Гороскоп на 11-17 июня по картам Таро

Гороскоп на неделю по картам Таро с 11 по 17 июня 2018 года обещает борьбу за справедливость Весам, помощь Неба Близнецам и подарок судьбы Львам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Шут

Эта карта начинает колоду Таро. На ней изображен человек, отправляющийся в путь за мечтой. Он полон планов и надежд, он вдохновлен и полон сил. Подобное состояние на этой неделе может ожидать и вас. Возможно, вы дадите старт новому большому делу или начнете очередной важный этап своей жизни. Ваше путешествие закончится успешно – вы достигнете своей цели. Однако это может потребовать усилий, смелости, находчивости и веры в себя. Таро рекомендуют не утяжелять свою ношу грузом прошлых проблем, а также "смотреть под ноги" - быть внимательным к мелочам.

Телец – Рыцарь Мечей

Похоже, на этой неделе вы можете быть вовлечены в какой-то конфликт. Скорее всего, он будет связан не с бытовыми и материальными вещами, а с убеждениями, идеями и даже мировоззрением. Вам придется доказывать правильность выбранного курса и право на собственное мнение. В ваш адрес может прозвучать много критики и упреков, поэтому вам придется запастись убедительными аргументами. Залог вашей победы – холодный аналитический ум. Проиграет тот, кто проявит эмоции. И все же Таро рекомендуют использовать дипломатию и шарм, и не сжигать мосты.

Близнецы – Туз Жезлов

Вам выпала очень хорошая карта. Она означает серьезную помощь в каком-то важном начинании – практически помощь Неба. Кто-то или что-то вдохновит вас на подвиг, и вы захотите заняться тем, чем еще никогда в жизни не занимались. Речь также может идти о получении наследства или зарождении новой семьи. Таро советуют воспользоваться благоприятной возможностью и, освободившись от прежних представлений, отправиться в новое увлекательное путешествие.

Новости Гороскоп на июнь по картам Таро

Рак – Туз Мечей

Если в последнее время вы искали решение какой-то проблемы, будьте уверены: на этой неделе вы его найдете. Вас ждет прозрение – вы вдруг обнаружите, что ответ на волнующий вопрос лежал на поверхности. Не исключено, что вы решите "разрубить" имеющийся "узел" проблем. Речь может идти и о решительное действии в отношениях – в семье или на работе. В эти дни может начаться серьезный конфликт, который, тем не менее, приведет к позитивному для вас результату.

Лев – Маг

Такая карта – настоящий подарок судьбы! Она означает высшее знание, мастерство и профессионализм. На этой неделе вам будет удаваться абсолютно всё. Окружающие и начальство просто не смогут этого не оценить, поэтому перспектива карьерного роста для вас более чем реальна. Ваш социальный статус возрастет, вы будете по-настоящему уважаемым человеком. Таро рекомендуют смело действовать, смело принимать решения и смело брать на себя ответственность.

Дева – Король Денариев

Неделя, скорее всего, будет посвящена решению бытовых или материальных вопросов. Ремонт в доме, обустройство дачи, открытие счета в банке и прочее. Практичность станет вашим вторым именем. Вы также можете сделать небольшую паузу, чтобы подвести промежуточные итоги своей деятельности. Они вас удовлетворят, поэтому можете позволить себе почить на лаврах, чтобы с новыми силами взяться за новую задачу. Таро предостерегают только об одном: не превращайтесь в скрягу и помните, что иногда деньги можно тратить.

Весы – Пятерка Мечей

Эта неделя может быть посвящена борьбе за справедливость. Вы можете оказаться свидетелем недостойного поведения отдельного человека или группы людей. В ослеплении какой-то идеей они могут забыть о моральных принципах и начать проявлять худшие человеческие качества – злобу, зависть, лицемерие, эгоизм и прочее. Не исключено, что в этой компании только вы будете сохранять трезвый взгляд на вещи. Вы не сможете оставаться в стороне, вы возьмете "меч" и начнете отстаивать правду. Так и поступайте. Плюс зачтется вам в карму.

Новости Любовный гороскоп на июнь 2018 по Таро Казановы

Скорпион – Семерка Денариев

Вы можете почувствовать некоторое разочарование оттого, что результаты вашего труда никак не появляются. На карте изображен человек, посеявший зерно и ожидающий урожая. А его все нет. Что-то подобное может быть и с вами. Речь здесь идет не столько об урожае в прямом смысле слова, сколько об "урожае" идей, проектов или даже личных отношений с кем-то. Вы хотите видеть результат здесь и сейчас. Но Таро предупреждают: запаситесь терпением. Ваш "урожай" будет щедрым, просто подождите еще немного.

Стрелец – Отшельник

Это карта ухода от мира и сосредоточения на вещах внутренних, а не внешних. Эта "пауза" может быть добровольной или вынужденной, но так или иначе на этой неделе ваша социальная активность будет сведена к минимуму. Возможно, вы сознательно захотите лишить себя каких-то радостей жизни, став "аскетом". Такие периоды – лучшая возможность для того чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах, а также найти ответ на важный вопрос. Займитесь духовными практиками, если вы не имеете предубеждений на этот счет. Молитва или медитация могут принести плоды.

Козерог – Колесница

Вам выпала замечательная карта активной деятельности и почета. Вы будете не просто действовать, а направлять какой-то процесс. Вас поставят во главу угла, дадут необходимые полномочия и поставят непростые задачи. Возможно, доверят большую тайну или еще что-нибудь ценное. Вы почувствуете прилив сил, вы будете уверены в себе и харизматичны, и всё у вас получится наилучшим образом. Таро рекомендуют только одно: обращать внимание на норовистых "коней" - мелочи, которые могут всё испортить.

Водолей – Десятка Кубков

Это очень позитивная карта! Впрочем, вы видите это сами. Она полна прекрасными символами – радуга, счастливая семья, чистое небо. На этой неделе вы можете достичь желанную цель. Вы будете по-настоящему удовлетворены чем-то. Возможно, в эти дни вы повстречаете человека, который станет вашим спутником жизни или лучшим другом. Все встречи, которые произойдут на этой неделе, будут очень знаковыми. Обращайте на них внимание. Эти люди могут быть с вами на протяжении долгого времени. Таро рекомендуют делиться радостью с другими и не позволять эгоизму всё испортить.

Новости Гороскоп на июнь по картам Таро

Рыбы – Рыцарь Жезлов

Вам выпала карта действия, так что на спокойную неделю не рассчитывайте. Вас ждут быстрые перемены и быстрое принятие решений. Возможен такой же быстрый роман – в эти дни вы можете влюбиться с первого взгляда. Но, поскольку всё будет происходить на бешеных скоростях, у вас не будет времени на завязывание прочных отношений. Таро рекомендуют не бояться проявлять свои чувства, "выпустить пар" в какой-нибудь авантюре, но не строить планов на далекую перспективу. Этим вы займетесь позже.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.