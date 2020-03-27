Мэр Черновцов Алексей Каспрук жестко раскритиковал представителей Верховной Рады Украины. По его мнению, они оторваны от реальных событий в стране и не понимают, что происходит на местах.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Свою эмоциональную речь он сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Каспрука, мэрам приходится думать как уговорить, например, гробовщика закопать погибшего от коронавируса человека. Или же решать вопрос медсестер, которые увольняются из больниц - их попросту туда не пускают родные.

"Я хотел начать речь с шутки. Но я как послушал, что вы говорите, то мне вообще не до шуток. Вы сидите в Киеве, что-то обсуждаете, такое ощущение, что вы вообще оторваны от того, что в стране происходит! Мэры на местах думают как заставить гробовщиков закапывать людей, которые умерли от коронавируса! Они не хотят этого делать. Медсестры увольняются, потому что у них нет надежной защиты. Они боятся, их семьи не пускают на работу!", - резко высказался он.

Алексей Каспрук Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева заявили, что умерших от коронавируса COVID-19 необходимо хоронить в закрытом гробе и без прощальных мероприятий.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram