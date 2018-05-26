Гороскоп на 27 мая по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 27 мая 2018 года, обещает Львам избавление от привязанностей, Девам и Весам – "подвешенное" состояние, а Козерогам – поиск правильной меры.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на воскресенье по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения.

Овен – Верховная Жрица

Сегодня Таро рекомендуют вам воспользоваться интуицией и внутренним чувством для поиска ответа на вопросы, которые вас волнуют больше всего. Интеллект, даже самый блестящий, здесь мало чем поможет. Не исключено, что этот день так или иначе будет связан с вещами духовными, а также с необходимостью наставлять на путь истинный окружающих.

Телец – Королева Кубков

Это карта особой чувствительности, в каком-то смысле – экстрасенсорных способностей. Ваши чувства будут обострены. С одной стороны, это хорошо – сегодня вы можете ощущать больше, чем в другие дни. Но, с другой стороны, именно поэтому вы будете особенно уязвимы, потому что ваше сердце открыто. Таро рекомендуют не бояться идти навстречу людям и событиям, но включить интуицию, чтобы определить, кто друг, а кто враг.

Близнецы – Мир

Замечательная карта благополучного завершения долгого пути. Сегодня вы почувствуете, что после длительного подъема вышли на "плато" и, наконец, можете насладиться прекрасным видом, открывающимся с него – своими достижениями. Вы поймете, что стали мудрее и сильнее, и что теперь вам под силу более сложные задачи. Таро рекомендуют почить на лаврах, но не слишком долго – вас ждут новые великие дела.

Рак – Справедливость

Сегодняшний день может быть посвящен вопросам честности и порядка – в отношениях и в делах. Не исключено, что вам придется вынести "вердикт" в отношении того или иного человека, либо такой "вердикт" вынесут в отношении вас. Таро рекомендуют в этот день найти золотую середину между правом и долгом, между своими и чужими интересами. Так вы придете к гармонии и равновесию – с миром и с самим собой.

Лев – Сила

На карте изображен человек, подчинивший свою низшую природу. Сегодня вы можете осознать, что стали сильнее и избавились от большой привязанности, которая ослабляла вас. Ничто человеческое вам не чуждо, но отныне вы не идете на поводу у своих страстей. Таро рекомендуют использовать этот дар, чтобы стать победителем там, где раньше вы не рассчитывали на победу.

Дева – Восьмерка Мечей

Сегодня вы можете оказаться в ситуации ограничения своих возможностей. Из-за кого-то или чего-то вы не сможете сделать то, что планировали – у вас будут связаны руки, а препятствия будут казаться непреодолимыми. Отчасти это действительно так. Но подумайте о том, что, возможно, таким образом судьба дает вам понять, что цель, к которой вы стремитесь, на самом деле вам не нужна? Используйте эту паузу для "перезагрузки". Завтра будет новый день и новые возможности.

Весы – Повешенный

Не бойтесь этой карты. Она говорит лишь о том, что сегодня ситуация, в которой вы оказались, не может быть разрешена. Вы станете простым наблюдателем, и не сможете вмешаться в процесс. Вас поставили на "паузу" - вероятно, для того, чтобы вы осознали что-то очень важное. Подумайте, верно ли направление, которое вы избрали. Отмотайте события назад и проанализируйте их. Сегодня у вас есть шанс вернуться на правильный путь.

Скорпион – Император

Замечательная карта мудрости и силы. Сегодня к вам будут обращаться за помощью и за советом, и вы действительно сможете их дать. В вас проснутся лидерские качества, и в какой-то момент окажется, что вы – единственный человек, способный найти решение сложной проблемы. Возможно, сегодня ваш авторитет в обществе существенно вырастет. Таро рекомендуют использовать шанс, проявлять благородство и великодушие.

Стрелец – Императрица

Еще одна королевская карта. Перед вами дама, знающая толк в делах сугубо материальных. Кроме того, она отвечает и за "плодовитость" - во всех смыслах этого слова. Сегодня вам могут особенно удаваться дела, требующие практичности. Кроме того, возможно озарение, вдохновение, творческий взлет и рождение новых идей и планов.

Козерог – Умеренность

Сегодня вопрос правильной меры может выйти для вас на передний план. Вам потребуется установить некий баланс, золотую середину, гармонию – в отношениях с окружающими и с самим собой. Не исключено, в этот день вам придется отказаться от каких-то излишеств или удовольствий. С другой стороны, эта карта также говорит об исцелении ран – физических и духовных. Таро рекомендуют помнить о вечном круговороте энергии в природе и не зацикливаться на подведении итогов.

Водолей – Шестерка Денариев

На карте изображен момент оказания помощи одного человека другому. Сегодня вы можете оказаться в ситуации того, кто оказывает поддержку или, наоборот, кто просит о ней. В этот день может действовать принцип: "Ты мне – я тебе". Речь пойдет об обмене – какого-то одолжения на благодарность. Таро рекомендуют щедро делиться тем, что имеете, а также смело принимать то, что предлагают вам. Так зарабатываются "плюсы" в карму.

Рыбы – Луна

Вам, как наиболее чувствительному знаку Зодиака, эта карта близка, как никому другому. Сегодня ваше подсознание будет доминировать над сознанием, интуиция – над интеллектом. Предчувствия будут удивительно тонкими, а сны – вещими. Не исключено, что они заставят вас если и не испугать, то, по крайней мере, забеспокоиться. Но "не бойтесь стрелы, летящей ночью". Не придавайте большого значения этой иллюзии ночи. Утром все страхи развеются.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучивал прогноз по картам Таро на неделю с 28 мая по 3 июня.