Несмотря на традиционные февральские холода, деловую атмосферу начала месяца никак не назовешь замороженной. Скорость, побуждающая к быстрому реагированию на новые идеи и непростые решения, незаметно перешла из активного января в февраль.

Динамичный, горячий и даже взрывоопасный — таков характер первой половины февраля. Спешите воспользоваться возможностью запустить новые проекты, генерировать свежие идеи, энергично двигаться вперед, — ведь февраль дает такую возможность до 15 числа, пока боевой Марс стремительно проходит по решительному Овну.

С 15 февраля деловая активность теряет скорость, но не силу, и переходит в материально-финансовую плоскость. Все, что вы задумали и запустили в первые полтора месяца нового года, потребует своего материального воплощения и надежного закрепления. А кроме того, во второй половине феврале проявятся новые интересы, сферы деятельности и зоны внимания. Это финансовые темы, сделки с недвижимостью, вопросы, связанные с продуктами питания и закупками. Причем до 19 февраля, пока Солнце еще проходит по Водолею, мы будем находиться в свободном полете, а вот вторая половина февраля — это время решения конкретных практических задач по финансовым, хозяйственным, земельным, продуктовым дисциплинам.

Новости Гороскоп на 2019 год

ОВЕН

В феврале главные битвы Овнов пройдут в первой половине месяца. Вы будете настроены на решительные действия. Сила, активность, инициативность — все эти проявления марсианской природы с начала года помогают вам динамично двигаться к реализации планов и достижению целей. Но начало и середина февраля добавят остроты вашим действиям. Вам придется балансировать на грани успеха и краха.

До 5 февраля будет действовать травмоопасный квадрат Марс-Плутон, который создаст острые кризисные ситуации, когда самоутверждению личности противостоит сила других людей, властных структур, мощных социальных или природных факторов. Упрямое сопротивление и желание самоутвердиться может обернуться серьезными потерями и трансформациями. В первую очередь, это касается Овнов третьей декады.

Ближе к середине месяца — 13-15 февраля — стоит опасаться неожиданностей, связанных с электричеством, огнем, скоростью, нервными срывами. Но если вам удастся проявить творческую неординарность, креативность и новаторство, соединение марсианско-уранических энергий может дать успешный прорыв в значимых делах.

Вторая часть февраля будет заметно отличаться по настроению и динамике. Ваши интересы приобретут иное содержание: потянет заниматься финансовыми и хозяйственно-жилищными вопросами. И это в лучшем случае. Худший вариант — инертность, нежелание действовать. Что маловероятно, поскольку хорошие отношения Марса с Солнцем активируют творческие возможности, сильную волю, энергичность, а Юпитер из дружественного Стрельца может позвать в дальние путешествия к морям и океанам.

Время повышенной активности: 9 и 10 февраля. Опасность конфликтов с применением силы: с 1 по 19 февраля. Прорывы в делах или неожиданные происшествия — 13-15 февраля. Хорошие возможности для рождения новых идей — 17 по 23 февраля.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов февраль станет предстартовой площадкой, когда проверяется работоспособность всех систем и механизмов перед запуском важного проекта. Тельцы чувствуют себя надежно и относительно спокойно до 10 февраля, пока их территория отдыхает от старых и новых гостей.

С 11 по 13 февраля дежурным диспетчером проплывет Луна, потревожив покой дремлющего Тельца. Ну, а за ней 14 февраля ворвется Марс, еще не остыв от недавних подвигов и не утратив настроения сражаться. Но сражаться здесь ему не с кем. Наоборот — он будет облагорожен и вдохновлен добрыми отношениями с Солнцем. Так что Тельцам придется лишь взбодриться, чтобы решительнее, динамичнее и оптимистичнее выполнять свои привычные действия в предвкушении перемен, которые их ждут в марте.

Венера в феврале будет созвучна вашей земной, практичной и предсказуемой природе. Вы можете рассчитывать на стабильность жизни и сохранность своих капиталов. Неуютно себя могут чувствовать лишь Тельцы третьей декады — из-за конфликта с Черной Луной, который может вылиться в коллективные или дружеские недоразумения, или испорченные отношения.

Время эмоционального подъёма — 11-13 февраля. Начало деловой активности — 14 февраля. Возвышенные чувства и приятные подарки — 17 февраля. Благоприятные возможности для раскрытия творческого потенциала, успешных деловых переговоров, хороших финансовых известий — 24 февраля.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов февраль будет не столь прост и однозначен, как для предыдущих знаков Зодиака. С одной стороны, сейчас никто не толпится на вашей территории — не толкает, не напрягает, не вынуждает к нежелательным действиям. До 10 февраля вы будете вдохновлены, оптимистичны и полны творческих идей и планов. Но в то же время ваша главная планета до 10 февраля будет находиться под влиянием Черной Луны.

