Гороскоп на 19-25 марта: бизнес, любовь и "плохой" Меркурий

Самые важные дела и начинания на этой неделе следует совершить до пятницы, 23 марта.

Именно в этот день Меркурий начнет свое ретроградное движение, что не способствует старту проектов, - рассказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

По его словам, понедельник, 19 марта, прекрасный день для любой спортивной деятельности. Можно организовывать спортивные мероприятия, а также бросать вызов самому себе – начать новый цикл тренировок, ежедневные пробежки, сесть на диету или просто поехать в санаторий и заняться чем-либо еще, связанным с заботой о своем здоровье.

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Кроме того, "это очень хороший день для того, чтобы встречаться с любимыми", - продолжил астролог. "Если вы хотите назначить свидание, то понедельник – один из лучших дней, поскольку Меркурий будет в соединении с Венерой. Это идеальный день для признания в любви, для помолвки, возможно, даже для бракосочетания".

Понедельник будет хорош и для решения юридических и спорных вопросов. "Если люди давно не могли договориться, им следует сделать еще одну попытку в понедельник - вероятность того, что все получится, очень велика", - пообещал Влад Росс.

Вторник, среда и четверг, 20-22 марта, будут особенно благоприятны для деловых встреч, старта бизнес-проектов и других начинаний и важных финансовых вопросов.

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В пятницу, 23 марта, Меркурий станет ретроградным – планета изменит направление своего видимого движения на противоположное, этот период продлится 80 дней. Таким образом, в контексте текущей недели, "с пятницы по воскресенье лучше не совершать крупных покупок, поскольку повышается опасность возврата товаров, покупки чего-то ненужного или некачественного", а также по возможности воздержаться от важных начинаний и решений, - предупредил астролог. Эта же рекомендация актуальна для всего периода ретроградности планеты.

Воскресенье, 25 марта, ожидает быть травмоопасным из-за "жесткой оппозиции Луны, Сатурна и Марса". "Этот день будет в чем-то похож на прошлый понедельник, когда все крушилось и падало, когда произошло несколько авиакатастроф", - предупредил Влад Росс.

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Традиционно астролог назвал три знака Зодиака, которым на неделе повезет больше всего, и три Знака, которые могут столкнуться с трудностями.

По его словам, "очень хорошая ситуация будет у Овнов". Их ждет "блестящий период, особенно до пятницы – разнообразные встречи, поездки, новые договоренности, успешные дела, финансовые ставки. Овнам на этой неделе можно покупать автомобиль и делать другие большие покупки", - порекомендовал он.

Львы также попали в список счастливчиков недели. Им будет особенно везти в "заграничных поездках и дальних путешествиях". Кроме того, "это время, когда они могут находить протекцию. Это очень хорошее время для экспансии, для по-настоящему грандиозных проектов. Они могут делать жизненные ставки".

Стрельцам Влад Росс пообещал "везение в любви и амурные предприятия". "Они могут иметь успех в каких-то соревнованиях. Если будут сдавать какие-то экзамены, то будут выделяться из общей массы. Их также ждет удача, если они будут подавать заявку на конкурс либо участвовать в конкурсах".

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В то же время у Козерогов "продолжается не очень хороший период", - предупредил астролог. "На этой неделе их могут бить со всех сторон. У них сошлись четыре ужасные планеты: Марс - малое несчастье, Сатурн – большое несчастье, Плутон, символ смерти, и Черная Луна. Особенно это касается декабрьских Козерогов, которые родились под Новый год. Поскольку повышается травмоопасность, лучше в эти дни никуда не ездить, дела могут быть неудачными. Все может откладываться или тормозиться. Ни в коем случае нельзя делать никаких медицинских операций", - рассказал он.

"Не очень хороший период и у Весов", - продолжил Влад Росс. "Могут быть сложности в договоренностях, на них неоправданно могут подавать в суд, возможны ссоры и неожиданные решения не в их пользу. На этой неделе им лучше не высовываться", - посоветовал он.

И, наконец, неделя может быть не очень хорошей для Рыб, "особенно в плане опасности ограбления". "Их могут кинуть на деньги, у них могут возникать финансовые сложности. Лозунг недели для них – "Доверяй, но проверяй". Следует быть особенно аккуратными на дороге, лучше перестраховаться, не оставлять машину на ночь в незнакомом месте, ставить на сигнализацию", - предупредил астролог.

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал, кем мог быть президент России Владимир Путин в прошлой жизни, а также назвал его самое слабое место.