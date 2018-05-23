Гороскоп на 24 мая по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 24 мая 2018 года, показал, что у Близнецов непосильная ноша.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться более детально с гороскопом на четверг.

Овен – Рыцарь Денариев

Этот день пройдет для вас под знаком практичности. Вы будете заниматься серьезными делами и подведением промежуточных итогов. Сегодня вас никто не в состоянии обмануть. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы принять важные финансовые решения, а также провести некий "аудит". Главное – не превращаться в сухого счетовода. Эмоции тоже имеют право на существование.

Телец – Отшельник

Эта карта - о некоем временном уходе от мира, погружении в себя. Находясь в постоянном потоке людей и событий, у вас не было возможности найти ответ на самый главный вопрос. Вы решите сделать паузу. Возможно, помолиться или помедитировать. Или просто побыть наедине с собой. Эта пауза пойдет вам на пользу.

Близнецы – Десятка Жезлов

Похоже, вы взяли на себя непосильную ношу. Работы слишком много, слишком. Вы уверены, что все задачи необходимо выполнять самостоятельно? Таро рекомендуют сегодня проанализировать свои цели и попробовать, во-первых, отказаться от тех, которые на самом деле вам не нужны, а во-вторых, делегировать полномочия. Наверняка найдутся те, кто готов разделить с вами груз.

Рак – Девятка Денариев

Очень позитивная карта! Гармония, удовлетворение, красота, покой – все это ждет вас сегодня. Кроме того, вы можете поймать себя на мысли, что имеете все, в чем нуждаетесь. Вам будет сопутствовать успех в денежных делах. Таро рекомендуют посвятить время по-настоящему важным для вас начинаниям – они обязательно будут успешными.

Лев – Тройка Кубков

Наконец, выдался гармоничный день. Вы будете получать удовлетворение от общения, от сотрудничества, от взаимодействия с теми, кто рядом. Радость, уверенность в завтрашнем дне, наслаждение жизнью. Сегодня вы можете наладить отношения, которые пошатнулись. Таро рекомендуют делиться своими позитивом с другими.

Дева – Тройка Мечей

Сегодня, увы, вам выпала не самая лучшая карта колоды. Три меча, три проблемы. Вам придется пережить не лучшие минуты, но не забывайте, что любые испытания делают нас сильнее. Если вы давно откладывали какой-то тяжелый разговор или что-то еще – покончите с этим сегодня. Сегодня сил для этого хватит.

Весы – Девятка Мечей

Сегодня вы можете оказаться в плену страхов и опасений – за себя и за свое будущее. Вам будет казаться, что весь мир ополчился против вас, что вы – ребенок, не способный противостоять опасности. Но посмотрите на карту: на ней изображена девушка, проснувшаяся от ночного кошмара. Именно так и следует воспринимать все ваши страхи. Они не имеют под собой никаких оснований.

Скорпион – Девятка Кубков

Сегодня вас может ждать вечеринка или застолье. Вы можете выступить в роли радушного хозяина, который устраивает банкет. Веселье, разговоры, релакс, приятное времяпрепровождение – именно это обещают вам Таро. Но Таро предупреждают: не забывайте, что в жизни есть не только отдых, но и работа.

Стрелец – Тройка Жезлов

Долгое время вы шли к своей цели, и вот – она совсем близко. Все препятствия преодолены, все возможности предоставлены. У вас есть хорошая команда и ветер в парусах. Лучший день для начала реализации ваших планов. Таро рекомендуют смело смотреть в будущее, но также оценивать прочность почвы под ногами.

Козерог – Шут

Нет, сегодня вы не станете посмешищем. Это карта имеет другое значение. На ней изображен человек, отправляющийся в путь. Впереди – много событий, приятных и опасных, но цель будет достигнута, и она – прекрасна. Сегодня вы начнете новый этап своей жизни и сделаете первый шаг. Таро рекомендуют не тащить за собой груз прошлых проблем и не забывать смотреть под ноги.

Водолей – Паж Мечей

Вас могут нещадно критиковать. Все ваши заслуги и достижения забудут и сконцентрируются исключительно на ваших проколах и упущениях. Никакие доводы, даже самые убедительные, сегодня не смогут никого убедить. Это – один из дней, которые нужно просто пережить. Но Таро рекомендуют все же извлечь пользу – постарайтесь дистанцироваться и обнаружить рациональное зерно, завернутое в неприглядную обертку критики.

Рыбы – Шестерка Мечей

Похоже, и вам, как Водолеям, сегодня придется столкнуться с недоброжелательным окружением. Люди, с которыми вы столкнетесь, проявят худшие человеческие качества. Зависть, злость, обида, гнев, ненависть, предательство и прочие "прелести". В этой пьесе для вас отведена роль воина света. Исполните ее на отлично, не изменяйте своим принципам, и победа будет вашей.

Напомним, ранее "Обозреватель" озвучил прогноз по картам Таро на май месяц.