Гороскоп на 11 июня по картам Таро

Гороскоп на завтра, 11 июня 2018 года, по картам Таро обещает прозрения и озарения Рыбам, иллюзию Близнецам и драку – Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на понедельник по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Шестерка Денариев

Этот день может быть посвящен оказанию помощи или ее получению. Скорее всего, речь пойдет о помощи финансовой. Деньги в обмен на благодарность, уважение или авторитет. Отношения дающего и принимающего будут строиться на прагматичных основах. Тем не менее, Таро рекомендуют оказывать помощь только в необходимом объеме и не позволять злоупотреблять вашей добротой.

Телец – Туз Жезлов

Сегодня вы можете дать старт новому делу. Вы можете внезапно вдохновиться новой идеей. Вы поймете, что у вас есть желание, возможности для ее осуществления, а также вера в свои силы. Скорее всего, речь пойдет о чем-то непривычном для вас, о том, чем вы никогда не занимались. Карта также может указывать на путешествие или наследство.

Близнецы – Семерка Кубков

"Не все то золото, что блестит". Сегодня вам предстоит убедиться в этой истине. День будет очень вдохновляющим. У вас появится масса идей и планов, вас будут манить предложения и перспективы. Но увы – все это окажется лишь иллюзией. Практической выгоды эти идеи не принесут и вряд ли будут реализованы. Получите удовольствие от этого состояния, а потом забудьте обо всем.

Рак – Король Жезлов

Сегодня Таро рекомендуют вам действовать решительно. У вас есть все возможности для того, чтобы свернуть горы – воспользуйтесь ими. Дайте старт новому делу, возьмитесь за самую трудную задачу, поставьте перед собой самую высокую цель. Это лучший день для подобных начинаний.

Лев – Сила

Интересно, что Львам выпала карта, на которой изображен лев. Она символизирует победу над своими низменными страстями, страхами и прочими слабостями. Вы поймете, что вышли на новый уровень личностного развития, что де-факто стали другим человеком. Вы почувствуете уверенность в своих силах. Но обратите внимание на то, что страшного зверя укротила слабая женщина. Победы можно достичь не только давлением, но также нежностью и мягкостью.

Новости Любовный гороскоп на июнь 2018 по Таро Казановы

Дева – Девятка Жезлов

Сегодня Таро рекомендуют вам позаботиться о защите и никому не доверять – даже если для подобных мер нет никаких явных причин. Могут активизироваться ваши враги, завистники и недоброжелатели. Не дайте им шанса на победу. Будьте готовы к нападению. Не бросайте начатое дело на полпути, не отступайте и не оглядывайтесь на мнение окружающих.

Весы – Пятерка Жезлов

Этот день может быть посвящен драке – вымышленной или реальной. Будет какое-то противостояние, конфликт, соревнование, соперничество, конкуренция или что-то еще. Вы не сможете избежать такого развития событий, поэтому остается только вооружаться и защищаться. Речь может идти и о конфликте с любимым человеком. Таро рекомендуют не бояться вступать в бой. Даже если вы проиграете, этот опыт будет вам полезен.

Скорпион – Четверка Мечей

Сегодня вы можете впасть в состояние депрессии, у вас может пропасть желание что-либо делать, могут опуститься руки. Карта означает "паузу", остановку в деятельности, усталость и одиночестве. Подобные "засушливые" периоды бывают у каждого человека. Воспользуйтесь им, чтобы отдохнуть и восстановить силы – физические и душевные. Завтра будет новый день и новые возможности.

Новости Гороскоп на июнь по картам Таро

Стрелец – Императрица

Вам выпала удивительно "плодовитая" карта. Сегодня вас могут переполнять идеи. Вы будете вдохновлены кем-то или чем-то, появится желание немедленно воплотить задуманное. То, чему вы дадите старт в этот день, будет обречено на успех, в том числе финансовый. Императрица также указывает и на плодовитость в прямом смысле этого слова – на беременность.

Козерог – Двойка Жезлов

Вы можете оказаться перед непростым выбором, в то время как от вас будут требовать сказать последнее слово. Вас будут терзать сомнения, страхи, опасения. Вы застрянете в состоянии нерешительности. Таро предупреждает: именно эта нерешительность спасает вас от неверных шагов. Не форсируйте события. Подождите немного.

Водолей – Восьмерка Денариев

События этого дня помогут вам осознать, что ваше благополучие и ваш успех находятся в ваших руках. С одной стороны, вы - мастер своего дела, а с другой – готовы учиться чему-то новому. Вы проявите себя хорошим профессионалом и столь же хорошим студентом. Не отказывайтесь от нового направления деятельности, но все-таки сначала не взваливайте на себя слишком большой груз – увеличивайте нагрузку постепенно.

Рыбы – Верховная Жрица

Вам выпала карта высшего духовного знания, интуиции и озарений. Похоже, все это вас ждет. Сегодня вы поймете, что знаете намного больше, чем вам кажется. Какое-то пятое чувство будет давать ответы на все вопросы. Для вас не будет ничего тайного. Возможно, сегодня вы станете адептом какого-то духовного учения, начнете изучать древние манусткрипты или как-то иначе приобщаться к мудрости веков. Дерзайте! Прозрения вам обеспечены.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.