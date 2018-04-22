Гороскоп на 23-29 апреля: теракты, форс-мажор и перерождение

В период с 23 по 29 апреля ситуация на небе будет меняться очень быстро.

Неделя несет как определенные риски, так и новые возможности, - рассказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

"В целом неделя позитивная. Планеты будут быстро двигаться, ситуация будет быстро меняться. Со среды Венера входит в знак Близнецы, что способствует контактам, связям, активному взаимодействию, возникновению новых обстоятельств", - пообещал он.

"После 25 апреля – лучшее время для поиска своей любви по переписке, в интернете, через СМИ. Венера в Близнецах способствует этому", - добавил Влад Росс.

В то же время астролог предупредил: "Во второй половине недели в мире могут совершаться террористические акты". И тут же успокоил: "Но на этой неделе последние признаки апокалипсиса и закончатся. Марс расходится с Плутоном".

В понедельник, 23 апреля, на небе сложится "квадратура между Луной и Ураном", что обещает массу неудобств, несостыковок, отмены намеченных встреч. "Я рекомендую делать ставку на спонтанные, а не на запланированные решения", - сказал Влад Росс.

Вторник, 24 апреля – не самый лучший день для больших покупок "из-за крестовой ситуации с планетами высшего блага и благосостояния – Луны, Венеры и Юпитера". "Но день очень хорош для ставок, для азартных игры. Вы можете заполнить билет в лотерею и выиграть", - продолжил он.

Среда и четверг, 25 и 26 апреля, благоприятны для смены деятельности или места работы, а также для организации собственного бизнеса и заключения долгосрочных финансовых договоров. "Эти дни открывают новые возможности", - подчеркнул астролог.

Кроме того, "это лучшее время для посадки растений, в которых используется наземная часть".

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Четверг за счет "прекрасного аспекта Юпитера с Марсом" больше подходит для обращения в государственные инстанции, к юристам, а также для "продвижения законодательных актов", - уточнил Влад Росс.

Но в период со второй половины дня четверга и в пятницу, 27 апреля, на небе складывается "негативная крестовая ситуация, связанная с Меркурием и Сатурном и полным соединением Марса с Плутоном". Это будет провоцировать "различные критические ситуации, особенно связанные с большим скоплением людей. Не исключены теракты", - предостерег он.

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В субботу, 29 апреля, за счет "жесткого аспекта между Луной и Марсом", важные переговоры, назначения и прочие решения могут оказаться неудачными. Кроме того, возрастает "опасность поссориться с соседями или с родственниками", - заметил астролог.

Зато воскресенье, 29 апреля, откроет путь для новых идей. "Можно как птица феникс воскресать из пепла, обновляться, перерождаться". Обновление может коснуться и сферы личных отношений – если они себя изжили, это лучший день, чтобы принять решение о расставании и начать новый этап жизни, - сообщил он.

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Влад Росс традиционно назвал три самых удачливых и самых неудачливых знака Зодиака недели, заметив, что для остальных знаков она будет в целом нейтральной.

"Наконец, наступает хорошее время для Козерогов", - обрадовал он. "Им будет везти в плане любви, отношений. Для женщин это хорошее время для зачатия ребенка. Кроме того, эти дни прекрасно подходят для развлечений, а также для игры, для рискованных ставок. Козероги могут ставить многое на карту успеха", - пообещал астролог.

Хорошей неделя будет и для Тельцов. "Особенно это касается важных приобретений, покупок. Также это подходящее время для смены деятельности – на этой неделе они могут устроиться на новую работу просто супер-хорошо и замечательно", - сказал он.

"У Дев тоже хорошая перспектива в карьере. Они могут находить протекцию, новых деловых партнеров, подниматься по карьерной лестнице, презентовать свои интеллектуальные труды. Если Дева чувствует, что ее недооценивают, это хорошее время, чтобы обратиться к руководству за прибавкой к зарплате", - продолжил Влад Росс.

Не лучшим образом неделя может складываться у Водолеев. "Им грозит предательство, поэтому лучше никому не доверять и обращать особе внимание на приметы, знаки, символы, подсказки – они помогут избежать опасностей", - посоветовал он.

Львы могут столкнуться с проблемами со здоровьем, - продолжил астролог. "Если есть возможность, лучше отложить всякого рода операции, в том числе косметологические", - порекомендовал астролог.

И, наконец, Близнецов ждет не очень хороший период, "особенно во второй половине недели" - "в плане попадания в кризисные критические ситуации". Влад Росс порекомендовал представителям этого знака "поменьше путешествовать", чтобы лишний раз не рисковать.

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал, кем мог быть президент России Владимир Путин в прошлой жизни, а также назвал его самое слабое место.