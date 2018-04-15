Гороскоп на 16-22 апреля: конфронтация, деньги и катастрофы

Неделя с 16 по 22 апреля будет крайне насыщенной – как в позитивном, так и в негативном смысле.

"Этот период будет насыщен конфронтацией и ожиданием чего-то масштабного", - рассказал "Обозревателю" астролог Влад Росс.

"После 80-дневного периода ретроградности планета Меркурий возобновляет свое прямое движение. Этот факт обещает экономический подъем, рост, в том числе на биржевых и фондовых рынках. После последнего падения биткоин может снова начать расти", - сказал он.

"Неделя будет очень насыщенной, провоцирующей на конфронтацию. Она пройдет в ожидании чего-то масштабного, чего, скорее всего, не произойдет, и к концу недели эта напряженность ослабнет", - пообещал астролог.

По его словам, понедельник и вторник, 16 и 17 апреля – "лучшие дни для того чтобы планировать материальные богатства на ближайшие месяцы или даже полгода". Влад Росс рекомендует "строить бизнес-планы, проекты, организовывать деловые встречи, налаживать контакты, которые дают новую сильную мощную подпитку, особенно прилив энергии в материальном плане". "В эти дни Луна будет в соединении с Ураном в Тельце, а Уран всегда дает новые мысли, новые перспективы, новые возможности", - добавил он.

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Вторник и среду – 17 и 18 апреля – он назвал "прекраснейшими днями для покупок". "Во вторник можно покупать украшения, что-то, связанное с понятием эстетики, искусства, и что-то для дома, а в среду – всякого рода технику, машины, компьютеры".

В то же время астролог предупредил: в четверг, 19 апреля, не рекомендуется употреблять алкоголь. Он пояснил: из-за доминирования планеты Нептун повышается опасность введения в заблуждение, неправильного восприятия информации, принятия необдуманных решений. "Лучше остерегаться карманников, воров и людей, которые могут вводить в состояние гипноза. Можно подписать бумаги, которые в здравом уме человек никогда не подпишет. Кроме того, уделяйте больше внимания своим ценностям. Это не лучшее время, чтобы оставлять машину без присмотра", - предупредил Влад Росс.

Зато пятница, 20 апреля - "наоборот, очень благоприятна, в частности, для всякого рода вечеринок, встреч, завязывания новых контактов, знакомств, открытия клубов по интересам, поездок – в дороге никаких особых препятствий быть не должно", - порадовал он.

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По прогнозам астролога, суббота и воскресенье, 21 и 22 апреля – хорошие дни для решения вопросов с недвижимостью. "Если вы планируете переезжать, это хорошее время, чтобы посмотреть новые варианты для переезда. Это хорошие дни для принятия решения о покупке и продаже недвижимости", - сказал он. Влад Росс также порекомендовал воспользоваться выходными для посещения родственников и восстановления контактов с людьми старшего поколения. "Это также благоприятное время для уборки и чистки", - добавил он.

Вместе с тем астролог предупредил: из-за того, что "Меркурий и Сатурн будут делать жесткий квадрат", в воскресенье, 22 апреля, авиаперелеты и поездки могут быть крайне неудачными. Кроме того, "жесткое соединение Марса и Плутона может провоцировать в конце недели чуть ли не катастрофы. Повышается пожароопасность. Поэтому в воскресенье и в ночь с субботы на воскресенье рекомендую тщательно проверять все приборы", - предупредил он.

Влад Росс традиционно назвал троих счастливчиков и троих аутсайдеров недели, заметив, что для остальных знаков она будет в целом нейтральной.

Он пообещал "благоприятную ситуацию" для Львов. "Они могут быть на коне. Их ждет удача в дальних поездках и путешествиях, нахождение соратников, удовлетворение больших карьерных амбиций", - сказал астролог.

"Очень хорошо может складываться неделя и для Стрельцов, особенно в плане любви. Им будет везти в плане нахождения партнеров – как бизнес-партнеров, так и любовных. Рекомендую им много бывать на природе, встречаться с людьми. Новые встречи могут приносить радостные вести", - продолжил он.

А вот у Овнов "может резко улучшиться финансовая ситуация", - порадовал Влад Росс. "Им могут поступать новые предложения, они могут организовывать новый бизнес. Они могут инвестировать, рисковать и многое в жизни ставить на карту", - сказал астролог.

Вместе с тем не слишком удачной неделя может оказаться для Скорпионов. Им грозит "опасность судебных разбирательств, споров, резкого разрыва отношений с деловыми партнерами", - предупредил Влад Росс.

Козерогам, "особенно январским", он пообещал неделю, полную катастроф, опасностей и сложных ситуаций. "Они будут притягивать к себе негатив, их могут подсидеть. Если до этого они вели нормальный образ жизни, никого не предавали и не кидали, судьба более или менее будет их кармически обходить, но, если они что-то натворили, тогда дела могут быть плохи", - предупредил астролог.

И, наконец, не лучшей неделя может быть для Тельцов. "Их могут подставлять, могут складываться непредвиденные ситуации, события могут развиваться не так, как ожидалось. Поэтому им лучше не рисковать, не пытаться наверстать упущенное – в таком случае они рискуют здоровьем. Наиболее уязвимы сосуды, а также ухо, горло, нос. Рекомендую им просто пережить эту неделю", - сказал Влад Росс.

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс рассказал, кем мог быть президент России Владимир Путин в прошлой жизни, а также назвал его самое слабое место.