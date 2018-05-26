Гороскоп на 28 мая – 3 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на неделю с 28 мая по 3 июня 2018 года обещает приятные иллюзии Овнам, разочарование – Близнецам, а Львам – желание бросить все и уйти.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделюпо раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Семерка Кубков

На этой неделе вам будет по-настоящему хорошо. Позитивные эмоции накроют вас с головой. Вдохновение, воодушевление, увлечение новыми идеями, целями и партнерами. Кажется, весь мир открывается вам навстречу, предлагая лучшее, что в нем есть. У вас вырастут крылья. Но, увы, ничего из того, что будет запланировано или решено в эти дни, не принесет реального результата. Вы в плену иллюзий. Таро рекомендуют помнить: не все то золото, что блестит. Проведите эту неделю в радости, но когда она закончится, забудьте обо всем.

Телец – Рыцарь Мечей

Неделя будет для вас очень насыщенной, прежде всего, в плане карьеры и начинаний. От вас потребуется действовать быстро и решительно, а также не забывать о том, что окружающие могут вас поддержать. Некий человек, связанный с юриспруденцией или с медицинской сферой, может оказать вам услугу и способствовать в решении ваших проблем. В то же время Таро рекомендуют обратить внимание на состояние ваших личных финансов. Опасайтесь превышения расходов над доходами.

Близнецы – Четверка Мечей

Похоже, вас может ожидать непростой период в эмоциональном плане. Вам может показаться, что все, к чему вы стремились, на самом деле не заслуживало внимания. Человек, которому вы доверяли и которым восхищались, оказался предателем и недалеким обывателем. Идей больше нет, интересов и стремлений – тоже. Вы как будто оказались на нулевой точке. Но Таро предлагают взглянуть на ситуацию с другой стороны: ноль – точка отсчета для чего-то нового. "Похороните" прошлое и горькие воспоминания, связанные с ним, и будьте готовы к новым победам.

Рак – Четверка Жезлов

Замечательная карта партнерства, которое приносит удовлетворение. Причем, речь может идти как о деловых партнерах, так и романтических. На этой неделе вы будете получать истинное наслаждение от общения с окружающими. Слаженные действия принесут хороший результат. Конфликты будут благополучно улажены, вокруг вас воцарится покой и гармония. Таро рекомендуют воспользоваться возможностью и привести свое внутреннее состояние и окружение в равновесие.

Лев – Восьмерка Кубков

На этой неделе у вас может возникнуть желание бросить все и уйти. Оставить надоевшую работу, осточертевший быт, вечно недовольную супругу или супруга и даже собственных детей, которые отбились от рук. Это карта кризиса и неожиданного волевого решения. Вы чувствуете, что оказались чужим на этом празднике жизни. Желание вырваться из замкнутого круга может быть так велико, что вы пожертвуете очень многим. Человек, изображенный здесь, оставляет кубки, наполненные вином, и уходит в ночь, взяв с собой лишь посох. Таро рекомендуют не бояться перемен, но не спешить сжигать мосты, если привязанность к прошлому все еще сильна.

Дева – Тройка Мечей

На этой неделе что-то или кто-то может ранить вас в сердце. Человек, к которому вы испытывали нежные чувства, вдруг может повести себя по-хамски. Дело, которому вы посвятили много сил и времени, может оказаться пустой затеей. Вас может захлестнуть чувство обиды. За что мне это? – можете спросить вы. Но эту "горькую пилюлю" придется проглотить. Как бы там ни было, но, пережив эти дни, вы станете сильнее и мудрее. Временные трудности напомнят вам об истинных ценностях и укажут верный путь.

Весы – Шестерка Кубков

На этой неделе вы будете учиться радоваться малому, а также жить приятными воспоминаниями. Фокус вашего внимания сместится в прошлое. Вам будет тепло на душе от воспоминаний о старом друге, о доме, где вы провели лучшие годы, о путешествии, перевернувшем вашу жизнь. Воспоминания, воспоминания, воспоминания… Их может быть так много, что вы забудете о насущных делах. Таро рекомендуют вдоволь насладиться ностальгией, но все же не залипать в этом состоянии. Прошлого уже нет, его не вернуть, но в будущем вас ждут не менее яркие и приятные события.

Скорпион – Тройка Жезлов

Вы проделали большой путь к вершине, и на этой неделе выйдете на "плато". Ваши усилия не пропали даром, ваш успех неоспорим – пришло время порадоваться промежуточным результатам и начинать новый этап пути. Положитесь на команду единомышленников, собственные таланты и умения. И помните: какой бы недостижимой ни казалась цель, важно идти к ней, несмотря ни на что. Тогда ваша победа – лишь вопрос времени.

Стрелец – Паж Мечей

На этой неделе кто-то из ближайшего окружения попытается "заразить" вас новой идеей. Аргументы в ее пользу будут по-настоящему убедительными, и вы почти решитесь пойти на эту авантюру. Но Таро предостерегают: будьте осторожны. Обратите внимание на экипировку Пажа – он одет в кольчугу и вооружен мечом, символом интеллекта. Вокруг него – бабочки, символизирующие пустые обещания и ничего не значащие идеи. Поступайте, как он: включите ум и способность к анализу. Отсекайте все пустое, оставляйте только по-настоящему стоящее.

Козерог – Колесо Фортуны

Похоже, на этой неделе вы попадаете в разряд баловней судьбы. Изменчивая дама – Фортуна – будет играть за вашим столом. Что бы вы ни делали, все будет складываться удивительно хорошо. На всех перекрестках для вас будет гореть зеленый цвет, будут открыты все нужные вам двери, а окружающие будут благосклонны к вам. Пользуйтесь моментом, пока вы на высоте, не забывайте, что колесо Фортуны не останавливается ни на минуту. Успейте получить максимум выгоды от вашего сегодняшнего королевского положения.

Водолей – Луна

Это карта интуиции, внутренних озарений, а также иллюзии и неосознаваемых страхов. На этой неделе вы можете оказаться в плену предчувствий и переживаний. Вам может казаться, что нет ничего, в чем можно быть уверенным наверняка, что завтрашний день непредсказуем, как непредсказуемы и действия людей, окружающих вас. Может возникнуть неприятное ощущение потери контроля. Но Таро уверяют: ваши опасения и дурные предчувствия – не более чем сон. Ночь закончится, свет утра рассеет мрачные тени, и вас снова посетит вдохновение и желание вершить великие дела.

Рыбы – Восьмерка Денариев

Эту карту условно можно назвать: "Кузнец собственного счастья". На ней изображен мастер своего дела – тот, кто знает, как зарабатывать себе на жизнь. Он не рассчитывает на помощь извне, он просто становится у станка и, засучив рукава, приступает к работе. Подобным образом на этой неделе Таро рекомендуют поступать и вам. Уделите внимание собственным профессиональным качествам, возможно, подумайте о повышении квалификации. Не бойтесь учиться новому, действуйте решительно, но все же не берите на себя слишком большую ношу.