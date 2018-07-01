Гороскоп на 2-8 июля: опасность от воды и аферы

Неделя с 2 по 8 июля будет "полосатой": позитивные периоды будут чередоваться с негативными; будут на неделе и свои знаки Зодиака "счастливчики" и "аутсайдеры".

Своим прогнозом на эти 7 дней с OBOZREVATEL поделился астролог Влад Росс .

Google Images

Понедельник и вторник, 2 и 3 июля – дни, когда повышается опасность совершения ошибок. В это время Венера будет делать негативный аспект к Сатурну, поэтому возможны неудачные покупки, финансовые аферы. Рекомендую не подписывать важные контракты и договоренности, а также отложить большие покупки.

Поскольку Луна будет в Рыбах, повышается опасность всего, что связано с водой. Необходимо быть особенно осторожным во время отдыха на воде, и ни к в коем случае не находиться на реки или на море в состоянии алкогольного опьянения. Есть риск утопления, а также затопления в квартире.

Заказ персонального гороскопа от Влада Росса: www.vladross.com.ua

В среду, 4 июля, будет очень хороший аспект Юпитера к Солнцу. Все вопросы будут решаться наилучшим образом в большом собрании людей, во время каких-то мероприятий. День хорош для урегулирования юридических дел, для рекламы, для пиар-технологий и контактов.

В этот день важные государственные и общественные мероприятия обречены на успех.

В четверг, 5 июля, будет очень жесткая оппозиция между Марсом и Меркурием. Меркурий символизирует поездки и путешествия, Марс – катастрофы, ДТП, несчастные случаи. Поэтому рекомендую поберечься. Лучше не отправляться в путешествия. Кроме того, это не самое хорошее время для полетов. Если есть возможность, лучше их отложить.

Зато выходные будут прекрасными, особенно – воскресенье. Они имеют большой потенциал и обещают прилив энергии.

В субботу между Солнцем и Нептуном образуется очень хороший тригон, а в воскресенье к ним добавляется Луна, создается очень хороший аспект между Юпитером и Нептуном.

Несмотря на то, что это выходные дни, они прекрасны для всякого рода финансовых дел. Покупки будут очень благоприятными.

Время благоприятно для воплощения мечтаний в жизнь. Вы можете подарить что-то родному или близкому человеку, чтобы исполнить его заветное желание.

Эти дни также лучше всего подойдут для того чтобы отдавать долги, а также для закладки фундамента, начала строительства, для решения вопросов с недвижимостью и с землей.

Хорошая ситуация будет складываться для поездок и путешествий, поэтому можно смело уезжать за город, в другой город или за рубеж. Время благоприятно для развлечений и удовольствий.

Что касается счастливчиков и аутсайдеров недели.

У Рыб будет очень благоприятный период. Особенно будут удачными дальние путешествия, особенно морские поездки и особенно во второй половине недели, а также романтические отношения, любовные дела. В общем, у Рыб все будет получаться и налаживаться личная жизнь.

Для Раков неделя будет хорошей, прежде всего, в том, что касается недвижимости и семейности. От всех сложностей и трудностей они могут успешно избавляться именно в эти дни.

Скорпионы – также счастливчики этой недели. Их авторитет может существенно возрасти. Появится возможность встречаться с влиятельными людьми, с вышестоящими руководителями. Они и сами могут продвигаться, в том числе по карьерной лестнице. Кроме того, очень благоприятными будут зарубежные и дальние поездки.

В то же время сложная ситуация может сложиться у Стрельцов. В первой половине неделе они могут потерять деньги, став жертвой обмана и мошенника. Поэтому рекомендую не верить "выгодным суперпредложениям".

У Дев может сложиться непонятная ситуация с партнерами, особенно с партнерами по бизнесу. Их могут подводить. Нужно быть очень осторожными во время заключения сделок, контрактов. Кроме того, возможны супружеские измены.

У Овнов также могут быть непростые ситуации. Их могут неожиданно уволить с работы, особенно если они будут вести себя не слишком политкорректно. Это знак Зодиака дерзкий, открытый, прямой, но на этой неделе я рекомендую им быть Рыбами – затаиться и быть тише воды, ниже травы, иначе вы получите "черную метку".

Напомним, ранее Влад Росс озвучил астрологический прогноз на июль 2018 года, а также назвал даты самой опасной недели лета.