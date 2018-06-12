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Гороскоп на 13 июня по картам Таро

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Гороскоп на завтра, 13 июня 2018 года, по картам Таро обещает борьбу за независимость Козерогам, соревнование Овнам и быстрые перемены Тельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на среду по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Пятерка Жезлов

Таро обещают вам то ли соревнование, то ли соперничество. В любом случае день будет достаточно активным. Вам придется вступить в бой. Спектр возможных комбинаций огромен: от партии в шахматы и интеллектуальной дуэли – до драки не на жизнь, а на смерть. Возможно, придется доказывать свою профессиональную состоятельность или избавляться от ненужных связей.

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Телец – Башня

Как видите, сюжет карты позитивным никак не назовешь. Рушится здание. Но не волнуйтесь. Ни о каких страшных событиях речь здесь не идет. Возможны быстрые перемены, к которым вы не готовы, но они ведут вас в правильном направлении. Это разрушение старого освобождает место для нового. Не сопротивляйтесь этим переменам и благословите их. Они действительно очень важны.

Близнецы – Паж Денариев

Эта карта обещает "денежное известие". Сегодня вам может поступить интересное предложение, касающееся бизнеса или работы, вам может прийти небольшая сумма денег. Всё, что вам предложат в этот день, обещает большие перспективы. Поэтому Таро рекомендуют больше планировать и соглашаться на всё – вы не прогадаете.

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Рак – Паж Жезлов

Тоже Паж. На этот раз он обещает известие, касающееся работы и карьеры, а также обучения и усовершенствования мастерства. Разумеется, положительное. День может быть наполнен общением и контактами, в том числе с кем-то из-за рубежа. Не исключено, что сегодня вы серьезно увлечетесь кем-то. Причем, эта встреча может иметь счастливое продолжение.

Лев – Императрица

Вам выпала очень хорошая карта. Женщина, изображенная на ней, символизирует плодородие во всех его проявлениях. Сегодня вы можете быть "плодовиты" в контексте творчества, идей, планов или в прямом смысле – в контексте зачатия ребенка. Все, чему вы дадите старт сегодня, обречено на успех. Воспользуйтесь случаем – запланируйте как можно больше. Тем более что 13 июня – новолуние.

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Дева – Девятка Кубков

Карта обещает веселую вечеринку в хорошей компании. Застолье, выпивка, разговоры по душам и полный релакс. Возможно, вы сыграете роль гостеприимного хозяина или хозяйки. День обещает быть удивительно позитивным. Но все-таки не забывайте, что помимо отдыха есть еще и обязанности, которым также нужно посвятить время.

Весы – Десятка Денариев

Сегодня ваши действия или мысли так или иначе будут связаны с семьей. Вы можете встретиться в родственном кругу "в реале" или использовать другие каналы связи, чтобы пообщаться с близкими людьми. Речь также может идти о заботе о пожилых родителях, пенсии или браке по расчету. Дружная, материально обеспеченная, благополучная семья. В этот день вы придете к выводу, что обладаете именно такой.

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Скорпион – Звезда

Если в последнее время вам пришлось нелегко, знайте: начинается светлая полоса вашей жизни. Вам выпала чрезвычайно позитивная карта, которая символизирует "рассвет", наступающий после долгой "ночи". Подождите еще чуть-чуть, и события начнут развиваться в правильном направлении. Ваш новый день будет прекрасен.

Стрелец – Семерка Кубков

День будет наполнен вдохновением и позитивными эмоциями. Вы увлечетесь новой идеей, возникнут новые желания и интересы. Глаза будут разбегаться от множества "интересностей". Но увы, ничего из того, чем вы увлечетесь сегодня, не будет иметь истинной ценности. Это иллюзия и обман. Получите удовольствие от этого состояния, а завтра забудьте обо всем.

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Козерог – Королева Мечей

Сегодня у вас может возникнуть огромное желание свободы и независимости. Ум будет отточен как клинок, и, орудуя им, вы будете решительно отсекать все узы, которые сковывают вас. День будет активным, и вы действительно существенно увеличите свою степень свободы. Таро рекомендуют только одно: не выжигайте всё поле вокруг себя. Помните: союзники вам еще пригодятся.

Водолей – Четверка Жезлов

Вам выпала замечательная карта гармонических отношений и плодотворного сотрудничества. Она может означать передышку после успешного завершения дела, флирт, новую любовь и помолвку. Сегодня окружающие будут настроены к вам очень положительно, поэтому не бойтесь говорить им о том, что чувствуете.

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Рыбы – Тройка Мечей

Сегодня вам предстоит сделать что-то неприятное, но необходимое. Какое-то важный разговор, неотложная процедура, разрыв отношений, которые себя изжили. Кстати, если тяжелый разговор будет происходить с близким человеком, вам могут ранить сердце – или чье-то сердце раните вы. Как бы там ни было, но то, что произойдет сегодня, пойдет на пользу.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.

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