Гороскоп на 26 марта – 1 апреля: амурные дела и катастрофы

Несмотря на то, что неделя с 26 марта по 1 апреля пройдет под знаком ретроградного, то есть неблагоприятного, Меркурия – планеты, отвечающей за бизнес-деятельность и покупки, будут в ней и дни, дающие уникальные возможности.

"Финансовая и деловая сфера может быть подвергнута пересмотру, поэтому не рекомендую подписывать какие-то важные контракты, открывать новые фирмы и совершать большие покупки; особенно неудачной может оказаться покупка автомобиля", - рассказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

Понедельник, 26 марта, он назвал "очень благоприятным днем". Как пояснил астролог, именно в этот день было принято делать конкретные действия с тем, чтобы исполнить предназначение человека: посадить дерево, построить дом, родить ребенка. Посадить что-то, заложить первый кирпич в новое строительство и даже… зачать ребенка – все это можно и рекомендуется сделать в понедельник. Кроме того, "можно оформлять завещание", - добавил астролог.

Вторник и среда, 27 и 28 марта, наилучшим образом подойдут для романтики, - продолжил Влад Росс. "Благодаря соединению Венеры с Ураном эти дни хороши для амурных дел, а также для ярких презентаций и праздников. Возможны неожиданные любовные встречи и контакты. Непринужденная дружеская атмосфера может способствовать тому, что приятельские отношения перерастут в роман. Кроме того, это лучшее время для того чтобы возвращать любимых или бывших. Так бывает – поссорились, полгода не виделись. Если вы попробуете снова выйти на контакт, союз может быть восстановлен", - пообещал он.

Астролог добавил: вторник и среда хороши и для тех, кто работает в сфере пиара. Им он порекомендовал повторить прежние кампании, ведь именно в эти дни они могут оказаться эффективными.

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Четверг и пятница, 29 и 30 марта, "в большей степени благоприятны для санаторно-курортного лечения", - сообщил он. Влад Росс посоветовал заняться собственным здоровьем – "проконсультироваться с врачом, пройти диагностику, подлечиться". Кроме того, "можно начинать жесткую диету - не перед самой Пасхой, а в середине этой недели".

Вместе с тем конец недели, особенно суббота и воскресенье, 31 марта и 1 апреля, будут "аварийным и самым напряженным", - предупредил астролог. Всему виной - "Марс в полном соединении с Сатурном". "В ночь с субботы на воскресенье вообще катастрофический период – лучше в это время не летать самолетами, не выезжать в далекую поездку. Кроме того, на субботу выпадает критический лунный день", – пояснил он.

Традиционно Влад Росс назвал три знака Зодиака, которым на неделе повезет больше всего, и три знака, которых условно можно назвать аутсайдерами недели, заметив, что для остальных знаков неделя будет в целом нейтральной.

"Удачной неделя будет для зодиакальных знаков воды, особенно для Скорпионов. Это может касаться карьеры, карьерного продвижения, улучшения в плане финансов. Возможно заключение контракта, который давно должен был быть заключен. После долгого-долгого ожидания на этой неделе он может реализовываться. Скорпионы, которые давно чего-то ждали, например, не могли договориться с партнерами, на этой неделе могут скрепить узы, укрепить взаимоотношения и стабилизировать свою деятельность", - пообещал астролог.

"У Рыб очень хорошая ситуация в плане любви, романтики", - продолжил он. "Для них это хорошее время для дальних поездок - куда-нибудь за рубеж, на море, в теплые страны".

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В то же время Ракам Влад Росс порекомендовал заняться сменой имиджа. "Можно сменить прическу, сделать пластическую операцию или что-то еще. Кроме того, это хорошее время для продвижения себя в обществе. Можно и нужно презентовать себя и каким-то образом обращать на себя внимание. Нужно тусоваться, тусоваться и еще раз тусоваться, чего Раки, кстати, не любят – обычно они предпочитают сидеть дома", - заметил он.

Вместе с тем "не очень благоприятной неделя может быть для Овнов", - предупредил астролог. И добавил: "Особенно это касается каких-то карьерных сложностей, проблем в общении с вышестоящими, ниспровержения с должности. Овнам следует проявить осторожность и чуткость к собственным ощущениям в плане передвижений на большие расстояния. Если в конце недели у них возникнет ощущение, что лучше не лететь самолетом или не ехать в какую-то поездку, то лучше не лететь и не ехать". – посоветовал он.

"Не очень хорошей неделя может оказаться и для Близнецов. Им грозят неожиданные экстремальные ситуации. Поэтому в это время лучше всего отложить всякого рода поездки. Финансами на этой неделе также лучше не рисковать – они могут прогореть", - предупредил Влад Росс.

И, наконец, "у Львов возможны проблемы со здоровьем – например, с сердцем или с позвоночником. Рекомендую сделать расслабляющий массаж, благоприятный для позвоночника, или проконсультироваться с кардиологом. Если проблема появилась, лучше ее не запускать, иначе она может стать причиной хронического заболевания. На работе их могут подсиживать, сплетничать", - сказал астролог.

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал о женщине, которую можно назвать счастьем президента России Владимира Путина.