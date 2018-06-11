Гороскоп на 12 июня по картам Таро

Гороскоп на завтра, 12 июня 2018 года, по картам Таро обещает избавление от ненужных вещей Близнецам, быстрые перемены Ракам и помощь неба Овнам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на вторник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Туз Жезлов

Сегодня Таро обещают вам настоящий подарок судьбы в виде реальной и необходимой помощи в осуществлении планов. Вы можете загореться новой идеей, захотите попробовать себя в чем-то новом, и именно в этот день подобные планы обречены на успех. Не бойтесь ставить перед собой цели, которые кажутся недостижимыми. Они имеют все шансы на успех, потому что с вами – само Небо.

Телец – Королева Денариев

Этот день может быть посвящен вопросам, связанным с финансовым риском. На карте изображена бизнес-леди, которая знает, как зарабатывать деньги, и знает, как формировать эффективную команду единомышленников. Правильный план и правильные люди – вот, что самое главное для вас сегодня. Проявите практичность и мудрость, но и не превращайтесь в сухого счетовода. Эмоции иногда тоже важны.

Близнецы – Смерть

Карта не самая лучшая, но она не настолько плоха, как может показаться. Она не предвещает летального исхода. Она всего лишь о том, что необходимо "похоронить" что-то, что мешает вам двигаться вперед, по пути дальнейшей личностной эволюции. Не бойтесь избавиться от того, что уже не приносит никакой пользы – от вещей, которыми вы не пользуетесь, от людей, которые демотивируют вас, от работы, которая больше не в радость. Так вы освободите место для нового и лучшего будущего.

Рак – Башня

Вам тоже выпала отнюдь не лучшая карта колоды. Сегодня вас могут ожидать быстрые и неприятные перемены – так, как это бывает при обрушении дома. Вы наверняка не будете готовы к ним, но, несмотря на неприятную обертку, в своей основе они позитивны, поскольку ведут вас к прогрессу. Подумайте над тем, почему судьбе пришлось подталкивать к ним таким радикальным способом, и откройтесь им навстречу.

Лев – Королева Кубков

Сегодня в каком-то смысле вы можете стать экстрасенсом. Ваши чувства, ваша интуиция будут обострены как никогда. Возможны озарения – ответы на многие вопросы вы получите без особых усилий. Но есть у этих суперспособностей и обратная сторона медали: обостренные чувства делают вас очень ранимым и уязвимым. Не исключено, что в этот день вы повстречаете утонченную мудрую женщину, которая даст вам крайне важный совет.

Дева – Шестерка Денариев

Этот день может пройти под знаком практичности и обмена. Вас могут попросить о помощи, скорее всего, финансовой, или о таковой попросите вы сами. На карте изображен меценат или ростовщик, который предоставляет помощь в обмен на благодарность или под проценты. Таро рекомендуют, с одной стороны, делиться тем, что имеете, но, с другой, не позволять окружающим паразитировать на вашей доброте.

Весы – Паж Кубков

Сегодня вас ждет известие, касающееся дел сердечных, новое знакомство, вдохновляющая идея, приемлемый компромисс или даже зачатие ребенка. Этот день как никакой другой лучше всего подходит для проявления чувств. Не бойтесь показаться слабым, говоря о том, что чувствуете. Искренность – ключ к налаживанию отношений, в том числе отношений с партнером.

Новости Любовный гороскоп на июнь 2018 по Таро Казановы

Скорпион – Пятерка Кубков

Этот день может стать днем разочарования и сожаления о чем-то. Возможно, вы рассчитывали на что-то или на кого-то, но в последний момент всё сорвалось. Старая истина – не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться – сегодня актуальна как никогда. Всегда допускайте опасность срыва планов. И, если это действительно произойдет, это не будет большим ударом для вас. Но обратите внимание на карту: два из пяти кубков по-прежнему полны. Это указание на то, что вы использовали далеко не все возможности.

Стрелец – Тройка Мечей

Эту карту позитивной не назовешь. Ее второе название – "горькая пилюля". Сегодня вам может предстоять непростой разговор, конфликт, либо вам придется принимать неприятное, но необходимое решение. Все эти вещи априори не могут принести радость и удовлетворение, но они – необходимы. В том числе для того чтобы избавиться от какой-то груза или привязанности. Воспринимайте все происходящее в позитивном ключе. Завтра будет новый, лучший день.

Новости Гороскоп на июнь по картам Таро

Козерог – Восьмерка Жезлов

Этот день может стать днем перемен – перемен к лучшему. Или известий о таких переменах. Проблема, которая не решалась на протяжении долгого времени, сегодня разрешится легко и просто. Все будет происходить быстро. Перед вами возникнут новые перспективы, возможно, вы получите интересные предложения. Вы захотите быть свободным – в творчестве, в деятельности и даже в перемещении.

Водолей – Страшный Суд

Несмотря на мрачноватое название, на самом деле это очень хорошая карта. Просто обратите внимание на то, что на ней изображено: воскресение мертвых после Судного Дня. В этот день может "воскреснуть" что-то, что вы давно "похоронили". Внезапно новое развитие может получить проект, на котором вы давно поставили крест, или возродится старая дружба, или произойдет что-то подобное. Кроме того, сегодня вы можете простить тех, на кого держали обиду.

Рыбы – Колесница

Прекрасная карта лидерства и побед! Сегодня вы можете оказаться у руля какого-то важного процесса. От вас будет зависеть успех предприятия, вам могут доверить что-то по-настоящему ценное. Вы будете уверены в себе, харизматичны и полны сил. Успех вам практически гарантирован. Таро предупреждают только об одном: не упускайте из виду мелочи. Эти "кони" нуждаются в постоянном контроле.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.