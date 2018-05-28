Гороскоп на 29 мая по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 29 мая 2018 года, обещает Овнам "подвешенное состояние", Близнецам – взрыв вдохновения, а Львам – неожиданные финансовые поступления.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Повешенный

Сегодня вы рискуете оказаться в подвешенном состоянии. Ваши действия будут крайне ограничены. Фактически вы никак не сможете влиять на ситуацию. Наблюдение за происходящим и анализ собственных ошибок –день следует посвятить именно этому. Постарайтесь отмотать события назад, определиться с тем, на каком этапе вы совершили оплошность и начать двигаться в правильном направлении.

Телец – Девятка Мечей

Сегодня вас могут преследовать страхи и переживания. Вы будете беспокоиться по поводу собственного здоровья, карьеры, отношений с близкими или о чем-то еще. Появится неприятное ощущение, что вы оказались абсолютно беззащитным перед опасностями. Но на сама деле это не так. Таро предупреждают: это всего лишь сон. Не верьте сновидениям.

Близнецы – Императрица

Замечательная карта материального благополучия и плодовитости. Сегодня у вас будет все, что необходимо не только для материального удовлетворения, но также для творчества. Ваша голова будет рождать новые идеи в невероятном количестве. Карта также может указывать на женщину, умудренную опытом, которая может оказать вам помощь.

Рак – Девятка Жезлов

Вы можете столкнуться с необходимостью возведения "забора" - защиты от недоброжелателей. И это, похоже, действительно может пригодиться.

Вам необходимо быть начеку, не доверять и не открываться никому, даже близким людям. Сегодня не настаивайте на своем, когда требуется решить какой-то вопрос. Подождите с этим до завтра.

Лев – Туз Жезлов

Это карта действий и помощи извне. Вас может осенить блестящая идея, и вы захотите немедленно приступить к ее реализации. Речь пойдет о чем-то абсолютно новом для вас, что даст толчок к личностному росту. Возможны неожиданные денежные поступления, а также вполне ожидаемый разрыв старых связей. Таро рекомендуют верить в свои силы и смело двигаться вперед – к новым вершинам.

Дева – Мир

Эта карта означает триумфальное окончание путешествия (в прямом и в переносном смысле слова) или какого-то длительного процесса. Сегодня вас ждет триумф, признание заслуг, удовлетворение плодами своего труда. Вы вдруг осознаете, что стали другим человеком и вышли на новый уровень. Таро рекомендуют насладиться моментом, но не останавливаться на достигнутом.

Весы – Звезда

Если в последнее время у вас был сложный период, будьте уверены: он подходит к концу. Ночные тени сгущаются перед рассветом, но он – уже на пороге. Это карта глотка свежего воздуха после изнурительного путешествия. Сегодня вы поймете, что ваши усилия были не напрасны, а впереди вас ждут новые блестящие перспективы.

Скорпион – Восьмерка Денариев

Сегодня ваш успех и ваше благосостояние целиком зависят от ваших собственных усилий. Не бойтесь браться за новое дело, не бойтесь учиться новому и приобретать знания и навыки. Скорее всего, такая возможность вам представится. Главное – не сидеть, сложа руки, но и не брать на себя слишком большую ношу.

Стрелец – Семерка Жезлов

Сегодня вам предстоит жестко отстаивать свои интересы. На ваше жизненное пространство будут посягать, не исключено, что вас будут предавать и вставлять палки в колеса. Действие в ответ – единственное, что вам остается. Ввязывайтесь в эту драку смело, верьте в свои силы, и победа будет за вами.

Козерог – Десятка Кубков

Замечательная карта удовлетворения и гармонии! Сегодня вы можете испытать настоящее наслаждение от плодов своего труда, от общения с близкими людьми и просто от факта собственного существования. Возможно, сегодня вы повстречаете любовь всей жизни или нового верного друга.

Водолей – Маг

На карте изображен человек, постигший тайны Вселенной, умеющий управлять миром. В какой-то степени сегодня для окружающих вы сможете стать таким магом. Вы получите возможность проявить свой профессионализм и лидерские качества. За вами будут следовать люди, и вы не разочаруете их. Уверенность в себе, целеустремленность и особый "драйв" будут сопровождать вас на этом пути.

Рыбы – Тройка Мечей

Не самая лучшая карта колоды. Она может означать какую-то душевную рану, а также "горькую пилюлю", которую вам предстоит принять. Возможно, вы окажетесь перед необходимостью принять важное, но неприятное решение, или сделать что-то, чего совсем не хотите делать. Так или иначе, этот день принесет свои позитивные плоды. Завтра будет легче.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на неделю с 28 мая по 3 июня.