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Гороскоп на 28 мая по картам Таро

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Гороскоп по картам Таро на завтра, 28 мая 2018 года, обещает активный день Тельцам, переход на новый уровень – Близнецам, а Весам – королевские возможности.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения.

Овен – Отшельник

Сегодня вам захочется сбежать от шумной компании, от кричащей толпы. Вы почувствуете необходимость в уединении. И это правильно, потому что ответ на вопрос, который волнует вас, можно найти лишь погрузившись в себя. В этот день вы добровольно лишите себя каких-то радостей жизни и предадитесь размышлениям, молитве или медитации – если такие практики привычны для вас. Новый, завтрашний, день вы начнете полным сил и новых планов.

Телец – Колесница

День обещает быть активным и богатым событиями. Вы возглавите какое-то процесс и будете направлять его. Возможно, вам доверят что-то ценное – секрет, бриллиант или что-то еще. Вы профессиональны, честолюбивы, сосредоточены на цели и решительно двигаетесь вперед. Таро предупреждают только об одном: не упускайте из виду мелочи, которые могут все испортить. Эти "кони" нуждаются в контроле.

Близнецы – Тройка Денариев

Замечательная карта перехода на новый уровень. Прежде всего, профессиональный, а также уровень отношений. Вы проявили мастерство, выполнили задание на отлично, и теперь получите причитающееся вознаграждение – финансовое и моральное. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Эта карта также указывает на начало союза, который станет плодотворным.

Рак – Справедливость

Сегодня вам предстоит заняться вопросами справедливости и баланса. Возможно, что вам придется вынести "приговор" в отношении того или иного человека, либо "приговор" вынесут в отношении вас. Таро рекомендуют в этот день найти золотую середину между правом и долгом, между своими и чужими интересами. Так вы придете к гармонии и равновесию – с миром и с самим собой.

Лев – Пятерка Денариев

Сегодня вам может не хватить денег на что-то необходимое. Возможно, в последнее время вы потеряли контроль над расходами, которые превысили доходы. Этот день может стать днем отказа от приятного, а также анализа своих финансовых дел. Таро рекомендуют использовать его именно так – это позволит вам восстановить нарушенный баланс и снова получить возможность наслаждаться жизнью.

Дева – Двойка Жезлов

Сегодня вы окажетесь в ситуации непростого выбора. От вас будут требовать принять окончательное решение, но вы явно не готовы к этому. Высказывайте свое мнение, давайте оценки, но – не говорите последнего слова и не возлагайте на себя никаких обязательств. Это не лучший день для подобных вещей. Перенесите важные решения на завтра. Карта также указывает на переезд, новый проект или путешествие.

Весы – Императрица

Вам выпала королевская карта. Перед вами императрица, которая знает толк в делах сугубо материальных. Кроме того, она отвечает и за "плодовитость" - во всех смыслах этого слова. Сегодня вам могут особенно удаваться дела, требующие практичности. Кроме того, возможно озарение, прозрение, вдохновение, взрыв творческих сил и рождение новых идей.

Скорпион – Восьмерка Денариев

Сегодня Таро рекомендуют вам стать кузнецом своего счастья и материального благополучия. Все в ваших руках. Вы профессиональны и нацелены на успех. Необходимые инструменты (средства) также имеются. Теперь – работать, засучив рукава. Возможно, речь пойдет о получении новых навыков и этапе обучения. Таро рекомендуют смело браться за новое дело, но и не переоценивать своих сил.

Стрелец – Сила

Отличная карта победы. Прежде всего, победы над собой. Сегодня вы можете осознать, что стали сильнее и избавились от привязанности, которая превращала вас в раба. Ничто человеческое вам по-прежнему не чуждо, но теперь вы не идете на поводу у своих страстей. Таро рекомендуют стать победителем там, где раньше вы не рассчитывали на успех.

Козерог – Верховная Жрица

Таро рекомендуют вам включить интуицию. Интеллект, даже самый блестящий, мало чем поможет в поисках истины. Не исключено, что этот день так или иначе будет связан с вещами духовными, а также с необходимостью наставлять на путь истинный окружающих. Сегодня вы обнаружите, что знаете, чувствуете седьмым чувством ответы на все вопросы мироздания. Не упустите этот уникальный шанс.

Водолей – Р ы царь Кубков

Сегодня вами завладеют новые чувства. Вам захочется увлечься, влюбиться, завязать новые отношения, а также понравиться окружающим. Вы будете по-настоящему вдохновлены чем-то или кем-то. Появится чувство, что у вас выросли крылья. Новые идеи, планы, надежды и фантазии полностью возьмут над вами власть. И это совсем не плохо, ведь вы – живой человек. Таро рекомендуют быть легким и дружелюбным. Сегодня вы можете себе это позволить.

Рыбы – Восьмерка Кубков

Сегодня вы можете захотеть уйти от того, что имеете – из семьи, с работы, от прежних отношений. Вы наелись досыта, и эта пища вас больше не прельщает. Вы уходите в ночь посреди шумного пира и богатого застолья на поиски новой судьбы. Таро рекомендуют отказаться от привычного образа жизни, но не сжигать мосты, если вы еще привязаны к прошлому.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на неделю с 28 мая по 3 июня.

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