Велика вероятность того, что происходящие события и окружающие люди могут восприниматься в искаженном свете, как будто через черные линзы негативизма. В этот же период будьте внимательны, что говорите и осторожно относитесь к тому, что слышите — проверяйте важную информацию и не спешите принимать решения, особенно касающиеся отношений с друзьями и единомышленниками.

Будьте внимательны, что говорите и осторожно относитесь к тому, что слышите — проверяйте важную информацию и не спешите принимать решения

C 10 февраля, с переходом Меркурия из воздушного знака в водный, и после 19 февраля, когда Солнце войдет в знак Рыб, Близнецам стоит настроиться на особый режим жизни, когда мысли, слова и решения не будут подчиняться вашим планам и намерениям. Вам будет проще плыть по течению и принимать происходящие события такими какие они есть.

Остерегайтесь обманов и конфликтов, основанных на непонимании друг друга. Тем не менее в этом фоновом хаосе приоткроется окошко прекрасных возможностей для реализации творческих и профессиональных идей и планов. Период с 22 февраля и до конца месяца всем Близнецам можно использовать для покупок, коммерческой деятельности, особенно в области искусств, а еще — для литературного и музыкального творчества.

Дни эмоционального подъема — с 13 по 15 февраля. 19 февраля — интуитивные озарения либо уход от решений. 23 февраля — сильная воля, проницательный ум, творческие, духовные или финансовые озарения. С 24 февраля до начала марта — благоприятные возможности для раскрытия творческого потенциала и приятного общения, благополучных деловых переговоров либо получение хороших финансовых известий.

РАК

У Раков продолжается напряженный период подъема на вершины личностного роста и карьерных достижений с неизбежным процессом преодоления трудностей.

Начало месяца, вплоть до 15 февраля, может быть болезненным для июльских Раков последней декады. Им следует остерегаться травм, серьезных конфликтов и разрыва отношений. 13 февраля и в период трех дней до и после этой даты не планируйте авиаперелетов. Предостережение особенно актуально для поздних Раков.

Помощь и поддержка, как обычно, придет из водных стихий. 23, 24, 25 февраля лунные энергии из Скорпиона поднимут настроение, подарят надежды и эмоциональный подъем. Рыбы давно уже дарят вам озарения и интуитивные решения. Сейчас эти энергии поддержат Раков, родившихся в первых числах июля. С 10 февраля у вас оживляется сфера общения, личных и деловых контактов. С 19 февраля ранние, июньские Раки почувствуют прилив энергии, оптимизм и одухотворенность.

Это ценно тем, что еще с прошлого года Раки находятся под прицелом двух самых серьезных и тяжелых планет, которые медленно, но уверенно вносят напряжение в рабочие и личные сферы Раков второй и третьей декад, мотивируют их на преодоление трудностей, рост и развитие. Но происходит это посредством трудных и кризисных обстоятельств. Февраль в этом отношении не исключение.

Хороших известий ожидайте 16 февраля. Опасные дни — 4-5 февраля, 9-10 февраля.

ЛЕВ

Солнце всегда точно указывает вам верный путь к успеху. Сейчас оно направляет внимание на интересы других людей. Что происходит у единомышленников или противников? Что они скажут, что подумают, что сделают? Но это отнюдь не означает, что вам самим похвастаться нечем. Во всяком случае, до 14 февраля активности не занимать.

Энергия льется через край и даже появляются мысли, желания и намерения поделиться ею с другими людьми, а также странами и континентами. Для Львов, родившихся в первую неделю августа, начало февраля может быть удачным временем для зарубежных командировок или дальних путешествий. Но даже если путешествия не входят в ваши планы, плоды активной работы во второй половине января порадуют однозначно.

Некую помощь, в том числе и материальную, вы получите в первых числах месяца. В последующее время — вплоть до 19 февраля — советую не игнорировать динамичные энергии первой половины месяца и активно реализовывать свои планы. При этом стоит учесть период новолуния 4-5 февраля, который акцентирует все коммуникационные темы, в том числе взаимоотношения, связи, новости. Правда, акцент своеобразный — в виде искаженной линзы, перевирающей информационные потоки.

