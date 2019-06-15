Городская власть "беспечится": Филатов пообещал решить проблему эксцентричной пользовательницы Instagram

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал подборку специфических видеообращений, на которых женщина по имени Валерия жалуется на расплодившихся в ее подъезде жуков.

Днепрянка классифицирует их как "тараканов-хрущей", изобилуя при этом выдуманными словами. Свои видео она опубликовала в соцсети Instagram.

В роликах пользовательница сообщила, что мэр Филатов обязан разобраться с ее проблемой, так как она "помыла голову и даже накрасилась". Сам мэр Днепра безучастным не остался.

"Я не мог не отреагировать на этот крик души из Инстаграмма. В конце концов, человек страдает от жуков, которые зарождаются из "фекалиев" голубей, и не может понять "беспечится" городская власть о простых людях или "не беспечится". Уважаемая Валерия, мэр миллионного города услышал Вас, оценил Вашу вымытую голову и декольте", – написал Филатов на своей странице в Facebook.

Он также пообещал эпатажной даме провести дезинсекцию в ее подъезде, заметив при этом, что "от жуков в голове она не спасёт".

Примечательно, что официальные обращения в мэрию Валерия подала лишь несколько дней назад. Так, в ее профиле Instagram первая публикация, посвященная проблеме, появилась 12 июня. При этом по закону на рассмотрение жалоб выделяется 30 дней.

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