Гороскоп на 26 мая по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 26 мая 2018 года, обещает удовлетворение Овнам, позитивный прорыв Близнецам, переломный момент Львам и Ракам, а Водолеям – прекрасный выходной.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Овен – Девятка Денариев

Замечательная карта удовлетворения и достатка. Сегодня вам будет хорошо. Беззаботность – девиз этого дня. Вы будете довольным всем, что имеете, а также полны новыми планами и идеями. Прежде всего, в отношении приумножения богатства. Чувство самодостаточности и зрелости. Таро рекомендуют подумать о способах сохранения средств.

Телец – Иерофант

Другое название карты – Папа. На ней изображен духовный лидер, человек, обладающий весом и авторитетом. Сегодня вы также можете оказаться в подобной роли. Ваши лучшие качества будут замечены окружающими, а вы сами почувствуете в себе силы вести за собой. Правда, в данном случае акцент делается на духовное и интеллектуальное, а не на физическое водительство.

Близнецы – Тройка Жезлов

Это карта начала – начала успеха. Похоже, в последнее время вы хорошо потрудились, заложили фундамент большого дела и вот, наконец, перед вами открылась перспектива для начала его реализации. У вас есть всё для достижения успеха: опыт, знания и хорошая команда. Тем не менее, Таро рекомендуют: прежде чем отправляться в путь еще раз убедитесь в прочности снастей.

Рак – Четверка Кубков

Пресыщение и разочарование. С ними вы можете столкнуться сегодня. Вам может показаться, что в жизни не осталось ни одного повода для радости. Возможно, человек, которым вы восхищались, показал свои худшие качества. Или дело, которому вы были преданны, оказалось глупой затеей. Но посмотрите на изображение: герою протягивают новый кубок, новые возможности. Таро рекомендуют не залипать в этом состоянии и принять новые дары судьбы.

Лев – Четверка Мечей

Эта карта чем-то напоминает предыдущую. Здесь также речь идет о некоем кризисе, переломной моменте, "нулевой" точке, в которой вы можете оказаться. Внезапное прекращение какой-то деятельности или длительных отношений. Момент одиночества. Но не отчаивайтесь. Ничто не вечно, в том числе и это состояние. Таро рекомендуют воспользоваться этой паузой, чтобы восстановить силы для нового, лучшего этапа жизни.

Дева – Дьявол

Не бойтесь этой карты. Она всего лишь символизирует какую-то сильную зависимость. Настолько сильную, что вы оказались в положении раба. Проанализируйте ситуации, в которых вы несвободны, задайте себе вопрос: что делает меня узником? Возможно, это привязанность к человеку, деньгам, удовольствиям, которая стала инволюционной. Проведя этот "тест", вы сможете освободиться от этих уз.

Весы – Девятка Жезлов

Сегодня вы можете столкнуться с необходимостью защиты. Ваша уязвимость (реальная или мнимая) возрастает. Плохие предчувствия и неприятное ощущение, что вы оказались один на один с врагом – с этим вы можете столкнуться в этот день. Таро рекомендуют не доверять и не открываться никому, даже тем, кому вы полностью доверяете, а также не ввязываться в ссоры и конфликты. Сегодня они не пойдут вам на пользу.

Скорпион – Император

Это карта власти, зрелости и силы. Сегодня вы можете оказаться на высоте в любом контексте: личностном, карьерном, материальном. Вы почувствуете, что способны управлять не только собственной судьбой, но и направлять других людей. Таро рекомендуют верить в собственные силы и не бояться критики: ошибок не совершает только тот, кто ничего не делает. Действуйте.

Стрелец – Девятка Мечей

Этот день может оказаться не самым простым для вас, но причина – не реальные проблемы, а ваши собственные страхи. Возможно, долгое время вас что-то беспокоит и даже страшит. Вы просыпаетесь по ночам от кошмарных сновидений. Или страхи – за свое будущее, за свою семью или карьеру – подстерегают вас посреди дня. Таро рекомендуют взять себя в руки и убедиться: для этого нет никаких причин.

Козерог – Король Мечей

Сегодня вам придется проявить находчивость, чтобы выйти из непростой ситуации. Активизируйте свой блестящий интеллект, глубокие знания и даже врожденный шарм, чтобы добиться победы. И помните: ваши аргументы должны быть железобетонными. При необходимости не бойтесь обратиться за помощью к более опытным и мудрым союзникам.

Водолей – Тройка Кубков

Похоже, вас ждет прекрасный выходной день! Вы насладитесь радостью от общения с друзьями, близкими или просто коллегами, полным взаимопониманием и гармонией отношений. Выполнена большая часть важной работы, и сегодня вам разрешается сделать небольшую паузу и почить на лаврах. Ведь вы это заслужили! Еще одно значение карты – исцеление. Таро рекомендуют радоваться тому, что имеете, и благодарить тех, кому вы обязаны этим счастьем.

Рыбы – Тройка Мечей

Мечи – самая непростая масть колоды Таро. Достаточно взглянуть на эту карту, чтобы понять: она говорит о какой-то сердечной ране. Не известно, кто или что могут ее нанести, но в любом случае следует мобилизоваться и смело принять все, что произойдет. Не исключено, что вам предстоит принять неприятное, но необходимое решение. Так или иначе, этот день принесет эволюционные, важные перемены – в вас самих и в вашем окружении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучивал прогноз по картам Таро на неделю с 21 по 27 мая.