Будьте внимательны и беспристрастны к любой информации, касающейся вас или других людей. Если же вы станете объектом сплетен и слухов, в результате чего пострадает ваша репутация, хочу пожелать мудрости и мужества. Либо предлагаю вспомнить о правиле бумеранга и покопаться в памяти: не играли ли вы неприглядную роль сплетника когда-то в прошлом, в отношении других людей?

Вторая часть февраля будет отличаться от его активного начала. С 14 февраля июльские Львы начнут испытывать так называемое сопротивление материи. Возможно, это будут острые конфликты, связанные с финансами, недвижимостью, хозяйственными вопросами. Начнутся они с 11-12 февраля и будут разворачиваться весь месяц. После 19 февраля может проявиться неуверенность в своих возможностях, страхи. Если таким образом вас накроет волна нептунианского Солнца, вспомните о людях, которым нужна ваша помощь. Или займитесь медитацией. Или начните писать художественные полотна и музыку. В крайнем случае, в запасе всегда есть хорошее кино.

Счастливый день — 7 февраля. Луна почтит своим присутствием ваш дом с 17 по 19 февраля. Будьте готовы это время уделить семье.

ДЕВА

Февральское течение жизни Дев во многом будет зависеть от внешнего мира. От того, как сложатся отношения с друзьями и недругами, как Девы воспримут помощь других людей или как отреагируют на напряженные жизненные обстоятельства. Основные проблемы будут связаны с вопросами репутации, искаженной информации, непонятных историй с документами, перепиской.

Такого рода события могут проявиться в новолуние 4-5 февраля и продлятся до 10-11 февраля. Постарайтесь в этот период не вовлекаться в информационно-бумажные войны и быть максимально внимательным к каждому своему слову и решению. 19 февраля Солнце, войдя в знак Рыб, добавит жару августовским Девам. В это время вам стоит с удвоенной энергией следить за здоровьем и по-прежнему осознанно относиться к личному общению и деловой переписке.

Хорошие новости февраля придут после 14 февраля — одновременно с вхождением Марса в знак Тельца он добавит огня, придаст сил и мужества. А Венера уже в начале месяца создаст стабильно-гармоничную атмосферу, которая позволит поддержать и здоровье тела и кошелька.

Главный совет для Дев: проверяйте информацию, опирайтесь на здравый смысл и реальные вещи, берегите здоровье.

19 февраля вам поможет живое воображение и интуиция. 23 февраля опирайтесь на сильную волю, проницательный ум. Возможны финансовые удачи. С 24 февраля до конца месяца используйте возможности для раскрытия творческого потенциала, успешных деловых переговоров, удачных финансовых договоров с участием женщин — коллег.

ВЕСЫ

Первые дни месяца для поздних представителей знака Весы может принести удачу, неожиданное счастье — любовное или финансовое. Но для большинства из вас первая половина месяца омрачена конфликтами, болезненными столкновениями с конкурентами и врагами. В этот период полагайтесь на поддержку влиятельных лиц либо неформальных лидеров.

После 15 февраля, когда начнет уходить агрессия Марса, атмосфера смягчится, но напряжение, которое вы испытываете в течение последнего года, останется. Возможно, это касается профессиональных тем, возможно — семейных, связанных со старшими родственниками. С 4 февраля в этой сфере могут возникнуть новые нюансы: контролируйте отношения в женском коллективе и финансовые операции.

Первые дни месяца для поздних представителей знака Весы может принести удачу, неожиданное счастье — любовное или финансовое

В феврале Венера привнесет в ваши чувства больше серьезности и карьерной озабоченности. Весь месяц вы склонны строить взаимоотношения с учетом практических интересов. Тем не менее, есть шанс, что вы не превратитесь в синий чулок, поскольку в определенные дни месяца — а именно период с 17 февраля и с 24 февраля — космические энергии придадут вашим строгим рабочим будням больше чувственности и сентиментальности. Правда, не исключено, что вы захотите и эти возвышенные проявления использовать для решения профессиональных задач.

Возвышенные чувства, интерес к искусству — 17 февраля. Приятное общение, визит в салон красоты — 22 февраля. Эмоциональная напряженность, раздражительность, перепады настроения — 23 февраля. 25 февраля — благоприятные возможности для успешных деловых переговоров.

СКОРПИОН

Месяц начнется с повышенной эмоциональности и конфликтности. Возможны жесткие столкновения с властью с применением силовых методов. Этот опасный период начнет снижать свой накал после новолуния 5 февраля. Соблюдайте осторожность, чтобы не стать жертвой обстоятельств. А также контролируйте эмоции, чтобы не войти в роль агрессора. При этом велика вероятность того, что бурное начало февраля принесет значительный прорыв в делах или отношениях.

