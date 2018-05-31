Гороскоп на 1 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 1 июня, обещает Тельцам подвешенное состояние, Рыбам – встречу лицом к лицу со своими привязанностями, а Скорпионам – веселую вечеринку.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Michelangelo", в которой использованы сюжеты картин известного итальянца эпохи Возрождения в интерпретации художника Гвидо Зиборди Маркези.

Овен – Королева Мечей

Сегодня вы как никогда будете желать независимости. Прежде всего, независимости в высказываниях. Ваш ум будет острым, как лезвие бритвы, а аргументы – неоспоримы. Вы сможете выйти победителем из любого спора. Возможно, в этот день вы повстречаете мудрую женщину, которая даст вам очень ценный совет. Таро предостерегают только от одного: несмотря на уверенность в собственных силах, не ввязывайтесь в войну против всех.

Телец – Повешенный

На карте изображен аллегорический апостол Петр, распятый вверх ногами. Но не бойтесь. Сегодня вас никто не будет распинать. Вы просто окажетесь в подвешенном состоянии вынужденного бездействия. Вы сможете только наблюдать и анализировать собственные ошибки. Таро рекомендуют прокрутить ситуацию назад, определиться, в какой момент вы сошли с пути истинного, и начать движение в правильном направлении.

Близнецы – Четверка Жезлов

Замечательная карта гармоничного взаимодействия, празднования успешного завершения дела. Сегодня вы можете оказаться в кругу приятных людей, единомышленников. Возможно, наедине с любимым человеком. В этот день Таро рекомендуют не бояться открываться навстречу окружающим и говорить о своих чувствах. Вы также имеете возможность наладить пошатнувшиеся отношения.

Рак – Десятка Денариев

Сегодня семейные ценности выйдут для вас на передний план. Благополучие пожилых родителей, успехи детей, собственные достижения и глобальные планы семьи – все это так или иначе будет заполнять ваш день. В целом вы будете удовлетворены состоянием дел и позволите себе почить на лаврах. Карта также указывает на наследство, путешествие или брак по расчету.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Лев – Паж Денариев

Эта карта указывает на важное известие, касающееся финансов. Хорошее известие. Вам может поступить предложение о повышении по службе, о новой престижной работе, вам могут объявить о прибавке к зарплате или о внезапном денежном поступлении. Предложения могут касаться и личной жизни. Таро рекомендуют смело принимать их – сегодня вы не можете проиграть.

Дева – Двойка Жезлов

Сегодня вы окажетесь перед непростым выбором. От вас будут требовать принять решение здесь и сейчас, но не спешите. Это не лучший день для серьезных шагов. Посмотрите на ситуацию со стороны, проанализируйте все за и против, выскажите свое мнение, но займите нейтральную позицию. Решение примете завтра.

Весы – Пятерка Кубков

Сегодня вы можете испытать разочарование. Может появиться ощущение, что все, к чему вы стремились и чем были увлечены, не стоит выеденного яйца. Прежние цели больше не манят вас, а новых еще не появилось. Вы поставили себя на "паузу". Но обратите внимание на изображение: два кубка из трех – полны. Таро намекают: не зацикливайтесь на своей депрессии, обратите внимание на новые возможности.

Скорпион – Девятка Кубков

Похоже, сегодня вас ждет веселое времяпрепровождение в хорошей компании. Выпивка и закуска или более изысканный отдых в окружении людей. Так или иначе, о работе вы думать совсем не будете. Тотальный релакс, наслаждение, общение, флирт, веселье. Таро рекомендуют насладиться этим днем, но не забывать, что и работать иногда надо.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Стрелец – Справедливость

Этот день может быть посвящен юридическим делам, судебным разбирательствам. Не исключено, что вы попытаетесь найти ответы на вопросы, связанные с понятием справедливости – в ваших собственных действиях и в действиях окружающих по отношению к вам. Сегодня ваш взгляд на вещи будет непредвзят, а выводы – верны. Воспользуйтесь этим, чтобы внести коррективы в свои планы и отношения с окружающими.

Козерог – Тройка Жезлов

Это карта начала успеха. Обратите внимание на изображение корабля на заднем плане. Это – символ вашей цели, которая, наконец, оказалась в зоне досягаемости. Вы проделали большой путь, приложили немало сил и средств, и вот теперь оказались на расстоянии вытянутой руки от того, к чему стремились. Позвольте себе небольшую передышку и смело доводите дело до конца.

Водолей – Тройка Денариев

Сегодня вам выпадет шанс перейти на новый профессиональный уровень. Окружающие по достоинству оценят ваш профессионализм, компетентность и опыт. Таро рекомендуют в этот день разобраться с проблемами, оставшимися в наследство от прошлого, и расчистить путь для новых побед. Не скучайте по рутине и привычному укладу жизни – новое принесет намного больше возможностей. Карта также может означать начало стабильных отношений с партнером.

Рыбы – Дьявол

Не бойтесь, это не самая плохая карта колоды. Просто она предупреждает о слишком сильной привязанности. Подумайте, рабом кого или чего вы стали. Есть ли что-то, от чего вы не можете отказаться за все деньги мира? Есть ли человек, ради которого вы готовы отказаться от самого необходимого? Таро рекомендуют честно ответить себе на эти вопросы и освободиться от уз.

Напомним, ранее О озвучивал прогноз по картам Таро на июнь 2018 года.