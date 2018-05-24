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Гороскоп на 25 мая по картам Таро

13.4тЧитать новость на украинском

Гороскоп по картам Таро на завтра, 25 мая 2018 года, показал Стрельцам хорошее известие.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Овен – Рыцарь Денариев

Сегодня вы посвятите день финансовым вопросам и подведению промежуточных итогов своей деятельности. Проведенный "аудит" в целом удовлетворит вас. Вы наметите пути для дальнейшего роста благосостояния. Таро рекомендуют действовать медленно, но верно, а также закладывать фундамент на будущее. Но не превращайтесь в сухого счетовода. Чувства также важны.

Телец – Четверка Жезлов

Эта карта означает гармонию и удовлетворение в партнерских отношениях. Сегодня вы можете насладиться плодами проделанной работы и немного отдохнуть. Окружающие будут настроены к вам благосклонно. Не бойтесь говорить о своих чувствах и делать первый шаг навстречу. Используя свое обаяние, вы можете разрешить множество давних проблем.

Близнецы – Рыцарь Кубков

Прекрасная карта эмоционального наслаждения. Вдохновение и новые чувства накроют вас с головой. Вы почувствуете прилив сил – физических и духовных. Не исключено, что кто-то, фигурально выражаясь, вознесет вас на небеса, и в ответ вы захотите свернуть горы. Особенно хорошо вам будут даваться задачи, требующие не столько интеллектуальных, сколько творческих усилий.

Рак – Умеренность

Правильная мера во всем. Сегодня вы так или иначе столкнетесь с этим понятием. Вы будете пытаться установить некий баланс – в отношениях с окружающими и с самим собой, в чувствах, в мыслях, в планах и прочем. Карта также может указывать на исцеление, воздержание и примирение. Правильно используйте этот день.

Лев – Тройка Мечей

Не самая лучшая карта колоды. Она указывает на проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Карта может указывать на "очищающие страдания", на неприятную новость, но также и на вещи попроще – например, упрек от начальства. Но не отчаивайтесь. Подобные дни бывают у каждого. За ночью всегда следует утро и новый день.

Дева – Четверка Мечей

Сегодня вы можете оказаться в ситуации застоя – застоя творческого, застоя личностного или застоя профессионального. Вам может показаться, что вы оказались в тупике, что жизнь кончена и нет больше никаких целей. Но этот кризис сыграет положительную роль. Пересмотрев свои цели и идеалы, вы возродитесь из пепла, обретя новые цели и идеалы.

Весы – Четверка Кубков

Сегодня вы можете столкнуться с тоской и пресыщением. Все, что радовало и вдохновляло вас, больше не радует и не вдохновляет. Возможно, вы разочаровались в деле, которым занимаетесь, или в человеке, который находится рядом. Но посмотрите на карту: судьба предлагает вам новые дары. Таро рекомендуют не зацикливаться на негативных мыслях и открыть для себя новый источник вдохновения.

Скорпион – Восьмерка Денариев

Похоже, сегодня вам придется сыграть роль кузнеца своего счастья и своего благосостояния. У вас есть возможности для достижения успеха, есть необходимая квалификация. Теперь, засучив рукава, приступайте к работе. Однако Таро рекомендуют не переоценивать свои силы и начинать с чего-то не слишком глобального.

Стрелец – Паж Денариев

Сегодня вас ждет хорошее известие, касающееся финансов. Может поступить предложение о работе или о выгодной сделке. Возможны небольшие денежные поступления. Вы задумаетесь о путях сохранения сбережений и захотите научиться чему-то новому. Таро рекомендуют быстро отвечать на хорошие предложения, не задумываясь, а также не забывать, что материальная выгода – не самоцель.

Козерог – Тройка Кубков

Замечательная, гармоничная карта! Вы будете получать удовлетворение от общения, от сотрудничества, от взаимодействия с теми, кто рядом. Радость, уверенность в завтрашнем дне, наслаждение жизнью. Сегодня вы можете наладить отношения, которые пошатнулись. Таро рекомендуют делиться своими позитивом с другими.

Водолей – Император

Картой, определяющей этот день, для вас будет Император – символ власти, покровительства и силы. Таро рекомендуют проявлять лидерские качества, а также мудрость и справедливость. Император также может указывать либо на повышение по службе, либо на укрепление ваших позиций в обществе. Главное – не сомневаться в собственных силах и не бояться брать на себя ответственность. Вас может подвести только одно: опьянение властью. Не дайте ему испортить ваше истинное величие.

Рыбы – Шестерка Мечей

Сегодня перед вами появятся новые возможности, и вы должны будете решить, стоит ли рисковать. У вас есть стремление начать новый этап в жизни, но останавливает неуверенность в собственных силах и неприятное ощущение, что вы остались одни. Таро уверяет: сил у вас достаточно – как и единомышленников. Смело принимайте правильное решение.

Напомним, ранее "Обозреватель" озвучил прогноз по картам Таро на май месяц.

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