В конце месяца страсти приобретут любовно-сексуальный или финансовый характер, активизируется тема кредитов и долгов. После 10 февраля заметно стабилизируется информационный фон жизни Скорпионов. С 19 февраля руку помощи протянут авторитетные личности, да и вы сами почувствуете себя на гребне волны. С 23 февраля вы можете рассчитывать на любую коммуникативную поддержку, вас могут посетить творческие, духовные или финансовые озарения.

Во второй половине месяца приготовьтесь отражать удары конкурентов. С 14 февраля ваши грандиозные намерения и планы будут подвергнуты испытаниям на прочность. Надеюсь, помощь дружественных лиц, например, представителей знака Рыб, а также ставка на новаторские идеи и решения помогут найти компромиссные решения, при которых вы получите важные уроки и достигнете желаемого результата.

4-5 февраля — напряженное новолуние. 14 февраля — обратите внимание на конкурентов и противников. С 19 февраля рассчитывайте на помощь авторитетных и мудрых людей. С 23 по 26 февраля активизируется тема финансов, проявляются творческие, духовные или финансовые озарения. 23-25 февраля — дни отдохновения.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов, в первую очередь, декабрьских, февраль откроется красиво, ярко и жизнерадостно. Он стремительно пронесет вас на колеснице судьбы, открывая новые знания, технологии, знакомства и впечатления. Но эта феерия начнет затухать ближе ко второй декаде месяца, с вхождением Меркурия в знак Рыб. Так что используйте начало месяца для творческих открытий, эмоциональной зарядки и деловых прорывов.

С 9 февраля приготовьтесь к периоду перебоев с информацией, ненадежности связей и договоренностей. Проверяйте и перепроверяйте документы, указания и поручения, действия помощников и подчиненных. Так начнется этап значимых перестроек, который предлагает вам по-новому выстраивать отношения и искать иные подходы к решению жизненных задач. В этом плане обратите внимания на события 18 и 19 февраля, когда Меркурий активизирует главные напрягающие энергии года. Аналогичная картина могла проявиться недавно — вспомните, что происходило в вашей жизни с 10 по 15 января.

В течение года эта тема продолжит свое развитие. Смысл перестройки сознания, о которой идет речь — в обретении баланса между внешней и внутренней экспансией. Ваши цели могут быть достигнуты, ваши проекты могут быть успешными, а вы сами можете быть счастливыми только при условии, что окружающие люди тоже будут чувствовать себя здоровыми и благополучными. Несчастья и беды других людей не дадут вам возможности наслаждаться жизнью. Речь идет о бескорыстной помощи. Речь идет о важнейшей астрологической особенности этого года. И, конечно, речь идет не только о принципах жизни Стрельцов.

7 и 8 февраля — расцвет возможностей для развития дел и отношений. 18 и 19 февраля — трудности, лишения, помощь другим людям, внимание к близким. С 25 по 28 февраля — отдыхаем душой и наслаждаемся жизнью.

КОЗЕРОГ

По загруженности планетами, с учетом Лунного Узла, Козерог в первой половине февраля — самый активный знак Зодиака. Это означает и большую работу, и большую ответственность, но и большую помощь извне. В качестве приятного во всех отношениях помощника с 4 февраля в Козерог войдет Венера. Она будет гармонизировать общую атмосферу и вносить радостные нотки в трудные будни Козерогов. Это очень кстати, поскольку поздние Козероги до середины месяца вынуждены будут отражать активные атаки Марса. Конфликты могут не только омрачать жизнь, но и бить по здоровью. А самое начало месяца — до новолуния 4-5 февраля — будет взрывоопасным из-за действующего квадрата Марса с Плутоном.

Если вы без потерь переживете этот период, наступят благодатные времена с участием Венеры и ее гармоничных отношений с другими планетами. С 4 февраля приготовьтесь к устойчивым и стабильным деловым контактам. Вторая часть месяца пройдет под девизом: тот, кто нам мешал, теперь будет помогать. С 14 февраля Марс оживит процессы и добавит динамики в деятельность Козерога. Те из вас, кто намерен активно воплощать в жизнь свои планы, обретут в это время дополнительную силу и активность. А с 23 февраля не пропустите возможность использовать проницательность ума для извлечения полезной информации.

