проект. Таро рекомендуют запастись терпением, поскольку результат вы увидите нескоро. Но не сомневайтесь: этот результат станет настоящим подарком.

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Стрелец – Семерка Кубков

Этот день принесет вам вдохновение и устремление к чему-то новому. У вас будет кружиться голова от открывшихся перспектив, идей и планов. Желание немедленно действовать будет очень сильным. Но Таро предупреждают: все, что вы видите – не более чем замки на песке. Ничему из запланированного сегодня не суждено сбыться. Насладитесь этим днем, но забудьте обо всем завтра.

Козерог – Страшный Суд

На самом деле это не страшная карта, а очень позитивная. На ней изображено воскресение мертвых, момент тотального прощения и возрождения. Сегодня вам могут простить все ваши прошлые ошибки и просчеты, и вы получите импульс к росту. Таро рекомендуют не зацикливаться на прошлом и смело идти вперед, к будущему. Оно обещает много побед.

Водолей – Двойка Кубков

Вам выпала прекрасная карта гармоничных отношений. Сегодня вы сможете насладиться общением с любимыми людьми, с друзьями и с теми, кто вам дорог. Возможно, в этот день вы повстречаете любовь всей жизни или человека, дружба с которым изменит вас к лучшему. Вы также получите шанс наладить пошатнувшиеся отношения и разрешить все конфликты. Таро рекомендуют не бояться проявлять своих чувств.

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Рыбы – Отшельник

Сегодня у вас может появиться стремление к уединению, молитве или медитации. Шумная толпа, застолья и веселье не будут привлекать вас. Необходима пауза, чтобы разобраться в своих чувствах и мыслях, а также найти ответ на очень важный вопрос. Вы на правильном пути. Никто не знает вас лучше, чем вы сами, и все ответы уже даны. Найти их можно, заглянув внутрь себя.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучивал прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.