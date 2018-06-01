Гороскоп на 2 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 2 июня, обещает высшую мудрость и прозрение Тельцам, домашние заботы Ракам и настоящую битву – Девам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на завтра, субботу, по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения в интерпретации художника Гвидо Зиборди Маркези.

Овен – Шестерка Кубков

Сегодня вы можете вновь почувствовать себя ребенком и погрузиться в приятные воспоминания. Ностальгия по прошлому будет главной темой этого дня. Возможно, вы будете сожалеть о людях, которых уже нет рядом, о городах и странах, где вы были счастливы, и работе, которая приносила вам настоящее удовольствие. Таро рекомендуют в полной мере насладиться этим состоянием, но не зависать в нем слишком долго. Будьте уверены: будущее принесет немало прекрасных событий.

Телец – Верховная Жрица

Вам выпала карта наивысшей мудрости – духовной мудрости. Не исключено, что сегодня вас ожидает прозрение, озарение или вспышка вдохновения и проявление дара ясновидения. Интуиция будет давать больше ответов, чем логический ум, даже самый блестящий. Но, скорее всего, этот выходной вы захотите провести наедине или в узком кругу близких друзей, а не в шумной компании.

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Близнецы - Король Кубков

Сегодня Таро рекомендуют вам больше проявлять свои чувства. Вспомните о том, что вы умеете быть мягким, добрым, нежным, утонченным, восприимчивым и даже ранимым – иногда вы можете себе это позволить. Если в другие дни окружающие сочтут это за слабость, то сегодня именно эти качества будут вашим главным козырем. Именно благодаря им вы сможете открыть любую дверь. Не исключено также, что сегодня вы повстречаете такого чуткого человека.

Рак – Король Денариев

Этот выходной вы захотите посвятить делам сугубо материальным. Заботы, связанные с домом, с ремонтом, с дачей, цветником или огородом могут занять всё ваше время. Возможно, вы займетесь аудитом собственных финансовых средств и убедиться: у вас всё стабильно и благополучно. Таро предостерегают только от одного: не становитесь упрямым скрягой.

Лев – Отшельник

Сегодня пришло время для переосмысления. Вы будете нуждаться в уединении, чтобы найти ответ на свой главный вопрос – возможно, даже вопрос о смысле собственного существования. Веселые компании и плотские утехи сегодня не для вас. Не исключено, что вы сознательно захотите ограничить себя в чем-то. Таро рекомендуют использовать день для погружения в себя. Вам необходима эта пауза.

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Дева – Семерка Жезлов

Этот выходной день вряд ли станет для вас днем отдыха. Готовьтесь к битве. Запаситесь оружием – в переносном этого слова. Вооружитесь железными аргументами, чтобы противостоять оппонентам. А их может оказаться немало. Воспринимайте это по-философски: наши силы растут только в борьбе. Смело отстаивайте свои позиции. Завтра будет легче.

Весы – Пятерка Кубков

Сегодня для вас возникает опасность разочарования и депрессивного состояния. Проанализировав события последних дней, вы можете прийти к выводу, что все ваши усилия были напрасны, что вы не добились того, чего хотели, что люди, которые были рядом с вами, не оправдали надежд. Таро рекомендуют не зацикливаться на таких мыслях. Посмотрите на карту: два кубка из пяти по-прежнему полны. Откройте глаза и поймите, что у вас множество других возможностей.

Скорпион – Королева Кубков

Сегодня вы станете экстрасенсом. Ваша чувствительность возрастет в разы. С одной стороны, это подарок судьбы, ведь вы сможете получить ответы на все вопросы благодаря тонкой интуиции и пятому чувству. С другой стороны, вы становитесь более ранимым. Таро рекомендуют внимательно отнестись к снам, которые могут оказаться пророческими, а также к знакам судьбы и оставаться верным себе. Эта карта также может указывать на встречу с мудрой женщиной, которая даст важный совет.

Стрелец – Колесница

Движение, лидерство, успех. Все это обещают Таро сегодня. Вы окажетесь на передовой важной битвы – битвы за симпатии, битвы за финансы или битвы за статус. Вам изначально предначертана победа. Это ваш день. Пользуйтесь им, чтобы достичь как можно больших успехов. Подвести могут только мелочи – невнимание к ним недопустимо.

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Козерог – Шестерка Денариев

Сегодня вопросы помощи и обмена могут выйти для вас на передний план. Возможно, вас будут просить о чем-то, или в роли просителя окажетесь вы сами. Вероятнее всего, речь пойдет о финансах. У вас могут попросить взаймы, или занять денег у кого-то потребуется вам. Таро рекомендуют соблюдать баланс и не позволять, чтобы вами манипулировали: давайте только то, что действительно необходимо человеку, но и не превращайтесь в зануду.

Водолей – Король Жезлов

Сегодня вы почувствуете прилив сил и захотите свернуть горы. И действительно, любая задача будет вам под силу. Вы проявите себя как зрелый, ответственный, харизматичный, оптимистически настроенный мастер своего дела. Таро рекомендуют смело браться за любую задачу, но постараться избежать проявлений эгоизма.

Рыбы – Десятка Кубков

Это одна из лучших карт колоды, символизирующая радость и удовлетворение. Прежде всего, эмоциональное. Вы получите удовольствие от общения в кругу семьи, с друзьями. Вы насладитесь плодами своего труда. Возможно, сегодня вы встретите свою любовь или заведете дружбу с хорошим человеком. Таро рекомендуют делиться своим счастьем с окружающими – его хватит на всех.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучивал прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.