В этом месяце Козероги получат еще один чудесный подарок небес в результате гармоничного взаимодействия Сатурна и Нептуна. Это выразится в способности продвинуться к значимым целям с помощью концентрации, развитого воображения, обращения к опыту предков для обретения опоры или вдохновения. Вспомните, как этот аспект повлиял на вашу жизнь или судьбу ваших родителей в 1995-1996 годах — это период его предыдущего действия.

17 февраля могут порадовать подарки. 24 февраля рассчитывайте на плодотворное общение, успешные переговоры или денежные переводы. С 23 по 26 февраля активизируется тема финансов — уделите время решению вопросов по долгам, кредитам.

ВОДОЛЕЙ

Праздник Водолеев плавно переходит в февраль и продолжается долго! Правда, этот праздник вы устраиваете себе сами и сами же отвечаете за его последствия. В феврале вы имеете все для того, чтобы чувствовать себя в своей тарелке. Во-первых, на вашей территории самый вдохновенный подарок — Солнце! Правда, до 19 февраля. Во-вторых, планета активности Марс помогает совершать самые смелые действия и реализовывать самые невероятные идеи. Правда, до 14 февраля. Прекрасная Венера дарит неожиданные радости, подарки и веселье. Правда, до 4 февраля. Ну, и вездесущий Меркурий бежит по вашей судьбе, делясь свежей, разнообразной и неожиданной информацией. Правда, до 10 февраля.

О Меркурии уточню. Сейчас тема информации для вас — неоднозначное достояние. Да, общение будет активным. Но не всегда качественным и надежным — из-за искажающей информацию Черной Луны. Так что творите и рассказывайте о своих делах, но с оглядкой, не погружаясь с головой в любимую тему — вас могут неправильно понять или вообще не понять.

В феврале вы имеете все для того, чтобы чувствовать себя в своей тарелке.

С 14 февраля начнутся конфликтные ситуации, которые больнее всего могут ударить по январским Водолеям. Ваши инициативы столкнутся с активным и упорным сопротивлением бытовых и прочих земных реалий. Например, после громкого скандала придется отменить желанную воскресную экстремальное вождение из-за — смешно сказать! — банальной поездки на рынок для плановой продовольственной закупки. Ну, или вместо подготовки астрологического прогноза на март вам придется срочно чинить фундамент дома или готовить семейный ужин. Не отчаивайтесь! Февраль все же готов вас больше баловать, чем огорчать.

Остерегайтесь несчастных случаев дома, истерик на работе, резких эмоциональных вспышек — 3 февраля. Составьте план важных дел накануне новолуния — 4 февраля. Период крайней импульсивности, острого желания новизны, опасные ситуации на автодорогах, с электричеством и огнем, возможность достижения быстрого результата — с 6 по 19 февраля. Хорошие возможности для освоения передовых технологий, новый взгляд на вопросы духовности и религии — с 14 по 23 февраля.

РЫБЫ

С 15 по 20 февраля — время возвышенных чувств, тонкого восприятия действительности, вдохновения, ощущения красоты и гармонии мира. Этот период прекрасен для занятий литературным творчеством, когда ваши слова приобретают магическую силу и красоту, вы способны очаровать собеседника.

Правда, соединение Меркурия с Нептуном может обратиться темной стороной: нежелание думать и принимать решения, уход от проблем, скрытность и психозы омрачат существование в эти дни не только вам, но и близким. В это время могут вернуться тягостные душевные состояния, которые беспокоили вас в середине января. Речь идет о разочарованиях в профессиональной сфере, о невозможности реализовать свои социальные проекты, а также — о возможных инфекционных болезнях или депрессионных состояниях. Среди прочих негативных проявлений этого периода — страдания по поводу набора лишнего веса.

С 20 февраля вы увидите свет в окошке: внутреннее состояние будет выравниватся, а внешние обстоятельства складываться удачно. Это время вашей силы и радости. Вы зарядитесь оптимизмом, у вас появится желание и возможность помогать другим. Используйте свои счастливые шансы для успешной творческой и коммерческой деятельности. Весь месяц, за исключением нескольких дней (18-20), вашим помощником служит способность к хорошей концентрации и управление воображением. Ответы на важные вопросы, а также духовную поддержку вы будете получать из прошлого, обращаясь к опыту предков.

Дни тревог и разочарований: с 6 по 8 февраля, 18-19 февраля. 18-20 февраля — рассеянность и слабая концентрация. Будьте внимательны при оформлении важных документов. Но для творческих занятий и медитации — это прекрасный период.

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